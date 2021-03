Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind több a koronavírusos beteg, ezért szerdától két héten át Szent Borbála Kórházban dolgoznak a szakorvosok.","shortLead":"Mind több a koronavírusos beteg, ezért szerdától két héten át Szent Borbála Kórházban dolgoznak a szakorvosok.","id":"20210309_tata_tatabanya_egeszsegugy_szakrendeles_korhaz_atiranyitas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c8f6d7-8011-4178-9c6d-899e73c0f61f","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_tata_tatabanya_egeszsegugy_szakrendeles_korhaz_atiranyitas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 09. 12:15","title":"Leállnak Tatán a szakrendelések, mert Tatabányára irányítják az orvosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A digitális platformok és a felnőttek segítségével az ágazatnál is kétszer jobb eredményt ért el 2020-ban a Lego, amely egy szemmel látható változásra készül ettől az évtől.","shortLead":"A digitális platformok és a felnőttek segítségével az ágazatnál is kétszer jobb eredményt ért el 2020-ban a Lego, amely...","id":"20210310_Nagyon_bejott_a_karanten_a_Legonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6e1983-4860-4d0b-b071-c30e10a0c3ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_Nagyon_bejott_a_karanten_a_Legonak","timestamp":"2021. március. 10. 12:02","title":"Nagyon bejött a karantén a Legónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76be06da-db49-4758-8d72-bcfa46d9930b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha csak a helyi lakosok használhatják a sípályákat, akkor be kell jelentkezni oda ideiglenes lakcímre – egy osztrák lap szerint Európa minden részéről ezt a kiskaput használják ki a síelni vágyók, közöttük magyarok is.","shortLead":"Ha csak a helyi lakosok használhatják a sípályákat, akkor be kell jelentkezni oda ideiglenes lakcímre – egy osztrák lap...","id":"20210310_ausztria_sieles_lakcim_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76be06da-db49-4758-8d72-bcfa46d9930b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8740819a-8fc9-4404-b7f1-e1df1d545f95","keywords":null,"link":"/elet/20210310_ausztria_sieles_lakcim_jarvany","timestamp":"2021. március. 10. 07:52","title":"Százával jelentkeznek be külföldiek ideiglenes lakcímre Ausztriába, mióta csak az ott élők síelhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Csak 2002 és 2019 között egy franciaországnyi erdőség esett a fakitermelés és a mezőgazdaság áldozatául.","shortLead":"Csak 2002 és 2019 között egy franciaországnyi erdőség esett a fakitermelés és a mezőgazdaság áldozatául.","id":"20210308_esoerdok_ketharmada_tonkreteve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca63caa5-816b-4d44-8840-1431289d5880","keywords":null,"link":"/zhvg/20210308_esoerdok_ketharmada_tonkreteve","timestamp":"2021. március. 08. 13:40","title":"Egy kutatás szerint a trópusi esőerdők kétharmada már megszenvedte az emberi jelenlétet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5b0924-d683-48d1-8712-14e876a7a9b7","c_author":"V. Komlósi Annamária","category":"360","description":"A pandémia jogi és pszichológiai értelemben egyaránt katasztrófajelenség, amely válsághelyzetet teremt. Ezért ugyanolyan emberi reakciókat vált ki világszerte, amelyeket a katasztrófapszichológiából jól ismerünk. V. Komlósi Annamária pszichológus írása.","shortLead":"A pandémia jogi és pszichológiai értelemben egyaránt katasztrófajelenség, amely válsághelyzetet teremt. Ezért...","id":"20210310_Leltar_a_pandemia_elso_evenek_psziches_kovetkezmenyeirol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b5b0924-d683-48d1-8712-14e876a7a9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f42cfe28-3962-4b42-a779-417ff41b526e","keywords":null,"link":"/360/20210310_Leltar_a_pandemia_elso_evenek_psziches_kovetkezmenyeirol","timestamp":"2021. március. 10. 13:00","title":"Az oltások a felszabadulás reménye helyett a pszichopandémiát hozták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tavaly szeptember óta nem volt akkora az infláció, mint most. Az olaj, a dohánytermékek és az autók ára nőtt a legjobban az elmúlt egy évben.","shortLead":"Tavaly szeptember óta nem volt akkora az infláció, mint most. Az olaj, a dohánytermékek és az autók ára nőtt...","id":"20210309_inflacio_arak_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3de5ac8-27d1-4492-98a4-b22c39666e6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_inflacio_arak_dragulas","timestamp":"2021. március. 09. 09:13","title":"Az ételek és a cigaretta drágulása húzta 3 százalék fölé az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0ba565-0b48-4771-8253-2d4faf04556f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök nőnap alkalmából külön köszönetet mondott Müller Cecília országos tiszti főorvosnak.","shortLead":"A miniszterelnök nőnap alkalmából külön köszönetet mondott Müller Cecília országos tiszti főorvosnak.","id":"20210308_Orban_Viktor_Vakcinainfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b0ba565-0b48-4771-8253-2d4faf04556f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb69e791-9ed0-4808-ad0f-23da6ca062bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_Orban_Viktor_Vakcinainfo","timestamp":"2021. március. 08. 17:19","title":"Orbán a nőkről: \"Ők két terhet visznek a vállukon, a munka mellett a családét is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af960e65-950b-4281-9be3-e1c50a1924e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kormány meghajlott a japánok akarata előtt.","shortLead":"A kormány meghajlott a japánok akarata előtt.","id":"20210309_tokio_olimpia_tokio2020_kulfoldi_nezok_japan_kormany_nob","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af960e65-950b-4281-9be3-e1c50a1924e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b07d5e6-b2ff-4542-98ee-ef0544beee85","keywords":null,"link":"/sport/20210309_tokio_olimpia_tokio2020_kulfoldi_nezok_japan_kormany_nob","timestamp":"2021. március. 09. 15:19","title":"Úgy tűnik, nem lesznek külföldi nézők az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]