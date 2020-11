Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"411569b9-94da-4cbf-994e-09c3fb11d68f","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A földrész valamennyi országában meredeken nő a koronavírus-fer­tő­zöttek száma, és minden jel arra utal, hogy Európa drámai tél elé néz. Legfeljebb kora tavasszal kezdődhet el a lakosság tömeges beoltása.","shortLead":"A földrész valamennyi országában meredeken nő a koronavírus-fer­tő­zöttek száma, és minden jel arra utal, hogy Európa...","id":"20201104_Europa_2020_ev_vege_dramai_tel_koronavirus_jarvany_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411569b9-94da-4cbf-994e-09c3fb11d68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9570db6-3a4f-4cab-aebb-3d75342caaef","keywords":null,"link":"/360/20201104_Europa_2020_ev_vege_dramai_tel_koronavirus_jarvany_covid","timestamp":"2020. november. 04. 15:00","title":"Romló közhangulat és bizalmatlanság – eluralkodott Európán a Covid-fáradtság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb00154-3222-4f9a-bbf5-bd4708947d2b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hat államban még mindig annyi a fel nem dolgozott szavazat, hogy egyelőre nem lehet megállapítani a várható nyertest. ","shortLead":"Hat államban még mindig annyi a fel nem dolgozott szavazat, hogy egyelőre nem lehet megállapítani a várható nyertest. ","id":"20201105_amerikai_elnokvalasztas_donald_trump_joe_biden_allas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeb00154-3222-4f9a-bbf5-bd4708947d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da18b824-024f-459e-ab9b-abf566bd4481","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_amerikai_elnokvalasztas_donald_trump_joe_biden_allas","timestamp":"2020. november. 05. 08:34","title":"Biden közelebb a győzelemhez, de még Trumpnak is összejöhet – így állnak a szavazatok a harctérállamokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Választási csalást kiált az amerikai elnök, bizonyíték nélkül.","shortLead":"Választási csalást kiált az amerikai elnök, bizonyíték nélkül.","id":"20201106_trump_beszed_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f49fb9b-e548-4033-87c1-fc39c7641256","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_trump_beszed_csalas","timestamp":"2020. november. 06. 07:14","title":"Olyan beszédet tartott Trump a választási csalásról, hogy több tévé inkább elkapcsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16508fe-ca56-4ca8-8aee-e9feabcc5962","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201105_Marabu_Feknyuz_Rendkivuli_jogrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c16508fe-ca56-4ca8-8aee-e9feabcc5962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350c9b7b-a808-479d-8c3c-a7c97ea5ddd8","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Marabu_Feknyuz_Rendkivuli_jogrend","timestamp":"2020. november. 05. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Rendkívüli jogrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Országosan is elhalaszthatják majd a nem sürgős műtéteket, Angliában négy hét lezárás jön. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Országosan is elhalaszthatják majd a nem sürgős műtéteket, Angliában négy hét lezárás jön. A hvg360 reggeli...","id":"20201105_Radar360_Biden_vezet_Trump_csalast_kialt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1b7ffa-84b2-413a-b526-bf8488adbb2b","keywords":null,"link":"/360/20201105_Radar360_Biden_vezet_Trump_csalast_kialt","timestamp":"2020. november. 05. 07:58","title":"Radar360: Biden vezet, Trump csalást kiált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal azután, hogy Donald Trump győztesnek kiáltotta ki magát, a Facebook és az Instagram is arra figyelmezteti a felhasználóit: még bőven számolják a szavazatokat.","shortLead":"Nem sokkal azután, hogy Donald Trump győztesnek kiáltotta ki magát, a Facebook és az Instagram is arra figyelmezteti...","id":"20201104_amerikai_elnokvalasztas_2020_gyoztese_facebook_instagram_ertesites_donald_trump_joe_biden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da786080-5cd0-411e-bd09-75244dc0fadd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_amerikai_elnokvalasztas_2020_gyoztese_facebook_instagram_ertesites_donald_trump_joe_biden","timestamp":"2020. november. 04. 17:35","title":"Sorra villantja fel a Facebook a figyelmeztetést az amerikaiaknak: még nem dőlt el az elnökválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hétvégi karantén ötlete már október elején is felvetődött.","shortLead":"A hétvégi karantén ötlete már október elején is felvetődött.","id":"20201104_ukrajna_boltzar_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20524472-384c-4ccf-8335-706eaad057c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201104_ukrajna_boltzar_koronavirus","timestamp":"2020. november. 04. 14:05","title":"Ukrajnában belengették a hétvégi boltzárat a járvány terjedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A második negyedéves bezuhanást korrigálhatja a gazdaság, egy hét múlva derül ki, milyen arányban.","shortLead":"A második negyedéves bezuhanást korrigálhatja a gazdaság, egy hét múlva derül ki, milyen arányban.","id":"20201106_Komoly_gazdasagi_novekedest_vetitenek_elore_a_KSH_penteken_kiadott_adatai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd29c7d-899a-4080-a19b-74dc755f2d47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201106_Komoly_gazdasagi_novekedest_vetitenek_elore_a_KSH_penteken_kiadott_adatai","timestamp":"2020. november. 06. 11:47","title":"Komoly gazdasági növekedést vetítenek előre a KSH pénteken kiadott adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]