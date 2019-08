Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20e1a679-8086-4474-82f0-55b8b3551643","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök nem elégedett a Fed irányvonalával. A befektetők is többet vártak Jerome Powell beszédétől.","shortLead":"Az amerikai elnök nem elégedett a Fed irányvonalával. A befektetők is többet vártak Jerome Powell beszédétől.","id":"20190823_Trump_nekiment_az_altala_kinevezett_jegybankelnoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20e1a679-8086-4474-82f0-55b8b3551643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803120e0-e777-4cd7-8ee0-8bcbf6c318a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Trump_nekiment_az_altala_kinevezett_jegybankelnoknek","timestamp":"2019. augusztus. 23. 18:55","title":"Trump nekiment az általa kinevezett jegybankelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfca3017-0c9d-4c3e-9a92-93037fee6b7d","c_author":"Balavány György","category":"elet","description":"A társadalmunk egy perverz, zoofil és egyben önpusztító ideológia rabja. Pedig az emberi faj addig fog fennmaradni, amíg képes „leigázni a természetet.”","shortLead":"A társadalmunk egy perverz, zoofil és egyben önpusztító ideológia rabja. Pedig az emberi faj addig fog fennmaradni...","id":"20190825_Embergyulolo_allatbaratok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfca3017-0c9d-4c3e-9a92-93037fee6b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759acbec-c694-47dc-91bb-2137a857d5fb","keywords":null,"link":"/elet/20190825_Embergyulolo_allatbaratok","timestamp":"2019. augusztus. 25. 08:30","title":"Balavány: Embergyűlölő állatbarátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester mindezt a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában fejtette ki, ahol azt is elmondta, hogy enyhe többségre számít a fővárosi közgyűlésben.



","shortLead":"A főpolgármester mindezt a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában fejtette ki, ahol azt is elmondta, hogy enyhe...","id":"20190825_Tarlos_hevenyeszett_es_valtozatossag_nelkuli_destabilizalasi_kiserlet_az_ellenzeki_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f5a961-496d-4a51-b00b-913d2bcef223","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Tarlos_hevenyeszett_es_valtozatossag_nelkuli_destabilizalasi_kiserlet_az_ellenzeki_kampany","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:22","title":"Tarlós: hevenyészett és változatosság nélküli destabilizálási kísérlet az ellenzéki kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290d428e-d5af-4d0f-8ec9-407de03c8baa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új Star Wars-sorozatot jelentettek be.

","shortLead":"Új Star Wars-sorozatot jelentettek be.

","id":"20190824_Ewan_McGregor_ujra_fenykardot_ragad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=290d428e-d5af-4d0f-8ec9-407de03c8baa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325146c2-e59e-45fa-9ecb-f57ea9c0fc1e","keywords":null,"link":"/elet/20190824_Ewan_McGregor_ujra_fenykardot_ragad","timestamp":"2019. augusztus. 24. 10:31","title":"Ewan McGregor újra fénykardot ragad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap úgy tudja, egyelőre dolgoznak a jogi megoldáson. ","shortLead":"A lap úgy tudja, egyelőre dolgoznak a jogi megoldáson. ","id":"20190823_Mfor_A_hulladeklerakokat_is_allamositani_akarjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e6cd38-8107-4eb4-8519-d3b32f5497d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Mfor_A_hulladeklerakokat_is_allamositani_akarjak","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:21","title":"Mfor: A hulladéklerakókat is államosítani akarják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ibizai videóba belebukott osztrák alkancellár \"gazdasági téren új irányba áll\". ","shortLead":"Az ibizai videóba belebukott osztrák alkancellár \"gazdasági téren új irányba áll\". ","id":"20190823_Politika_helyett_az_ingatlanszakmaban_folytatja_HeinzChristian_Strache","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb290c80-2970-4b69-954a-62809b7acf04","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Politika_helyett_az_ingatlanszakmaban_folytatja_HeinzChristian_Strache","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:01","title":"Politika helyett az ingatlanszakmában folytatja Heinz-Christian Strache","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e31b9d-eade-43de-8dd0-ef217b361a58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellopta Gulyás Gergely Orbán elől a show-t: az országgyűlési választás előtt a miniszterelnök maga jelentette be a gazdasági növekedés által lehetővé tett jótéteményeket.","shortLead":"Ellopta Gulyás Gergely Orbán elől a show-t: az országgyűlési választás előtt a miniszterelnök maga jelentette be...","id":"20190823_Orban_valasztas_kampany_erzsebet_utalvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2e31b9d-eade-43de-8dd0-ef217b361a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dade9a8-a53c-452d-8ee7-ac4bb91d9f25","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Orban_valasztas_kampany_erzsebet_utalvany","timestamp":"2019. augusztus. 23. 15:15","title":"Választási osztogatás: a Fidesz tudja, hogy kell meggyőzni a szavazókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9bdc3a-43d0-4e54-9327-f9b448782395","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az író szerint a jelenlegi rendszer aljasabb, mint a nyilasuralom volt.","shortLead":"Az író szerint a jelenlegi rendszer aljasabb, mint a nyilasuralom volt.","id":"20190823_Ungvary_Rudolf_szerint_Orban_is_a_regi_fasisztak_klonja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c9bdc3a-43d0-4e54-9327-f9b448782395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765a498c-3efe-4f19-b468-b2abdd6acf11","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Ungvary_Rudolf_szerint_Orban_is_a_regi_fasisztak_klonja","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:38","title":"Ungváry Rudolf szerint Orbán is a régi fasiszták klónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]