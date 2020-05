Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Kifejezetten jól sikerült a Samsung mobilos üzletágának idei első három hónapja – olvasható ki a vállalat által közzétett negyedéves jelentésből. A profitot az S20 széria pörgethette fel.","shortLead":"Kifejezetten jól sikerült a Samsung mobilos üzletágának idei első három hónapja – olvasható ki a vállalat által...","id":"20200430_samsung_2020q1_eladasok_bevetel_profit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1f1015-1892-4cbe-b1f8-49628b7fa320","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_samsung_2020q1_eladasok_bevetel_profit","timestamp":"2020. április. 30. 16:33","title":"Nagyon jól mennek a Samsung telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65534adf-7037-4543-9882-dcf2956bbd64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Február végén volt olyan nap, amikor 909 fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Február végén volt olyan nap, amikor 909 fertőzöttet regisztráltak.","id":"20200430_koronavirus_fertozes_del_korea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65534adf-7037-4543-9882-dcf2956bbd64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6848da47-659b-4dfc-a73a-f9f06eaf757a","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_koronavirus_fertozes_del_korea","timestamp":"2020. április. 30. 12:20","title":"Dél-Koreában nullára csökkent az új fertőzések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce50f9d2-2b29-43a7-9a7d-5f7f78d76da9","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Nem hangzik fel idén a gimnáziumok falai között a Gaudeamus igitur, és a jövő héten induló érettségi körül is sok még a bizonytalanság.","shortLead":"Nem hangzik fel idén a gimnáziumok falai között a Gaudeamus igitur, és a jövő héten induló érettségi körül is sok még...","id":"20200429_A_szo_elszall_csak_az_irasbeli_marad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce50f9d2-2b29-43a7-9a7d-5f7f78d76da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af748e2b-2ef3-4b1b-a3ef-3587db04575d","keywords":null,"link":"/360/20200429_A_szo_elszall_csak_az_irasbeli_marad","timestamp":"2020. április. 29. 14:30","title":"A szó elszáll, csak az írásbeli marad – az érettségi a kormány vizsgája is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75df73a-94ca-4bfb-927d-26f9ac6abb7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy youtuber összegyűjtötte az elmúlt évek iPhone-jait, hogy kiderüljön, hasonló igénybevétel mellett melyik meddig bírja egy feltöltéssel.","shortLead":"Egy youtuber összegyűjtötte az elmúlt évek iPhone-jait, hogy kiderüljön, hasonló igénybevétel mellett melyik meddig...","id":"20200429_apple_iphone_se_2_akkumulator_teszt_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e75df73a-94ca-4bfb-927d-26f9ac6abb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62dd4e5-86fc-40f8-bad6-d0dc806fa3ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_apple_iphone_se_2_akkumulator_teszt_video","timestamp":"2020. április. 29. 18:18","title":"Megmérték, meddig bírja az új iPhone SE akkumulátora az Apple többi telefonjához képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d907b931-8979-477a-a966-2789574eb0a3","c_author":"-W-","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Rajk László egyik nap közös hős, akire büszke, aztán meg ostoba kommunista. Tudomány a javából!","shortLead":"Rajk László egyik nap közös hős, akire büszke, aztán meg ostoba kommunista. Tudomány a javából!","id":"20200430_Schmidt_Maria_es_a_szettarto_latoszogek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d907b931-8979-477a-a966-2789574eb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d417967c-de1c-4f7b-8039-ca1c9ea82ca6","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20200430_Schmidt_Maria_es_a_szettarto_latoszogek","timestamp":"2020. április. 30. 15:05","title":"Schmidt Mária, a bipoláris történész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2046ed3-17cc-4aa0-b514-975ca9851b86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több óvintézkedést is bevezet a KLM, arra fognak törekedni, hogy biztosítsák a másfél métert két utas között, a légiutas-kísérők pedig maszkban fognak dolgozni.","shortLead":"Több óvintézkedést is bevezet a KLM, arra fognak törekedni, hogy biztosítsák a másfél métert két utas között...","id":"20200429_Ujraindul_az_AmszterdamBudapest_jarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2046ed3-17cc-4aa0-b514-975ca9851b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e731d9b5-1447-4bf3-bbe8-e97a56721686","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Ujraindul_az_AmszterdamBudapest_jarat","timestamp":"2020. április. 29. 18:26","title":"Újraindul az Amszterdam–Budapest-járat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fbd098-7e05-4e7e-b1ff-3770d70b1976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A május 1-jével induló hosszú hétvégére Terézváros és Erzsébetváros polgármestere lezárja az átmenő forgalom előtt a budapesti belváros egy részét.","shortLead":"A május 1-jével induló hosszú hétvégére Terézváros és Erzsébetváros polgármestere lezárja az átmenő forgalom előtt...","id":"20200430_koronavirus_jarvany_fertozes_budapest_belvaros_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64fbd098-7e05-4e7e-b1ff-3770d70b1976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc670170-529c-4257-a9c9-6c903e7c07a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_koronavirus_jarvany_fertozes_budapest_belvaros_lezaras","timestamp":"2020. április. 30. 10:29","title":"Lezárják a belváros egy részét a hétvégére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81bcd69-efd8-411d-9ee0-4fe9074bd517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétféleképpen fordítható felirattal ellátott csomagok érkeztek kedden Kínából Budapestre. Az egyik fordítás szerint nem egészségügyi felhasználásra szánják őket, a másik szerint csak arra. Végül a külügyminisztérium árulta el, mi van a dobozokban.","shortLead":"Kétféleképpen fordítható felirattal ellátott csomagok érkeztek kedden Kínából Budapestre. Az egyik fordítás szerint nem...","id":"20200429_kinai_felirat_egeszsegugyi_hasznalatra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b81bcd69-efd8-411d-9ee0-4fe9074bd517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca3c7c8-9ce3-4d1c-b50d-f4d0ffd89a05","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_kinai_felirat_egeszsegugyi_hasznalatra","timestamp":"2020. április. 29. 13:54","title":"Kiderült, mit rejtenek a különös kínai felirattal ellátott dobozok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]