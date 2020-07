Dull Szabolcs visszahívását kérte az Index szerkesztősége Bodolai Lászlótól, a portált tulajdonló Magyar Fejlődésért Alapítvány kuratóriumi elnökétől, az ügyvéd azonban erre nemet mondott. Minderről Munk Veronika főszerkesztő-helyettes számolt be az Index épületében tartott sajtótájékoztatón, amit a csütörtöki szerkesztőségi gyűlés után tartott.

A 24.hu cikke szerint Munk azt mondta, “Dull Szabolcs személye azt jelentette volna, hogy az Index egységesen és függetlenül működhet tovább”. Azt is hozzátette, sokak számára véget ért az indexes munka. Új főszerkesztőt Bodolai még nem nevezett ki, a főszerkesztő-helyetteseket azonban a munka folytatására kérte fel.

A hvg.hu információi szerint Bodolai közölte a szerkesztőséggel, amennyiben ragaszkodnak ahhoz, hogy Dullt helyezze vissza a főszerkesztői székbe, akkor ő lemond. Úgy tudjuk, a szerkesztőség ragaszkodik a szerdán kirúgott főszerkesztőhöz, most várnak két-három órát arra, hogy Bodolai mit lép. Azt is megtudtuk, amennyiben nem mond le, akkor többen is felmondhatnak, ha viszont megteszi, akkor megvárják, ki jön a helyére. A helyzet viszont meglehetősen kacifántos, mert az ügyvéd helyére a NER-be alaposan beágyazódott Vaszily Miklós, az Index hirdetési felületeit értékesítő Indamédia résztulajdonosa jelölhet új kuratóriumi elnököt, vagyis akkor is többen felállhatnak a szerkesztőségből.

Frissítés: A lap több újságírója benyújtotta a felmondását, köztük van Dezső András is. A 24.hu úgy tudja, Szalai Bálint, a gazdasági rovat újságírója is távozott. A hvg.hu információi szerint többek azért nem tudtak felmondani, mert Bodolai László már nem tartózkodik a szerkesztőségben.

Az Index főszerkesztőjét, Dull Szabolcsot szerdán rúgták ki a laptól. A hvg.hu telefonon elérte Dull Szabolcsot, aki annyit erősített meg, hogy Bodolai délelőtt közölte vele: rendes felmondással megszünteti a munkaviszonyát.

Főszerkesztőjük kirúgásáról közleményt adtak ki az Index.hu újságírói is, melyben elfogadhatatlannak nevezték a döntést. „Évek óta hangoztatjuk, hogy két dolgot tartunk az Index független működése feltételének: hogy se az Indexen megjelenő tartalomba, se a szerkesztőség összetételébe, szerkezetébe ne történjen külső beavatkozás. Dull Szabolcs kirúgásával ez utóbbi feltétel sérült” – írták.

Idézték Bodolai indoklását, aki szerint azért menesztették a főszerkesztőt, mert kiszivárogtatott egy döntéselőkészítő anyagot, és az utóbbi napokban (Dullnak) nem volt módja kontrollálni vagy megállítani a belső folyamatokat. Az újságírók szerint azonban az egyetlen dolog, amit Dull Szabolcs nem tudott kontrollálni, az a megszorításokkal fenyegető zsarolási folyamat volt, mellyel Bodolai László a mutató visszaállítását próbálta kikényszeríteni.

„Dullt valójában azért kellett meneszteni, mert világossá tette, hogy nem enged a zsarolásnak. A menesztése egyértelmű beavatkozás a szerkesztőség összetételébe, és nem tudjuk másnak tekinteni, mint nyílt nyomásgyakorlási kísérletnek, ami a független szerkesztőségi munka ellehetetlenülését fogja eredményezni” – tették hozzá.

Bodolai László is megszólalt tegnap az ügyben. Az Indexet tulajdonló alapítvány vezetője szerint nincs külső befolyás, és nem zsarolta a kirúgott főszerkesztőt a függetlenségi barométer zöld zónába állításáért. Szerinte Dull Szabolcs nem tudta belátni, hogy egy cég működéséről van szó, a függetlenségjelző barométer sárga zónában tartása és a "turbulenciák" pedig üzletileg ártanak a cégnek.