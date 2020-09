Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Sok szülő és tanár tart attól, hogy a járvány miatt a hagyományosan induló új tanév is digitálisra vált, ami az előzőben nem vizsgázott túl jól. Igaz, itt-ott már felsejlenek a virtuális oktatás előnyei is.","shortLead":"Sok szülő és tanár tart attól, hogy a járvány miatt a hagyományosan induló új tanév is digitálisra vált, ami...","id":"202035__hagyomanyos_digitalis_oktatas__kompetenciak__tanuljak__klikkesedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b263e2-3ebc-49ff-9bc6-455f514b6c5b","keywords":null,"link":"/360/202035__hagyomanyos_digitalis_oktatas__kompetenciak__tanuljak__klikkesedes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:00","title":"Mankók nélkül bolyonghat a digitális oktatás útvesztőiben gyerek, szülő és tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be7b76f-3f32-46f4-a2ce-9a261133757e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bárki elveszítheti az állását, aki nem lojális a diktatúrához – mondják az ellenzékiek.","shortLead":"Bárki elveszítheti az állását, aki nem lojális a diktatúrához – mondják az ellenzékiek.","id":"20200902_Kirugjak_a_tuntetoket_a_munkahelyukrol_Belaruszban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be7b76f-3f32-46f4-a2ce-9a261133757e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d10b52-809c-4e91-84a6-5c5724338051","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_Kirugjak_a_tuntetoket_a_munkahelyukrol_Belaruszban","timestamp":"2020. szeptember. 02. 18:32","title":"Kirúgják a tüntetőket a munkahelyükről Belaruszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rossz kombináció, hogy az elmúlt évben lassult a mobilinternet Magyarországon, miközben drága is maradt. A trendvonal pedig azt sugallja, lemaradunk.","shortLead":"Rossz kombináció, hogy az elmúlt évben lassult a mobilinternet Magyarországon, miközben drága is maradt. A trendvonal...","id":"20200902_mobilinternet_sebessege_magyarorszagon_arazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb325b8-17b0-4b8d-bcfe-ecfde78ce4e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_mobilinternet_sebessege_magyarorszagon_arazas","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:03","title":"Mi a gond a magyar mobilnettel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3771bfa-e4ae-4372-83eb-d372cf40e953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tesztelők után már mindenki összekötheti egymással telefonját és számítógépét olyan szinten, hogy az androidos alkalmazások elindíthatók legyenek a számítógépen is.","shortLead":"A tesztelők után már mindenki összekötheti egymással telefonját és számítógépét olyan szinten, hogy az androidos...","id":"20200901_samsung_androidos_appok_windows_10_szamitogepen_your_phone_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3771bfa-e4ae-4372-83eb-d372cf40e953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d92933b-463f-4065-9dbf-85c2adc6bbc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_samsung_androidos_appok_windows_10_szamitogepen_your_phone_alkalmazas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:23","title":"Ha a telefonja Samsung, a gépén pedig Windows van, már a pc-n is futtathat androidos appokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95945bfd-f7a7-4431-b833-5e247cba22e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német Mansory a világ egyik legtöbbet szereplő tuningcége, annyira extrém átalakításokat készítenek magas színvonalon. ","shortLead":"A német Mansory a világ egyik legtöbbet szereplő tuningcége, annyira extrém átalakításokat készítenek magas...","id":"20200902_Mansory_Audi_RS6_Avant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95945bfd-f7a7-4431-b833-5e247cba22e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1348bad0-5e45-4efa-bf50-48cc7d93f735","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_Mansory_Audi_RS6_Avant","timestamp":"2020. szeptember. 02. 16:01","title":"A Mansory tuningcég megint elbánt egy Audi RS6 Avanttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3795c60b-9cc3-4eca-acd0-b18c0f955807","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Közel hat hónappal azután, hogy tavasszal bezártak az iskolák, szeptember 1-jén tantermi formában indult újra a közoktatás. Ugyanaz történik, ami tavasszal: az iskolák kissé magukra hagyva próbálják elérni, hogy megmutassák, komolyan veszik a kötelességüket.","shortLead":"Közel hat hónappal azután, hogy tavasszal bezártak az iskolák, szeptember 1-jén tantermi formában indult újra...","id":"20200901_Kezfertotlenitok_es_maszkok_a_folyosokon_nehany_fertozesgyanus_eset_orszagszerte__igy_indult_az_idei_tanev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3795c60b-9cc3-4eca-acd0-b18c0f955807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403a2b10-31c4-4827-9775-577ffc0d64fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_Kezfertotlenitok_es_maszkok_a_folyosokon_nehany_fertozesgyanus_eset_orszagszerte__igy_indult_az_idei_tanev","timestamp":"2020. szeptember. 01. 19:42","title":"Kézfertőtlenítők és maszkok a folyosókon, néhány fertőzésgyanús eset országszerte – így indult az idei tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Zalaegerszegen elmaradnak a tanévnyitók is.","shortLead":"Zalaegerszegen elmaradnak a tanévnyitók is.","id":"20200831_idosotthon_tilalom_szolnok_zalaegerszeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e08e04-5de6-479d-81e8-f97cc220f616","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_idosotthon_tilalom_szolnok_zalaegerszeg","timestamp":"2020. augusztus. 31. 20:14","title":"Látogatási tilalmat rendeltek el a zalaegerszegi és szolnoki idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a714d5f-d5fb-4e9f-8355-2a3dec6a787f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eközben pedig Moszkvába várják a fehérorosz védelmi minisztert.","shortLead":"Eközben pedig Moszkvába várják a fehérorosz védelmi minisztert.","id":"20200902_minszkbe_megy_az_orosz_kormanyfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a714d5f-d5fb-4e9f-8355-2a3dec6a787f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53db27f6-f14f-407b-ac84-223b356f1384","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_minszkbe_megy_az_orosz_kormanyfo","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:21","title":"Minszkbe utazik az orosz miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]