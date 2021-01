Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dd36f8b-fbc2-4eab-9ce0-3018c8afb341","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hat éve a Los Angeles-i, most a Bedminsteri Trump-pályát sújtotta döntésével a golfszervezet. ","shortLead":"Hat éve a Los Angeles-i, most a Bedminsteri Trump-pályát sújtotta döntésével a golfszervezet. ","id":"20210111_Golf_PGA_Donald_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dd36f8b-fbc2-4eab-9ce0-3018c8afb341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678418cd-bf21-4df0-955b-d4b4530b788f","keywords":null,"link":"/sport/20210111_Golf_PGA_Donald_Trump","timestamp":"2021. január. 11. 09:24","title":"Törölték a 2022-es bajnokságot Donald Trump golfpályáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9cafe8-e44c-4829-857d-6b0a7f8c36ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Semjén-féle vadászati kiállítás és a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus is az 55 milliárdból felújított Hungexpóban kap helyet idén szeptemberben, ahol azonban félkész épületek és eltelt határidejű ígéretek fogadták az Átlátszó oknyomozó portál helyszínre látogató munkatársát.","shortLead":"A Semjén-féle vadászati kiállítás és a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus is az 55 milliárdból felújított...","id":"20210111_vadaszati_kiallitas_hungexpo_keses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb9cafe8-e44c-4829-857d-6b0a7f8c36ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8425c39-89bc-4c49-a97e-c3bb54d9d7e5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210111_vadaszati_kiallitas_hungexpo_keses","timestamp":"2021. január. 11. 14:19","title":"Késve épül a vadászati kiállítás helyszíne, pedig egyre fogy az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbaae9ee-fa15-4753-bbc9-9c47cd26ce3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook biztonsági csapata arra kéri a cég alkalmazottait, ne hordjanak olyan céges ruhát, kiegészítőket és ne használjanak olyan eszközöket, amelyek elárulhatják, hogy a vállalatnál dolgoznak.","shortLead":"A Facebook biztonsági csapata arra kéri a cég alkalmazottait, ne hordjanak olyan céges ruhát, kiegészítőket és ne...","id":"20210112_facebook_donald_trump_kitiltasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbaae9ee-fa15-4753-bbc9-9c47cd26ce3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9eb9b60-e076-45f9-8cde-6a8b50ecb456","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_facebook_donald_trump_kitiltasa","timestamp":"2021. január. 12. 16:03","title":"Bosszútól féltik a dolgozókat a Facebooknál Donald Trump kitiltása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatok köhögtek, ezért mintát vettek tőlük – ez pozitív lett.","shortLead":"Az állatok köhögtek, ezért mintát vettek tőlük – ez pozitív lett.","id":"20210112_allatkert_gorilla_koronavirus_san_diego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f66c763-b2dd-4d3e-8570-f331ac5def5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_allatkert_gorilla_koronavirus_san_diego","timestamp":"2021. január. 12. 06:20","title":"Állatkerti gorillák fertőződtek meg koronavírussal San Diegóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75d5c8b-df04-49f7-828c-4adc4a6b239a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenegy űrmisszió keretében új űrállomást állít Föld körüli pályára Kína. A három modulból álló kutatólaboratóriumot az ország által fejlesztett rakéták viszik fel.","shortLead":"Tizenegy űrmisszió keretében új űrállomást állít Föld körüli pályára Kína. A három modulból álló kutatólaboratóriumot...","id":"20210111_kina_urallomas_urkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f75d5c8b-df04-49f7-828c-4adc4a6b239a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76800733-8644-46d4-8c49-d4f187f1b462","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_kina_urallomas_urkutatas","timestamp":"2021. január. 11. 10:03","title":"Új űrállomás összelegózására készül Kína, de előbb egy rakétát is csinálnak hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41279778-1670-4f07-93f9-38165316bbed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nio ET7 csúcsváltozatában egy 150 kWh kapacitású akkumulátor kap helyet. ","shortLead":"A Nio ET7 csúcsváltozatában egy 150 kWh kapacitású akkumulátor kap helyet. ","id":"20210111_1000_kilometeres_hatotavolsagu_szemrevalo_kinai_villanyautot_mutattak_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41279778-1670-4f07-93f9-38165316bbed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e21c25-424b-47a3-b83c-47f4f418eb59","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_1000_kilometeres_hatotavolsagu_szemrevalo_kinai_villanyautot_mutattak_be","timestamp":"2021. január. 11. 11:21","title":"1000 kilométeres hatótávolságú, szemrevaló kínai villanyautót mutattak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter bízik benne, hogy a kormány a demokrata vezetéssel is folytatni tudja azt a munkát, amit a Trump-adminisztrációval megkezdtek.","shortLead":"A külügyminiszter bízik benne, hogy a kormány a demokrata vezetéssel is folytatni tudja azt a munkát, amit...","id":"20210111_szijjarto_peter_joe_biden_elnokvalasztas_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7195277a-64f8-4988-bd38-37b5c7e7a8af","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_szijjarto_peter_joe_biden_elnokvalasztas_egyesult_allamok","timestamp":"2021. január. 11. 09:55","title":"Szijjártó a Bidennek üzengetésről: Én ezt nem értékelném túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d5a1d4-b2d0-479e-bfec-077902e5faa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy héttel azután, hogy az Egészségügyi Világszervezet „ismeretlen eredetű tüdőgyulladásos megbetegedésekről” számolt be a kínai Vuhanból, megérkezett a hír a betegség első halálos áldozatáról.","shortLead":"Egy héttel azután, hogy az Egészségügyi Világszervezet „ismeretlen eredetű tüdőgyulladásos megbetegedésekről” számolt...","id":"20210111_koronavirus_jarvany_covid19_vuhan_kina_egeszsegugyi_vilagszervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75d5a1d4-b2d0-479e-bfec-077902e5faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d8d5b6-49c7-4cee-8148-4365fbda8b0b","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_koronavirus_jarvany_covid19_vuhan_kina_egeszsegugyi_vilagszervezet","timestamp":"2021. január. 11. 17:24","title":"Éppen egy éve jelentették az első koronavírusos halálesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]