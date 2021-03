Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a24a7723-f7c7-49bf-bbcf-349146157c99","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több száz ember, döntően fiatalok tüntettek vasárnap délután Prágában a koronavírus-járvány fékezését célzó, a közéletet korlátozó kormányzati intézkedések ellen.","shortLead":"Több száz ember, döntően fiatalok tüntettek vasárnap délután Prágában a koronavírus-járvány fékezését célzó...","id":"20210307_Osszecsaptak_a_rendorokkel_a_lezarasok_ellen_tunteto_csehek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a24a7723-f7c7-49bf-bbcf-349146157c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5ed282-1f7f-425c-a4b6-e89e8fd39703","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Osszecsaptak_a_rendorokkel_a_lezarasok_ellen_tunteto_csehek","timestamp":"2021. március. 07. 18:25","title":"Összecsaptak a rendőrökkel a lezárások ellen tüntető csehek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője az osztrák Profilnak adott interjúban azt mondja, ő a személyeskedéseken hamar túltette magát, a Fidesszel a jogállami kérdésekben folytatott vita vezetett a szakításhoz.","shortLead":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője az osztrák Profilnak adott interjúban azt mondja, ő a személyeskedéseken hamar...","id":"20210307_Weber_profil","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfeeeacf-ca4d-495d-8947-df6d5279a8f8","keywords":null,"link":"/360/20210307_Weber_profil","timestamp":"2021. március. 07. 09:00","title":"Manfred Weber: Orbán ellenségképek gyártásából él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Csak 2002 és 2019 között egy franciaországnyi erdőség esett a fakitermelés és a mezőgazdaság áldozatául.","shortLead":"Csak 2002 és 2019 között egy franciaországnyi erdőség esett a fakitermelés és a mezőgazdaság áldozatául.","id":"20210308_esoerdok_ketharmada_tonkreteve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca63caa5-816b-4d44-8840-1431289d5880","keywords":null,"link":"/zhvg/20210308_esoerdok_ketharmada_tonkreteve","timestamp":"2021. március. 08. 13:40","title":"Egy kutatás szerint a trópusi esőerdők kétharmada már megszenvedte az emberi jelenlétet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legfeljebb 12 fokig emelkedik a hőmérséklet.","shortLead":"Legfeljebb 12 fokig emelkedik a hőmérséklet.","id":"20210308_meteorologia_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f5e2ef-8b3d-4ddc-839b-61410c0efbef","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_meteorologia_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. március. 08. 05:07","title":"Napos idő várható, helyenként hózáporokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb járványügyi szigorításokat jelentett be a kormány, majd több, mint egy napig találgathattunk, mik lesznek a pontos szabályok; a történelmi mélypontot közelítette a forint árfolyama; kiderült, hogy 31 milliárd forintot vettek ki a főváros és a kerületek kasszájából a helyi iparűzési adó megfelezésével. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újabb járványügyi szigorításokat jelentett be a kormány, majd több, mint egy napig találgathattunk, mik lesznek...","id":"20210307_Es_akkor_lezaras_jarvany_hipa_arfolyam_buszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed583240-22ed-4532-98d8-efa45b1cfb7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210307_Es_akkor_lezaras_jarvany_hipa_arfolyam_buszok","timestamp":"2021. március. 07. 07:00","title":"És akkor kiderült, egy lezárást megszervezni bonyolultabb a stadionépítésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72619fef-b94f-4255-8de7-a9efe086adc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök 2021. március 8-14. között a passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrzik.","shortLead":"A rendőrök 2021. március 8-14. között a passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrzik.","id":"20210307_Egy_hetre_megszallja_az_utakat_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72619fef-b94f-4255-8de7-a9efe086adc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21e5a49-e1dc-4b83-b99d-67bc62fe84f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_Egy_hetre_megszallja_az_utakat_a_rendorseg","timestamp":"2021. március. 07. 10:11","title":"Egy hétre megszállja az utakat a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c3f1bf-abc6-4fd0-9065-1c9ac32dc5b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ötfős kutatócsapatnak most először sikerült igazolnia az Odderon létezését, amelynek köszönhetően jobban megérthetjük majd a bennünket körülvevő világot.","shortLead":"Egy ötfős kutatócsapatnak most először sikerült igazolnia az Odderon létezését, amelynek köszönhetően jobban...","id":"20210308_odderon_reszecske_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71c3f1bf-abc6-4fd0-9065-1c9ac32dc5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b576a68e-a993-4454-9b81-7c645287bfc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_odderon_reszecske_kutatas","timestamp":"2021. március. 08. 16:03","title":"Óriási siker: 48 évnyi kutatás után most magyar tudósok találták meg az új részecskét, az Odderont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0ff4e9-7885-4956-8aa2-46e964abf339","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindig sokat lehet tanulni abból, amikor politikusok nőnapoznak.","shortLead":"Mindig sokat lehet tanulni abból, amikor politikusok nőnapoznak.","id":"20210308_Nonap_Csak_menstruaciorol_ne_beszeljunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e0ff4e9-7885-4956-8aa2-46e964abf339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e96459-afc4-4ce9-8f6c-814968675c94","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Nonap_Csak_menstruaciorol_ne_beszeljunk","timestamp":"2021. március. 08. 13:41","title":"Nőnap? Csak menstruációról ne beszéljünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]