Csalódottan fogadták a kormány kedden bejelentett járványügyi intézkedéseit a hvg.hu-nak nyilatkozó kormánypárti képviselők. Többen már az előző hetekben is keményebb fellépést sürgettek, és nem értik, hogy a tragikusan romló fertőzési és halálozási mutatók ellenére miért maradt még mindig el a szigorítás, és miért nem tekintjük már laboratóriumnak Ausztriát. Sokan azt is egyre nehezebben emésztik meg, hogy miért kivételeznek a futballal.

Sms-ben értesítették kedden a kormánypárti képviselőket és választókerületi elnököket a Fidesz-frakció munkatársai, hogy figyeljék este a miniszterelnök Facebook-oldalát, mert Orbán Viktor fontos járványügyi intézkedéseket jelent be.

Az üzenetet olvasva több, az egy héttel ezelőtti cikkünkben megszólaltatott fideszes politikus megkönnyebbülten sóhajtott fel. Ők egy hete elmondták nekünk, hogy az egyre aggasztóbb fertőzési és halálozási adatok ismeretében keményebb kormányzati fellépést tartanak indokoltnak, most pedig, hogy ismét megkérdeztük őket, elmesélték, hogy kedden délután még biztosak voltak abban, hogy az azóta még sokkolóbb iramban emelkedő számok végre Orbán Viktort is meggyőzték a szigorítás szükségességéről. Vagy legalábbis reménykedtek, hogy meghallgatta az aggályaikat, amelyekkel a választóik félelmeit is tolmácsolták.

De nem így lett: a miniszterelnök kedd esti bejelentéseit a megkérdezettek mindegyike csalódottan és értetlenül fogadta, a szerdától életbe lépettetett intézkedéseknél – a táncos szórakozóhelyek bezárásánál, a rendezvények szellősebb ültetésénél, a járatsűrítésnél, ingyenes parkolásnál és az éjféltől hajnalig tartó kijárási korlátozásnál - ugyanis sokkal szigorúbb lépésekre számítottak.

Minden tiszteletem a Főnöké amúgy, de most csak fogtam a fejem. Nem akartam elhinni, hogy ennyi

- fejtegette csalódottságát a hvg.hu-nak egy, a járványban súlyosan érintett térség képviselője.

© Facebook / Orbán Viktor

Bár azt mindegyik politikus belátta, hogy az egyes intézkedések mellett fel lehet hozni egy-egy érvet, összességükben mégis úgy látják, hogy azok nem elégségesek a járvány megfékezésére. A lapunk által megkérdezettek kisebb része még bízik benne, hogy csak egy egymásra épülő szigorítási csomag első lépései azok, amelyeket kedden jelentett be a miniszterelnök. A többséget azonban lesújtotta, hogy a virológusok által már hetek óta sürgetett és az EU legtöbb tagállamában már jóval korábban bevezetett korlátozásokat itthon továbbra is halogatja a kormány.

A hvg.hu-nak nyilatkozó fideszesek egybehangzóan azt látták volna jónak, ha az Orbán által tavasszal amúgy is laboratóriumnak nevezett Ausztria példáját követték volna a hazai szabályok, ahol már hetekkel ezelőtt szűkebbre szabták az üzletek nyitva tartási idejét és körét, korlátozták – október 31-től be is tiltották – a rendezvényeket, bezárták a mozikat, színházakat, kiállítótermeket, uszodákat, fürdőket, sportközpontokat és általánosságban minden olyan helyet, ahol nagyobb számban érintkezhetnek egymással az emberek.

A legjobban pedig – ahogy egy héttel korábban – most is azon háborodott fel a legtöbb képviselő, hogy a futballmeccseket még mindig közönség előtt lehet megtartani.

Legalább valami belső felmérést vártam arról, hogy figyeljetek, nem tilthatjuk be a nyílt kapus meccseket a Fradi BL-szereplése idején, mert a kutatások szerint akkor elsöpör minket a népharag. Akkor azt mondom, hogy oké. De így számomra teljesen megmagyarázhatatlan – és én sem tudom megmagyarázni a választóimnak, akiknél látom, hogy vörös posztó ez a téma. Ahol több ezer - pláne tízezer - ember van egy helyen, az akkor is maga a fertő, ha normálisan viselkednek, de hát ilyenkor minden van, ugye, puszi, pacsi, ölelkezés, beleisznak egymás sörébe, mit tudom én – lehet hogy a stadionban úgy-ahogy fennmarad a rend, na de, a kapun kívül nem állhat minden szurkolói csoport mellett rendőr

– dohogott egy már jó ideje szigorúbb korlátozások mellett kardoskodó fideszes.

© MTI / Czeglédi Zsolt

A politikusok legtöbbje abban megértőnek bizonyult a miniszterelnökkel, hogy vakcina híján elhúzódó járványra kell számítani, és egy szigorúbb zárást hosszabb időre nem lehetne anélkül fenntartani, hogy belerokkanna a gazdaság, de egy 10 napos, két-három hetes vagy egy hónapos leállás, amit a legtöbb európai ország már meg is lépett, szerintük mindenképpen javítana az egyre drámaibb helyzeten.

A szigorúbb korlátozások egy képviselő szerint azért is fontosak lennének, mert azt látja, hogy az emberek sok helyen nem veszik komolyan a veszélyt, vagy a saját érdekeiket előbbre sorolják: miközben egyik oldalról állítása szerint azért ostromolják a – főként idősebb, vagy oktatásban, egészségügyben dolgozó családtagjaikat féltő - választók, hogy járjon ki érdemi szigorításokat Orbán Viktornál, naponta fél tucat olyan megkeresést is kap, amelyben rendezvényszervezők, panzió-, szálloda vagy étteremtulajdonosok kérdezgetik félve, hogy ugye nem rendel el a kormány rendezvénytilalmat, vagy a vendéglátóhelyek bezárását.

Sajnos ilyen a magyar. Amíg nem érinti közvetlenül, nincs pár megrázó történet a környezetükben, családjukban, addig nem hiszi el, hogy fontos betartani a szabályokat. Ezért kellene „erővel” – vagyis minél több, átmeneti korlátozással kikényszeríteni, hogy csökkentsék az érintkezéseket és ne éljenek úgy tovább, mintha mi sem történt volna

– sorolta az érveit a politikus a hvg.hu-nak.

© MTI / Balázs Attila

A megkérdezett képviselők egyike abban bízik – és mintha homályos utalásokat is hallott volna erre miniszterelnökségi forrásoktól hétfőn a parlamentben -, hogy a szlovákiai országos tesztelés tapasztalatai ismeretében később Magyarországon is elvégezhetnek egy hasonló, teljes körű átszűrést, és annak az eredményei alapján rendelnék el az átmeneti leállást, amely megszakíthatná a fertőzési láncokat és segíthetne elkerülni a katasztrófát. Ezt azonban szerinte már csak az erőforrás-igényessége miatt is „csak egyszer lehet ellőni”, és addig is, amíg a szlovákiai tapasztalatok összegezhetők, nagyon gyors szükség lenne drasztikusabb – akár lakhelyelhagyási tilalommal és iskolabezárással is járó - járványügyi intézkedésekre.