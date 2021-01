Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7e1a67c-3d26-4f5a-a2d9-4741a3b25ea6","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Egy járvány nem csak a vírusokkal öl, de nem is csak a bezártsággal, a munka elvesztésével, a próbára tett párkapcsolatokkal, az elvett örömök hiányával. A létező problémákhoz képest sokkal magasabban tartott stressz és félelem is pusztító, írja szerzőnk, aki hiányolja a hetykén odakent jóslatok mellől a reflexiót.","shortLead":"Egy járvány nem csak a vírusokkal öl, de nem is csak a bezártsággal, a munka elvesztésével, a próbára tett...","id":"20210128_Nemeth_Robert_Felelem_es_reszketes_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7e1a67c-3d26-4f5a-a2d9-4741a3b25ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8ba090-2021-4861-9c91-b72edf4be29e","keywords":null,"link":"/360/20210128_Nemeth_Robert_Felelem_es_reszketes_Magyarorszagon","timestamp":"2021. január. 28. 15:00","title":"Németh Róbert: Félelem és reszketés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06770c3-30cf-460a-8cdc-c094f42b5ecb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rob Zombie videójához rajzolt.","shortLead":"Rob Zombie videójához rajzolt.","id":"20210129_grof_balazs_rob_zombie_videoklip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b06770c3-30cf-460a-8cdc-c094f42b5ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec2e704-1902-48c7-88b9-5489029fb89e","keywords":null,"link":"/kultura/20210129_grof_balazs_rob_zombie_videoklip","timestamp":"2021. január. 29. 21:28","title":"Újabb világhírű rocker videoklipjén dolgozott a magyar grafikus, Gróf Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd522c1e-8239-4353-b992-161c7b0ceb65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Enyhébben érintette a járványhelyzet az ázsiai piacot, mint a nyugatit.","shortLead":"Enyhébben érintette a járványhelyzet az ázsiai piacot, mint a nyugatit.","id":"20210128_toyota_volkswagen_autoeladas_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd522c1e-8239-4353-b992-161c7b0ceb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b2d3a3-8e72-4d54-ac86-fdb56d70acdc","keywords":null,"link":"/kkv/20210128_toyota_volkswagen_autoeladas_2020","timestamp":"2021. január. 28. 13:15","title":"Leelőzte a Volkswagent a Toyota, első lett a 2020-as autóeladásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy olyan kiszivárgott titkosszolgálati jelentésről ír a La Repubblica, amely a hivatalostól eltérő képet fest az olaszországi járványhelyzetről.","shortLead":"Egy olyan kiszivárgott titkosszolgálati jelentésről ír a La Repubblica, amely a hivatalostól eltérő képet fest...","id":"20210129_kontrolalhatatlan_olasz_jarvanyhelyzet_titkosszolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d912ab-39ef-4c63-8cbd-7f858cfa472e","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_kontrolalhatatlan_olasz_jarvanyhelyzet_titkosszolgalat","timestamp":"2021. január. 29. 17:20","title":"Duplája lehet az olasz fertőzöttek száma a hivatalos adatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527a88f2-906d-4a7f-b009-4ac795aa0567","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ első ilyen jellegű építménye az angliai Coventryben a városi stadion mellett lesz. ","shortLead":"A világ első ilyen jellegű építménye az angliai Coventryben a városi stadion mellett lesz. ","id":"20210128_Meg_az_iden_megnyitnak_az_elso_repuloautos_mobil_repteret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=527a88f2-906d-4a7f-b009-4ac795aa0567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e0410a-866d-4ad5-861b-46826bfe221c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_Meg_az_iden_megnyitnak_az_elso_repuloautos_mobil_repteret","timestamp":"2021. január. 28. 10:41","title":"Még idén megnyitnák az első repülő autós kisrepteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt nap során 1459 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"Az elmúlt nap során 1459 új fertőzöttet találtak.","id":"20210129_koronavirus_jarvany_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d544442-383d-4f1e-9439-0500cc6fa64f","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_koronavirus_jarvany_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 29. 08:04","title":"Újabb 83 magyar áldozata van a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e88f36e-bb34-42d5-9d90-79eea1fc666c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pápai Mihály a veszélyhelyzetet kihasználva szavazott meg magának nettó 2,7 milliós jutalmat. A kormányhivatal vizsgálata szerint jogszabálysértés történt.","shortLead":"Pápai Mihály a veszélyhelyzetet kihasználva szavazott meg magának nettó 2,7 milliós jutalmat. A kormányhivatal...","id":"20210129_kormanyhivatal_papai_mihaly_fidesz_gyal_polgarmester_jutalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e88f36e-bb34-42d5-9d90-79eea1fc666c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720d1d21-a900-4ab4-90b0-007587caa561","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_kormanyhivatal_papai_mihaly_fidesz_gyal_polgarmester_jutalom","timestamp":"2021. január. 29. 13:35","title":"A kormányhivatal szerint jogtalanul vett fel többmilliós jutalmat Gyál fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e988b90-d59b-45e1-8fee-b5cd0e454778","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan már nehéz eldönteni, hogy termékeiről vagy az ellene indított perekről írnak-e többet az Apple esetében. Legutóbb egy olasz fogyasztóvédelmi ügynökség gondolta úgy, bíróság elé citálja a vállalatot.","shortLead":"Lassan már nehéz eldönteni, hogy termékeiről vagy az ellene indított perekről írnak-e többet az Apple esetében...","id":"20210128_apple_per_olaszorszag_iphone_6s_plus_altroconsumo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e988b90-d59b-45e1-8fee-b5cd0e454778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122b8135-d71f-449d-b054-f3d2e18832e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_apple_per_olaszorszag_iphone_6s_plus_altroconsumo","timestamp":"2021. január. 28. 11:40","title":"Milliárdokra perelik Olaszországban az Apple-t a régi iPhone-ok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]