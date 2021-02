Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz állami vezetés nehezen tűri, hogy a nyilvánosság még ellenőrizetlen részét, a közösségi médiát használva szólít tüntetésre Vlagyimir Putyin legnagyobb kritikusa. A bejegyzések tízezres tömegekhez jutnak el.","shortLead":"Az orosz állami vezetés nehezen tűri, hogy a nyilvánosság még ellenőrizetlen részét, a közösségi médiát használva...","id":"20210201_oroszorszag_kozossegi_media_tuntetes_facebook_twitter_tiktok_vlagyimir_putyin_alekszej_navalnij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdaaba8d-5212-4b48-8a7f-d20a93e6d35c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_oroszorszag_kozossegi_media_tuntetes_facebook_twitter_tiktok_vlagyimir_putyin_alekszej_navalnij","timestamp":"2021. február. 01. 08:03","title":"Putyinék bosszúja: az orosz tüntetések miatt támadják a Facebookot és a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7699be-680b-4b01-95f0-118532ed4b1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP és Bencsik János független országgyűlési képviselő is törvényjavaslatot nyújtott be a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban. Az eljárást az elmúlt évtizedekben számtalan kritika érte. ","shortLead":"Az LMP és Bencsik János független országgyűlési képviselő is törvényjavaslatot nyújtott be a vagyonnyilatkozatokkal...","id":"20210130_Holnap_ejfelkor_hozzak_nyilvanossagra_a_kepviseloi_vagyonnyilatkozatokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f7699be-680b-4b01-95f0-118532ed4b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfe2565-b7d3-4019-9064-ded1e8778ceb","keywords":null,"link":"/itthon/20210130_Holnap_ejfelkor_hozzak_nyilvanossagra_a_kepviseloi_vagyonnyilatkozatokat","timestamp":"2021. január. 30. 16:38","title":"Holnap éjfélkor hozzák nyilvánosságra a képviselői vagyonnyilatkozatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Vasárnapig érvényesek a tavalyi autópálya-matricák, hétfőtől már csak a 2021-es jogosultságokkal lehet a díjköteles útszakaszokra hajtani.\r

","shortLead":"Vasárnapig érvényesek a tavalyi autópálya-matricák, hétfőtől már csak a 2021-es jogosultságokkal lehet a díjköteles...","id":"20210131_eves_autopalyamatrica_lejarat_nusz_zrt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b4a5d6-6496-4218-b442-afbf8cf8c7b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_eves_autopalyamatrica_lejarat_nusz_zrt","timestamp":"2021. január. 31. 08:52","title":"Fontos határidő jár le ma az autósok számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök takarékoskodott, közben szépen törlesztette 2019-ben felvett 45 milliós hitelét is. Devizaszámláján euró mellett dollárt is tart.



","shortLead":"A köztársasági elnök takarékoskodott, közben szépen törlesztette 2019-ben felvett 45 milliós hitelét is...","id":"20210131_ader_janos_vagyonnyilatkozat_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95f1fdf-0963-47d2-bd83-c9d58950abf6","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_ader_janos_vagyonnyilatkozat_2021","timestamp":"2021. január. 31. 21:08","title":"Áder János csaknem 30 millióra növelte forintmegtakarításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b433075b-e087-4d6f-a81d-63ee98cd9372","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Francisco Vera rövid idő alatt magára vonzotta a világ figyelmét.","shortLead":"Francisco Vera rövid idő alatt magára vonzotta a világ figyelmét.","id":"20210131_halalos_fenyegetes_greta_thunberg_francisco_vera_kornyezetvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b433075b-e087-4d6f-a81d-63ee98cd9372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c03825-2964-4fe0-9d4c-b811c928f3a4","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_halalos_fenyegetes_greta_thunberg_francisco_vera_kornyezetvedelem","timestamp":"2021. január. 31. 11:13","title":"Halálos fenyegetést kapott Greta Thunberg 11 éves követője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar szakember vereséggel nyitott régi-új klubjánál. ","shortLead":"A magyar szakember vereséggel nyitott régi-új klubjánál. ","id":"20210130_Nem_sikerult_jol_a_visszateres_Dardainak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff2f7a08-2ab5-4fd3-9bd7-07bab8ddceb5","keywords":null,"link":"/sport/20210130_Nem_sikerult_jol_a_visszateres_Dardainak","timestamp":"2021. január. 30. 17:41","title":"Nem sikerült jól a visszatérés Dárdainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A jelölőnek is van köze a volt amerikai elnökhöz.","shortLead":"A jelölőnek is van köze a volt amerikai elnökhöz.","id":"20210201_Beke_Nobeldijra_jeloltek_Donald_Trump_vejet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b6c154-cde7-4e81-8faf-94fb320c4703","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_Beke_Nobeldijra_jeloltek_Donald_Trump_vejet","timestamp":"2021. február. 01. 11:23","title":"Béke Nobel-díjra jelölték Donald Trump vejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605bb4d9-d81b-4a62-bc40-02f826928101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szépen besétált a csapdába, azóta jó messze a sípályától szabadon engedték.\r

\r

","shortLead":"Szépen besétált a csapdába, azóta jó messze a sípályától szabadon engedték.\r

\r

","id":"20210130_Igy_fogtak_be_a_sielot_kergeto_medvet_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=605bb4d9-d81b-4a62-bc40-02f826928101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce290ef1-7484-4164-a765-1611e1815b07","keywords":null,"link":"/elet/20210130_Igy_fogtak_be_a_sielot_kergeto_medvet_video","timestamp":"2021. január. 30. 16:11","title":"Így fogták be a síelőt kergető medvét (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]