[{"available":true,"c_guid":"48ddd4f3-2f11-4e09-a503-b70a0ac27d39","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Első észak-koreai disszidensként szerzett egyéni körzetben parlamenti mandátumot Dél-Koreában Sze Jong Ho, aki londoni diplomataként megízlelte a kapitalizmust, és tetszett neki. Közben Phenjanból kígyót-békát kiabálnak rá, és védőőrizet alatt él Szöulban.","shortLead":"Első észak-koreai disszidensként szerzett egyéni körzetben parlamenti mandátumot Dél-Koreában Sze Jong Ho, aki londoni...","id":"202037_sze_jong_ho_eszaki_szokevenybol_delkoreai_politikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48ddd4f3-2f11-4e09-a503-b70a0ac27d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9353b4b7-3c44-43d8-84af-53f9af703ed0","keywords":null,"link":"/360/202037_sze_jong_ho_eszaki_szokevenybol_delkoreai_politikus","timestamp":"2020. szeptember. 15. 16:00","title":"Gangnam Style – Szöul elit negyedében képviselő az Észak-Koreából szökött diplomata ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6253af06-d8e9-432a-86a9-9103cac3a175","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ sok országában életbe lépett home office miatt nehezebbé válhat a rendes munkaidő és a magánélet közti egyensúly betartása. A Vivaldi újítása részben ezért készült.","shortLead":"A világ sok országában életbe lépett home office miatt nehezebbé válhat a rendes munkaidő és a magánélet közti...","id":"20200914_vivaldi_bongeszo_letoltes_break_mode_home_office","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6253af06-d8e9-432a-86a9-9103cac3a175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7371628-58f9-4cd0-a47a-a6bf80bb6b2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_vivaldi_bongeszo_letoltes_break_mode_home_office","timestamp":"2020. szeptember. 14. 00:03","title":"Ez a böngésző segít, hogy ne üljön annyit a gép előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d20e73f-2aad-4734-8434-c901223d9925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi minisztériumi államtitkár a jogvédők szerint súlyosan sértette a jóhírnevüket, a Magyar Hírlap pedig úgy közölte a politikus nyilatkozatát, hogy sem előtte, sem utána nem kereste meg a Magyar Helsinki Bizottságot, hogy megvédhessék magukat.","shortLead":"Az igazságügyi minisztériumi államtitkár a jogvédők szerint súlyosan sértette a jóhírnevüket, a Magyar Hírlap pedig...","id":"20200914_helsinki_bozottsag_perli_volnert_es_a_magyar_hirlapot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d20e73f-2aad-4734-8434-c901223d9925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8eebf96-e193-40d2-90c3-93b397a3810e","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_helsinki_bozottsag_perli_volnert_es_a_magyar_hirlapot","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:47","title":"Völner Pált és a Magyar Hírlapot is beperli a Magyar Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70dd9c5-a02f-4007-9027-a302939b6bb6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kínai, amerikai és kanadai kutatók azt állapították meg, hogy nem kell tényleges akadállyal – például átláthatatlan paravánnal – elválasztani a gyerekeket a helyes megoldást tartalmazó papírtól. Sokkal egyszerűbb módon is megoldható, hogy ne legyen kedvük puskázni.","shortLead":"Kínai, amerikai és kanadai kutatók azt állapították meg, hogy nem kell tényleges akadállyal – például átláthatatlan...","id":"202037_puskazastudomany_mindennek_van_hatara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b70dd9c5-a02f-4007-9027-a302939b6bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f15cbb-bb98-4a54-992e-809c59da3c86","keywords":null,"link":"/360/202037_puskazastudomany_mindennek_van_hatara","timestamp":"2020. szeptember. 14. 10:00","title":"Meglepően egyszerű módszer puskázás ellen: egy varázspálca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa30fa0-01e8-43a5-9e2e-eda85e122931","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Alig egy héttel a születése után, hatnaposan kimúlt egy gorillacsecsemő a New Orleans-i állatkertben. A faj a súlyosan veszélyeztetettek közé tartozik.","shortLead":"Alig egy héttel a születése után, hatnaposan kimúlt egy gorillacsecsemő a New Orleans-i állatkertben. A faj a súlyosan...","id":"20200914_gorillacsecsemo_new_orleansi_allatkert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daa30fa0-01e8-43a5-9e2e-eda85e122931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b93738-cc42-43e9-8570-615c9d5d393d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_gorillacsecsemo_new_orleansi_allatkert","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:03","title":"Hat nappal születése után meghalt a gorillacsecsemő a New Orleans-i állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízszer annyi dúsított uránnal rendelkezik Irán, mint amennyiről a 2015-ös atomalkuban megegyeztek.","shortLead":"Tízszer annyi dúsított uránnal rendelkezik Irán, mint amennyiről a 2015-ös atomalkuban megegyeztek.","id":"20200914_Tobb_mint_ezer_urandusito_centrifugat_mukodtetnek_Iranban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20a2dda-0233-4111-b728-02d479003496","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_Tobb_mint_ezer_urandusito_centrifugat_mukodtetnek_Iranban","timestamp":"2020. szeptember. 14. 07:23","title":"Több mint ezer urándúsító centrifugát működtetnek Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7675b3-f739-4764-8525-f981bc40156b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik dolgozó két napig járt be lázasan, kaparó torokkal az RTL Híradó szerint.","shortLead":"Az egyik dolgozó két napig járt be lázasan, kaparó torokkal az RTL Híradó szerint.","id":"20200914_szeged_mintakat_vizsgalo_labor_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa7675b3-f739-4764-8525-f981bc40156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813a1e15-5e9d-46ed-976f-4f4d26922dbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_szeged_mintakat_vizsgalo_labor_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 14. 18:56","title":"A mintákat vizsgáló laborban is terjedni kezdett a koronavírus Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár azt ígéri, az 5-ös metróval átszállás nélkül lehet majd eljutni Csepelről Szentendréig.","shortLead":"Az államtitkár azt ígéri, az 5-ös metróval átszállás nélkül lehet majd eljutni Csepelről Szentendréig.","id":"20200914_Furjes_Karacsony_golpassz_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8014760f-bb5f-4e17-a88a-7d76a93de871","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Furjes_Karacsony_golpassz_kormany","timestamp":"2020. szeptember. 14. 10:23","title":"Fürjes: 100 km/h-val száguldó HÉV-eket állítanak forgalomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]