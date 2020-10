Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"989985a5-b4a0-44ed-ba1f-5673ae87f27c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google az eredeti tervekhez képest hónapokkal később mutatta be az új mobiljait, amelyek már 5G-képesek, zászlóshajókról viszont nem beszélhetünk.","shortLead":"A Google az eredeti tervekhez képest hónapokkal később mutatta be az új mobiljait, amelyek már 5G-képesek...","id":"20201001_google_pixel_5_google_pixel_4a_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=989985a5-b4a0-44ed-ba1f-5673ae87f27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ca93c0-47f7-408d-a48e-a88de79de93f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_google_pixel_5_google_pixel_4a_specifikacio","timestamp":"2020. október. 01. 07:03","title":"Megjöttek a Google új telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84eb8e87-e30e-4188-9c07-d59c55d10305","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véget ért a műegyetemi fejlesztésű zsebműhold Föld körüli pályán végzett missziója: a SMOG-P a sűrűbb légkörbe érkezve szeptember 28-án megsemmisült – közölte a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME).","shortLead":"Véget ért a műegyetemi fejlesztésű zsebműhold Föld körüli pályán végzett missziója: a SMOG-P a sűrűbb légkörbe érkezve...","id":"20200929_bme_smog_p_mission_completed_elektroszmog_terkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84eb8e87-e30e-4188-9c07-d59c55d10305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a11196-89db-46d3-9cfd-140e28b8357b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_bme_smog_p_mission_completed_elektroszmog_terkep","timestamp":"2020. szeptember. 29. 21:25","title":"Teljesítette küldetését, majd elégett a budapesti zsebműhold – egy térképet küldött haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Súlyos, több szerv károsodását okozó gyulladást okozhatnak a Covid-fertőzés szövődményei – figyelmeztetett a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója. ","shortLead":"Súlyos, több szerv károsodását okozó gyulladást okozhatnak a Covid-fertőzés szövődményei – figyelmeztetett a Dél-pesti...","id":"20201001_ValyiNagy_Istvan_koronavirus_Covid_hosszan_tarto_betegsegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9645b2a-bf40-4ed8-a8dc-45667a4bd68c","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_ValyiNagy_Istvan_koronavirus_Covid_hosszan_tarto_betegsegek","timestamp":"2020. október. 01. 09:37","title":"Hatvan napig volt intenzív osztályon egy magyar koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszűnt a veszélyhelyzet, ezért aztán a Pénzügyminisztériumnak (PM) nem is kell ellenőriznie semmit – derül ki Tállai András válaszából.","shortLead":"Megszűnt a veszélyhelyzet, ezért aztán a Pénzügyminisztériumnak (PM) nem is kell ellenőriznie semmit – derül ki Tállai...","id":"20200929_varga_mihaly_penzugyminiszter_tallai_andras_lelegeztetogep_kulugyminiszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d332a5c8-88a7-41a8-9109-cb4de8469539","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200929_varga_mihaly_penzugyminiszter_tallai_andras_lelegeztetogep_kulugyminiszterium","timestamp":"2020. szeptember. 29. 17:53","title":"Kiderült, miért nem ellenőrizte a pénzügyminiszter a gyanúsan drága lélegeztetőgépek beszerzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f88b9c9e-9f79-4962-88d0-db8d9172416c","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202040_a_kuzdes_maga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f88b9c9e-9f79-4962-88d0-db8d9172416c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec9041b-381d-4c27-8afb-a2408e29b346","keywords":null,"link":"/itthon/202040_a_kuzdes_maga","timestamp":"2020. október. 01. 12:30","title":"Hamvay Péter: A küzdés maga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az MNB egy hosszú, javaslatcsomagnak álcázott kormánykritikát tett közzé – direkt utalással azokra az évekre, amikor Matolcsy György még miniszterként “sikeresen” kezelte az előző válságot.

","shortLead":"Az MNB egy hosszú, javaslatcsomagnak álcázott kormánykritikát tett közzé – direkt utalással azokra az évekre, amikor...","id":"20200929_Matolcsy_keri_vissza_a_miniszteri_szeket_Vargatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc6da6f-b6fb-447b-bce9-69d812ec7509","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200929_Matolcsy_keri_vissza_a_miniszteri_szeket_Vargatol","timestamp":"2020. szeptember. 29. 16:43","title":"Egy fillér se maradna stadionra, ha a kormány végigvinné az MNB javaslatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92aa43b-da31-4d0f-89d7-376be4347f0c","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Négy év fogházra ítélték első fokon M. Richárdot, aki 2017 tavaszán a Mercedesével összeütközött egy Citroennel, a balesetben ketten meghaltak. Ezenkívül örökre eltiltották az autóvezetéstől. A Citroen sofőrjét is 1 év 10 hónap fogházra ítélték, de az ő büntetését 3 évre felfüggesztették. Az ügyészség és M. Richárd is fellebbezne, így az ítélet nem jogerős. M. Richárd bűnügyi felügyeletét szerdán megszüntették és noha az ügyészség kezdeményezte az előzetes letartóztatását, a bíró ezt nem látta indokoltnak.","shortLead":"Négy év fogházra ítélték első fokon M. Richárdot, aki 2017 tavaszán a Mercedesével összeütközött egy Citroennel...","id":"20200930_m_richard_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d92aa43b-da31-4d0f-89d7-376be4347f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e0991d-02cf-4c68-9612-b258c94e82b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_m_richard_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:16","title":"Négy év fogházat kapott M. Richárd a Dózsa György úti baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folyamatosan szállítják át a koronavírusos betegeket a konténerkórházba.","shortLead":"Folyamatosan szállítják át a koronavírusos betegeket a konténerkórházba.","id":"20201001_kiskunhalasi_mobil_jarvanykorhaz_megnyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2846eb86-2758-423e-a82d-b65e4f1396b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_kiskunhalasi_mobil_jarvanykorhaz_megnyitas","timestamp":"2020. október. 01. 12:22","title":"Megnyitották a kiskunhalasi mobil járványkórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]