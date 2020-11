Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kétmilliónál is több amerikai ült a hétvégén repülőre, pedig a járványügyi hatóságok jelezték, a mostaninál is nagyobb lehet a baj emiatt.","shortLead":"Kétmilliónál is több amerikai ült a hétvégén repülőre, pedig a járványügyi hatóságok jelezték, a mostaninál is nagyobb...","id":"20201123_halaadas_usa_utazas_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e73ed2-b7f0-4e72-b8ba-8c12e8a9fb29","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_halaadas_usa_utazas_jarvany","timestamp":"2020. november. 23. 07:13","title":"Hiába a figyelmeztetés, amerikaiak milliói utaztak repülőn a hálaadás napi ünnepségre a rokonaikhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e76aeed-98e7-47c7-b7c9-e26aabb2c1a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő az orvosnak azt állította, elesett, a nyomozók szerint a férfi évek óta terrorizálta.","shortLead":"A nő az orvosnak azt állította, elesett, a nyomozók szerint a férfi évek óta terrorizálta.","id":"20201122_Letartoztattak_egy_ferfit_miutan_a_gyanu_szerint_eltorte_a_prostituciora_kenyszeritett_baratnoje_kezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e76aeed-98e7-47c7-b7c9-e26aabb2c1a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2cdb6d-17a9-44c9-af28-dc8afea9667d","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_Letartoztattak_egy_ferfit_miutan_a_gyanu_szerint_eltorte_a_prostituciora_kenyszeritett_baratnoje_kezet","timestamp":"2020. november. 22. 11:10","title":"Letartóztattak egy férfit, miután a gyanú szerint eltörte a prostitúcióra kényszerített barátnője kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"618 ember van lélegeztetőgépen, 7218-an kórházban.","shortLead":"618 ember van lélegeztetőgépen, 7218-an kórházban.","id":"20201122_Koronavirus_111_ujabb_halott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423601d4-0077-4583-b76e-b3a2370fb620","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_Koronavirus_111_ujabb_halott","timestamp":"2020. november. 22. 09:37","title":"Koronavírus: 111 újabb halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5871b6-044a-4646-8254-dcd475a72a31","c_author":"","category":"itthon","description":"A jövő héttől kezdve fideszes képviselők és segítőik fogják telefonon felhívni azokat az idős embereket, akik hozzájárultak a kapacsolattartáshoz. ","shortLead":"A jövő héttől kezdve fideszes képviselők és segítőik fogják telefonon felhívni azokat az idős embereket, akik...","id":"20201121_Fideszesek_fogjak_hivogatni_az_idoseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d5871b6-044a-4646-8254-dcd475a72a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a30337c-17f4-4b3e-9270-8c538a08fcfc","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Fideszesek_fogjak_hivogatni_az_idoseket","timestamp":"2020. november. 21. 15:57","title":"Fideszesek fogják hívogatni az időseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba17052b-d9d8-4b92-9488-ac92908ef936","c_author":"","category":"itthon","description":"Egymillió darab favipiravir tabletta Magyarországra érkezéséről számolt be a külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez elsősorban a kórházban ápolt, de még nem súlyos állapotú betegek számára jó hír. ","shortLead":"Egymillió darab favipiravir tabletta Magyarországra érkezéséről számolt be a külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint...","id":"20201121_Egymillio_tablettat_kaptunk_Japanbol_a_koronavirus_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba17052b-d9d8-4b92-9488-ac92908ef936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb6bd55-fec4-478b-8177-e1b7626cd894","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Egymillio_tablettat_kaptunk_Japanbol_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. november. 21. 16:09","title":"Egymillió tablettát kaptunk Japánból a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa065a0-c520-4e07-9d62-f060b492c147","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden nap tesztelik azokat az egyetemistákat, akik járványügyi önkéntes munkát vállaltak, de azt nem hozták nyilvánosságra, hogy hány fertőzött volt közöttük.","shortLead":"Minden nap tesztelik azokat az egyetemistákat, akik járványügyi önkéntes munkát vállaltak, de azt nem hozták...","id":"20201123_koronavirus_jarvany_egyetemistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfa065a0-c520-4e07-9d62-f060b492c147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b893e7-b8be-4910-88d2-c3b1863f3006","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_koronavirus_jarvany_egyetemistak","timestamp":"2020. november. 23. 08:18","title":"Naponta 500 egyetemista segíti a koronavírus-tesztelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a75aa41-7bd0-472a-a117-fedcb7ccddd9","c_author":"","category":"itthon","description":"Nem volt fűtés és melegvíz sem a nemrégen megnyitott osztályon, ahol koronavírusos betegeket ápolnak. Egy bentfekvő családja szerint ágynemű sem, ezt a kórház cáfolta. ","shortLead":"Nem volt fűtés és melegvíz sem a nemrégen megnyitott osztályon, ahol koronavírusos betegeket ápolnak. Egy bentfekvő...","id":"20201121_Napokig_nem_volt_futes_a_COVIDosztalyon_Szombathelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a75aa41-7bd0-472a-a117-fedcb7ccddd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba3b3fb-1f70-4d9c-bb8a-7f371e7906e3","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Napokig_nem_volt_futes_a_COVIDosztalyon_Szombathelyen","timestamp":"2020. november. 21. 17:15","title":"Napokig nem volt fűtés a COVID-osztályon Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55bf72e5-5cb7-4f85-839a-94319eca7e62","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy utolsó nagyot még emel az ország egykori legerősebb embere, aztán vége.","shortLead":"Egy utolsó nagyot még emel az ország egykori legerősebb embere, aztán vége.","id":"20201122_Visszavonul_Fekete_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55bf72e5-5cb7-4f85-839a-94319eca7e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bab87f-b893-4c74-9738-ca1089cfeb12","keywords":null,"link":"/sport/20201122_Visszavonul_Fekete_Laszlo","timestamp":"2020. november. 22. 18:58","title":"Visszavonul Fekete László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]