A Nemzeti Színház színésze nemrég a Színház- és Filmművészeti Egyetem tulajdonjogát átvevő alapítvány kuratóriumába került be.

Közgyűlést tartott hétfőn a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) a Vigadóban, ahol újraválasztották Vashegyi György elnököt, Jankovics Marcell pedig a szervezet tiszteletbeli elnöke lett. Az egyik alelnöki posztot mostantól Marosi Miklós tölti be, a másik alelnöki posztra jelöltek közül viszont senki sem kapott elegendő szavazatot.

Az elnökségbe is új tagokat választottak, bekerült a testületbe Farkas Ádám szobrász, Haris László fotóművész, valamint Rátóti Zoltán színművész.

Rátóti nemrég egy másik posztot is elfoglalt: kuratóriumi tag lett a Színház- és Filmművészetért Alapítványban, amely átvette a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) fenntartását. A testületet – amelybe az egyetem vezetése által javasoltak közül senkit sem választott be Palkovics László, az illetékes miniszter – Vidnyánszky Attila vezeti.

Augusztus elején – az SZFE teljes vezetőségének és szenátusának lemondása és a hallgatók egyetemfoglalása előtt – Rátóti a Mandinernek arról beszélt, hogy „lassan meg lehetne látni azt, hogy nem rosszindulattal vagyunk, ez a kuratórium nem egy fenyegető testület, és a modellváltás nem egy fenyegető állapot sem a hallgatók, sem a tanárok felé.” A Pesti Hírlapnak pedig azt mondta: „Nem tervezünk tisztogatást, minden egyéb híresztelés ellenére. Ha rajtunk múlik, a jelenleg ott tanító tanárok közül senki sem lesz földönfutó...”

Később Alföldi Róbert írt nyílt levelet Rátótinak, amelyben arra kérte, hogy a kárpátaljai születésű Vidnyánszky Attilával szemben képviselje jobban a magyar színházkultúrát, azt, amiben felnőtt. Úgy fogalmazott: „mélyen hiszem, hogy nem érted, hogy mibe kerültél, és nem tudod, hogy mit képviselsz, nem tudod, hogy milyen sok múlik, múlna rajtad.”

Rátóti válaszában azt írta: „szeretném leszögezni, hogy pontosan tudom, hogy »miben vagyok benne« –, hogy mit vállaltam. A kuratóriumi tagsággal vállaltam, hogy a SZFE – te is jól tudod – egyoldalú képzésében a nemzeti, keresztény értékrend is helyet kapjon. Azt is hidd el nekem, hogy a kuratórium egyetlen tagját sem vezérli sértettség vagy bosszúvágy.”