[{"available":true,"c_guid":"9491ddfa-e4a1-470a-b65c-b06bd0a9fc2d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Döbbenetes távolságot tett meg a madár.","shortLead":"Döbbenetes távolságot tett meg a madár.","id":"20200528_kakukk_vandormadar_madar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9491ddfa-e4a1-470a-b65c-b06bd0a9fc2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2fecdf-bc22-47eb-994d-d1f917a12252","keywords":null,"link":"/elet/20200528_kakukk_vandormadar_madar","timestamp":"2020. május. 28. 20:45","title":"16 országot repült át egy kakukk, mire hazaért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a1af7-fe15-4292-baea-2657d6816ccd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Netflix után új streaming-szolgáltatóval szerződött le a rendező. ","shortLead":"A Netflix után új streaming-szolgáltatóval szerződött le a rendező. ","id":"20200528_Az_Apple_kesziti_Martin_Scorsese_legujabb_filmjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=410a1af7-fe15-4292-baea-2657d6816ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9177f0f-9ebb-4ffa-af79-bd0c40998ebf","keywords":null,"link":"/kultura/20200528_Az_Apple_kesziti_Martin_Scorsese_legujabb_filmjet","timestamp":"2020. május. 28. 11:57","title":"Az Apple készíti Martin Scorsese legújabb filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A katasztrófavédelemhez, a rendőrséghez és a vízügyhöz kerül a legkevesebb.","shortLead":"A katasztrófavédelemhez, a rendőrséghez és a vízügyhöz kerül a legkevesebb.","id":"20200529_gazdasagvedelmi_alap_koronavirus_jarvany_atcsoportositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069a9569-a773-4824-a52f-62b79ce92b33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_gazdasagvedelmi_alap_koronavirus_jarvany_atcsoportositas","timestamp":"2020. május. 29. 11:55","title":"Űrtevékenység és a nyugat-balkáni beruházások támogatására is bőséggel jut a Gazdaságvédelmi Alapból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10fd0dc-b224-4fd2-b24c-52f70024bdff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig volt baj a kínai szállítmányokkal is, de akkor nem reagáltak a kérdésekre.","shortLead":"Pedig volt baj a kínai szállítmányokkal is, de akkor nem reagáltak a kérdésekre.","id":"20200529_maszk_europai_bizottsag_kina_operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d10fd0dc-b224-4fd2-b24c-52f70024bdff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3154051-ff27-4ece-ac7a-cc8ec9f4fc94","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_maszk_europai_bizottsag_kina_operativ_torzs","timestamp":"2020. május. 29. 12:45","title":"Csak az európai maszkok minőségéről beszél az operatív törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da4e7177-2bb7-4278-8c8f-a3a478ea3ebc","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A HVG 1990 novemberében készített vele portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"A HVG 1990 novemberében készített vele portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk...","id":"20200528_Rendszervaltok30__Lengyel_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da4e7177-2bb7-4278-8c8f-a3a478ea3ebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0188f97-56e7-4b32-a224-937a4c496b5e","keywords":null,"link":"/360/20200528_Rendszervaltok30__Lengyel_Laszlo","timestamp":"2020. május. 28. 18:00","title":"Rendszerváltók30 – Lengyel László: A tanácsadói szerep a legtöbb, amire képes és hajlandó vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Február eleje óta először nem nőtt, hanem csökkent a munkanélküli segélyt kérők száma az Egyesült Államokban.","shortLead":"Február eleje óta először nem nőtt, hanem csökkent a munkanélküli segélyt kérők száma az Egyesült Államokban.","id":"20200528_Tiz_het_alatt_41_millio_amerikai_lett_munkanelkuli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12de58e3-f1fb-47cd-ae92-c7af78661163","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_Tiz_het_alatt_41_millio_amerikai_lett_munkanelkuli","timestamp":"2020. május. 28. 16:26","title":"Tíz hét alatt 41 millió amerikai lett munkanélküli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bf96e4-0ced-4863-8cbc-d9741ab693ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Észak-Amerika legjelentősebb dokumentumfilm-fesztiválja, a torontói HotDocs meghívta programjába Dér Asia és Haragonics Sári Anyáim története című első egész estés filmjét.","shortLead":"Észak-Amerika legjelentősebb dokumentumfilm-fesztiválja, a torontói HotDocs meghívta programjába Dér Asia és Haragonics...","id":"20200529_Orokbefogado_magyar_anyak_dokumentumfilm_HotDocs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5bf96e4-0ced-4863-8cbc-d9741ab693ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff99720d-60f9-42d4-be29-430bd53a3406","keywords":null,"link":"/elet/20200529_Orokbefogado_magyar_anyak_dokumentumfilm_HotDocs","timestamp":"2020. május. 29. 10:52","title":"Örökbefogadó magyar anyákról szóló dokumentumfilm szerepelhet a HotDocs fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6efda27-70f3-48cd-95c5-0a076dc2e75d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Explorer kicsit nagyobb és kicsit erősebb prémium kategóriás német riválisánál, a mifelénk igen nagy presztízsű X5-ösnél. ","shortLead":"A vadonatúj Explorer kicsit nagyobb és kicsit erősebb prémium kategóriás német riválisánál, a mifelénk igen nagy...","id":"20200528_a_bmw_x5nel_dragabban_nyit_magyarorszagon_a_ford_nagy_hibrid_divatterepjaroja_suv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6efda27-70f3-48cd-95c5-0a076dc2e75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6b88fa-674a-4fcb-a862-df5d93d6b41a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200528_a_bmw_x5nel_dragabban_nyit_magyarorszagon_a_ford_nagy_hibrid_divatterepjaroja_suv","timestamp":"2020. május. 28. 06:41","title":"A BMW X5-nél drágábban nyit Magyarországon a Ford nagy hibrid divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]