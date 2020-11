Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e5471ad-59f7-403e-8978-1c0a0132b64c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Volner János azt mondta, hogy olyan határ elé állítják a kamupártokat, ami szinte teljesen ellehetetleníti a működésüket. A képviselő nem érti az ellenzék reakcióját.","shortLead":"Volner János azt mondta, hogy olyan határ elé állítják a kamupártokat, ami szinte teljesen ellehetetleníti...","id":"20201124_volner_janos_modosito_valasztojogi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e5471ad-59f7-403e-8978-1c0a0132b64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a29e23-e619-41a3-b32e-343fa1ab90cc","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_volner_janos_modosito_valasztojogi_torveny","timestamp":"2020. november. 24. 17:15","title":"A Volner párt elnöke a kamupártokkal magyarázta a választási törvény miatt beadott módosítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23679cf6-e2e7-43bb-8e9b-b9dacf01ec2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebb személyes találkozást és gyorsabb ügyintézést szeretne a gazdaságvédelmi operatív törzs elérni, ehhez pedig egy olyan javaslatot tettek, amelyet fél éve megígért a kormány, valamint öt olyat, amely a digitalizáció terjedésével a járványtól függetlenül is időszerűvé vált már.","shortLead":"Kevesebb személyes találkozást és gyorsabb ügyintézést szeretne a gazdaságvédelmi operatív törzs elérni, ehhez pedig...","id":"20201124_varga_mihaly_tervek_optorzs_penzugyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23679cf6-e2e7-43bb-8e9b-b9dacf01ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d3b1f0-1b9e-4594-96bc-04f966c2cf47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_varga_mihaly_tervek_optorzs_penzugyek","timestamp":"2020. november. 24. 13:14","title":"Hatpontos tervet jelentett be Varga Mihály az ügyintézés és a fizetés felgyorsításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élelmiszerüzletekre, a drogériákra és a gyógyszertárakra vonatkozik a hétfőn bejelentett korlátozás.","shortLead":"Az élelmiszerüzletekre, a drogériákra és a gyógyszertárakra vonatkozik a hétfőn bejelentett korlátozás.","id":"20201123_vasarlas_idosav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14797e09-909c-4426-8bf3-ca572b43e30d","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_vasarlas_idosav","timestamp":"2020. november. 23. 17:47","title":"Nem minden boltban lesz az időseknek fenntartott idősáv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097e90e8-af72-4fd5-8de8-d3bf6bb2db0b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az otthonokban oly elterjedt égésgátló anyagok akár az újszülöttek későbbi egészségét is veszélyeztethetik, vélik amerikai kutatók, akik egérkísérletek során fedezték fel ezt a hatást. ","shortLead":"Az otthonokban oly elterjedt égésgátló anyagok akár az újszülöttek későbbi egészségét is veszélyeztethetik, vélik...","id":"202047_cukorbetegseg_egesgatlok_miatt_masodiziglen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=097e90e8-af72-4fd5-8de8-d3bf6bb2db0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f7d5fd-db4b-447d-a8c1-bca7a063a129","keywords":null,"link":"/360/202047_cukorbetegseg_egesgatlok_miatt_masodiziglen","timestamp":"2020. november. 23. 16:00","title":"Könnyen cukorbeteg lehet az újszülöttből, ha sok otthon az égésgátló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76257efc-5166-408f-8c52-e9e7ead2d8b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A boxermotoros BRZ a japán gyártó legfrissebb újdonsága, és most két új változat bukkant fel belőle.","shortLead":"A boxermotoros BRZ a japán gyártó legfrissebb újdonsága, és most két új változat bukkant fel belőle.","id":"20201123_magyar_kez_tette_izgalmasabba_a_subaru_eleve_nem_unalmas_ujdonsagat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76257efc-5166-408f-8c52-e9e7ead2d8b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a124073e-0856-49ae-a17e-0dafbc5c90c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_magyar_kez_tette_izgalmasabba_a_subaru_eleve_nem_unalmas_ujdonsagat","timestamp":"2020. november. 23. 11:21","title":"Magyar kéz rajzolta izgalmasabbá a Subaru újdonságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai tudósok vizsgálták a Curiosity marsjáró által készített felvételeket a Gale-kráter kőzeteiről, ami alapján arra jutottak, a közeli Sharp-hegyről lezúduló víz elárasztotta a területet. A szakembereknek egy elméletük is van arra, miként nézett ki mindez.","shortLead":"Amerikai tudósok vizsgálták a Curiosity marsjáró által készített felvételeket a Gale-kráter kőzeteiről, ami alapján...","id":"20201124_mars_felszine_arviz_uledek_kozet_gale_krater_sharp_hegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f29e80c-b77f-4443-a2e9-f22051219169","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_mars_felszine_arviz_uledek_kozet_gale_krater_sharp_hegy","timestamp":"2020. november. 24. 15:03","title":"Bizonyítékot találtak a tudósok, hogy árvizek voltak a Mars felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff66b8da-15c0-4a22-90d7-e001c1174d72","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem kétséges, hogy az anyagilag rosszabb helyzetben lévőket keményebben sújtja a koronavírus-járvány, de vajon pszichés szempontból is a szegényebbek jönnek-e ki rosszabbul a pandémiából? – tették fel a kérdést minnesotai kutatók. ","shortLead":"Nem kétséges, hogy az anyagilag rosszabb helyzetben lévőket keményebben sújtja a koronavírus-járvány, de vajon pszichés...","id":"20201124_Kit_visel_meg_jobban_a_jarvany_a_szegenyeket_vagy_a_gazdagokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff66b8da-15c0-4a22-90d7-e001c1174d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39737e4-acfd-4ee4-9c63-0f865b1b76a0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201124_Kit_visel_meg_jobban_a_jarvany_a_szegenyeket_vagy_a_gazdagokat","timestamp":"2020. november. 24. 13:30","title":"Kit visel meg jobban a járvány: a szegényeket vagy a gazdagokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87c63e2-748a-4a5a-84ad-c1c68e0d9577","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik vádlott a járványra hivatkozva maradt távol a tárgyalástól, most azt vizsgálják, meddig tarthat a gyógykezelése. ","shortLead":"Az egyik vádlott a járványra hivatkozva maradt távol a tárgyalástól, most azt vizsgálják, meddig tarthat...","id":"20201123_nicolas_sarkozy_volt_francia_elnok_korrupcios_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c87c63e2-748a-4a5a-84ad-c1c68e0d9577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fef1089-9598-403d-88a6-8f554f38a7e8","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_nicolas_sarkozy_volt_francia_elnok_korrupcios_per","timestamp":"2020. november. 23. 20:28","title":"Máris felfüggesztették Nicolas Sarkozy korrupciós perét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]