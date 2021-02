Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a717d81-1967-4438-912d-98a2c5def2bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egyik korábbi fejlesztője, Dave Plummer mostanában anekdotákat oszt meg a redmondi cég szoftveréről. Az egyik legismertebb jelenségről, a kék halálról is elárult ezt-azt.","shortLead":"A Microsoft egyik korábbi fejlesztője, Dave Plummer mostanában anekdotákat oszt meg a redmondi cég szoftveréről...","id":"20210205_microsoft_windows_kek_halal_dave_plummer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a717d81-1967-4438-912d-98a2c5def2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e44f916-c668-4cf0-8055-2e206ea4bd02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_microsoft_windows_kek_halal_dave_plummer","timestamp":"2021. február. 05. 19:03","title":"Sok év után fény derült a Windows egyik nagy titkára, hogy miért kék a “kék halál”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074a64b4-820a-4ec4-97bd-4c45ed5c0ef5","c_author":"Kőrösi Boglárka","category":"360","description":"Egyszerű „otthoni kiegészítőket” készít a budapesti MOME-n végzett vajdasági formatervező Szalai Bálint társával, Király Adrienn-nel, hogy lendületbe hozzák az egykoron ígéretes adai kézművesipart.","shortLead":"Egyszerű „otthoni kiegészítőket” készít a budapesti MOME-n végzett vajdasági formatervező Szalai Bálint társával...","id":"202105__szalai_balint_es_kiraly_adrienn__kezmuvessegrol_tudatossagrol__kezdeti_fazis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=074a64b4-820a-4ec4-97bd-4c45ed5c0ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b9485e-233d-4bda-b189-971746a375c2","keywords":null,"link":"/360/202105__szalai_balint_es_kiraly_adrienn__kezmuvessegrol_tudatossagrol__kezdeti_fazis","timestamp":"2021. február. 06. 10:00","title":"Tömegtermékek helyett kézműves munka és tudatosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b95c7ef-87b7-4bb0-888a-67f29db11db9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombat reggel elhunyt Szilágyi István özvegye, Humenyánszky Jolán - írja a Blikk.","shortLead":"Szombat reggel elhunyt Szilágyi István özvegye, Humenyánszky Jolán - írja a Blikk.","id":"20210206_Blikk_elhunyt_Szilagyi_Istvan_ozvegye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b95c7ef-87b7-4bb0-888a-67f29db11db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14dd7104-4d21-45f4-bcaa-c54c8baa7f0b","keywords":null,"link":"/kultura/20210206_Blikk_elhunyt_Szilagyi_Istvan_ozvegye","timestamp":"2021. február. 06. 15:45","title":"Blikk: elhunyt Szilágyi István özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38d456d-4037-4663-b419-388c553c6c6d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hűtés nélkül tárolt inzulin is megőrzi hatásosságát egy új kutatás szerint.","shortLead":"A hűtés nélkül tárolt inzulin is megőrzi hatásosságát egy új kutatás szerint.","id":"20210207_inzulin_hatasossaga_hutes_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e38d456d-4037-4663-b419-388c553c6c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2e0d3a-14e9-41b8-aa3a-97b0632ffcb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_inzulin_hatasossaga_hutes_nelkul","timestamp":"2021. február. 07. 10:03","title":"Változás: nem kell hűteni az inzulint – közölték orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfrissebb felmérés szerint minden negyedik ember nem kér a koronavírus elleni oltásból, de december elején még sokkal többen voltak.","shortLead":"A legfrissebb felmérés szerint minden negyedik ember nem kér a koronavírus elleni oltásból, de december elején még...","id":"20210207_ksh_oltas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f126d664-e737-4dcf-9b72-80e48cd83442","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_ksh_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 07. 09:24","title":"KSH: még mindig csak a magyarok 40 százaléka oltatná be magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"360","description":"A miniszterelnök ki tudja hanyadik alkalommal mondja be kormányzása legálságosabb kifejezését, veszi elő a néphülyítés intézményesítésének legpofátlanabb eszközét: a nemzeti konzultációt. Olyan helyzetben, mint a mostani, felelős vezető nem áll elő ilyen mákonnyal. Vélemény.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök ki tudja hanyadik alkalommal mondja be kormányzása legálságosabb kifejezését, veszi elő a néphülyítés...","id":"20210205_Nagy_Ivan_Zsolt_Orban_makonya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180d2a88-9195-4ab9-beb0-1cb706a8aec4","keywords":null,"link":"/360/20210205_Nagy_Ivan_Zsolt_Orban_makonya","timestamp":"2021. február. 05. 17:30","title":"Nagy Iván Zsolt: Orbán mákonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688e42c6-9575-41ff-8128-b2c15812a0f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizakodó közleményt tett közzé az emberi erőforrások minisztériuma, de egyelőre csak annyi bizonyos, hogy apa és fia nyugszik a lepoglavai pálos kolostorban.","shortLead":"Bizakodó közleményt tett közzé az emberi erőforrások minisztériuma, de egyelőre csak annyi bizonyos, hogy apa és fia...","id":"20210206_Megvannak_a_Hunyadiak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=688e42c6-9575-41ff-8128-b2c15812a0f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6f414f-f527-4cec-9e94-85d166145f18","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Megvannak_a_Hunyadiak","timestamp":"2021. február. 06. 18:55","title":"Megvannak a Hunyadiak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6f0dbc-cd3c-4fe5-8a15-99b0e1878f21","c_author":"Esterházy Péter","category":"360","description":"Esterházy Péter 2014 decemberében írt pengeéles jellemzést a magyar közéletről a HVG \"Nagy Harácsony\"-os év végi duplaszámába, melyről a másodfokú bíróság és a Kúria is megállapította, nem sért alkotmányos jogot. Ezt az írását idézzük most fel. Hvg360 retrospektív.","shortLead":"Esterházy Péter 2014 decemberében írt pengeéles jellemzést a magyar közéletről a HVG \"Nagy Harácsony\"-os év végi...","id":"20160714_Esterhazy_Peter_A_vereseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab6f0dbc-cd3c-4fe5-8a15-99b0e1878f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376032de-739e-49fe-a0e4-56044007094f","keywords":null,"link":"/360/20160714_Esterhazy_Peter_A_vereseg","timestamp":"2021. február. 05. 14:55","title":"Esterházy Péter: A vereség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]