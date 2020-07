Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"628c8ffc-1653-496d-a17c-defad5cf3035","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig még nem készült ennyire nagy teljesítményű szívómotoros Lamborghini sportkocsi. ","shortLead":"Eddig még nem készült ennyire nagy teljesítményű szívómotoros Lamborghini sportkocsi. ","id":"20200730_nincs_turbo_es_nincs_villanymotor_itt_a_830_loeros_szivo_V12es_uj_lamborghini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=628c8ffc-1653-496d-a17c-defad5cf3035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad97a90-19fa-4001-81b8-283483ab78fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_nincs_turbo_es_nincs_villanymotor_itt_a_830_loeros_szivo_V12es_uj_lamborghini","timestamp":"2020. július. 30. 07:59","title":"Nincs turbó és nincs villanymotor: itt a 830 lóerős, szívó V12-es, új Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066","c_author":"MTI/AFP","category":"gazdasag.zhvg","description":"A különösen súlyosan érintett országokban akár 10 évet is elvehet az emberek életéből a szennyezett levegő. ","shortLead":"A különösen súlyosan érintett országokban akár 10 évet is elvehet az emberek életéből a szennyezett levegő. ","id":"20200730_Ket_evvel_korabban_halunk_meg_a_legszennyezettseg_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50b7b24-85ba-43aa-ae6b-d1e486fdaf3b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200730_Ket_evvel_korabban_halunk_meg_a_legszennyezettseg_miatt","timestamp":"2020. július. 30. 10:28","title":"Két évvel korábban halunk a légszennyezettség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c37f32-665d-437d-b3f0-f606525baba7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy budapesti magánszemélynek van követelése a focicsapat mögött álló kft.-vel szemben.\r

","shortLead":"Egy budapesti magánszemélynek van követelése a focicsapat mögött álló kft.-vel szemben.\r

","id":"20200730_vegrehajtas_cegbirosag_koveteles_ujpest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6c37f32-665d-437d-b3f0-f606525baba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade135c4-041b-465a-863a-18e8401df2af","keywords":null,"link":"/kkv/20200730_vegrehajtas_cegbirosag_koveteles_ujpest","timestamp":"2020. július. 30. 07:35","title":"Végrehajtást rendeltek el az Újpest futballklub ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Íme a pénteki adatok. Elhunyt most sincs.","shortLead":"Íme a pénteki adatok. Elhunyt most sincs.","id":"20200731_koronavirus_fertozes_magyarorszag_jarvanyhelyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4497d10-30a2-4374-b24e-fda00cd16edd","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_koronavirus_fertozes_magyarorszag_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. július. 31. 09:51","title":"21 újabb magyarnál mutattak ki koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b11277-65c8-47f2-8684-d5b1962ccd9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Sándort kérdezték, aki válaszolt ugyan, de elég szűkszavúan.","shortLead":"Pintér Sándort kérdezték, aki válaszolt ugyan, de elég szűkszavúan.","id":"20200729_kaleta_gabor_gyermekpornografia_volt_perui_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62b11277-65c8-47f2-8684-d5b1962ccd9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1904378-5e7b-4bc8-836f-9c31ea8d2bd0","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_kaleta_gabor_gyermekpornografia_volt_perui_nagykovet","timestamp":"2020. július. 29. 15:54","title":"A kormány nem akarja elárulni, hogyan jutott vissza Kaleta Gábor Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbddc65e-959f-483a-8ed5-9fdedcc120a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A turisták közül igazoltan csak hárman fertőződtek meg.","shortLead":"A turisták közül igazoltan csak hárman fertőződtek meg.","id":"20200729_ausztria_jarvany_turizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbddc65e-959f-483a-8ed5-9fdedcc120a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf1328a-e843-4682-a416-a4630a07e08d","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_ausztria_jarvany_turizmus","timestamp":"2020. július. 29. 11:22","title":"Vendéglátósok között kezdett tömegesen terjedni a koronavírus Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most azért tüntetnek Vásárosnaményban, hogy a kórház újból fogadjon betegeket. ","shortLead":"Most azért tüntetnek Vásárosnaményban, hogy a kórház újból fogadjon betegeket. ","id":"20200730_vasarosnameny_korhaz_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16668635-7322-4a84-ac7b-db46b90a0538","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_vasarosnameny_korhaz_tuntetes","timestamp":"2020. július. 30. 09:51","title":"Újabb tüntetés jön Vásárosnaményban, most a kórházért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az MSSZ-elnöke, Miklós Edit szerint furcsa, hogy leváltották őket, miután a szakmai beszámolójukat nagy többséggel fogadta el az elnökség.","shortLead":"Az MSSZ-elnöke, Miklós Edit szerint furcsa, hogy leváltották őket, miután a szakmai beszámolójukat nagy többséggel...","id":"20200730_Visszahivtak_Magyar_Si_Szovetseg_elnokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9262ecb-b59f-4b4e-a66e-7982b07f8435","keywords":null,"link":"/sport/20200730_Visszahivtak_Magyar_Si_Szovetseg_elnokseg","timestamp":"2020. július. 30. 18:11","title":"Visszahívták a síszövetség éléről Miklós Editet és az elnökséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]