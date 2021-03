Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyedül az üzemi konyhák úszták meg kisebb forgalomkieséssel a járványügyi korlátozásokat.","shortLead":"Egyedül az üzemi konyhák úszták meg kisebb forgalomkieséssel a járványügyi korlátozásokat.","id":"20210316_vendeglatas_forgalom_visszaeses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9a08dd-2929-46f5-a479-29907a64d56e","keywords":null,"link":"/kkv/20210316_vendeglatas_forgalom_visszaeses","timestamp":"2021. március. 16. 14:08","title":"Majdnem felére esett vissza a vendéglátás forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen nap alatt 544-gyel nőtt a kórházban ápolt fertőzöttek száma.","shortLead":"Egyetlen nap alatt 544-gyel nőtt a kórházban ápolt fertőzöttek száma.","id":"20210316_koronavirus_adatok_korhaz_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2889896e-1546-4b52-88d6-499f34508a64","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_koronavirus_adatok_korhaz_jarvany","timestamp":"2021. március. 16. 09:09","title":"Koronavírus: 143 beteg meghalt, 4926 új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Épp a támogatói körében erős az oltásellenesség, úgyhogy már nagyon várták, hogy mondjon valamit.","shortLead":"Épp a támogatói körében erős az oltásellenesség, úgyhogy már nagyon várták, hogy mondjon valamit.","id":"20210317_Donald_Trump_hosszu_hallgatas_utan_megszolalt_a_vakcinarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a8b627-53f5-4231-bc95-dd77e76822e7","keywords":null,"link":"/elet/20210317_Donald_Trump_hosszu_hallgatas_utan_megszolalt_a_vakcinarol","timestamp":"2021. március. 17. 09:28","title":"Donald Trump hosszú hallgatás után megszólalt a vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078b18e0-2669-4511-8851-74db305422a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti márka kabriója mostantól hivatalosan is a sportos AMG-családba tartozik. ","shortLead":"A stuttgarti márka kabriója mostantól hivatalosan is a sportos AMG-családba tartozik. ","id":"20210316_Mercedes_SL_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=078b18e0-2669-4511-8851-74db305422a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca6b03f-db40-406e-b34c-722742432dc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_Mercedes_SL_2021","timestamp":"2021. március. 16. 09:35","title":"Minden Mercedes SL AMG lesz mostantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982be704-b399-48b0-a924-37dfaa6ef961","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Met művészeti vezetője 77 éves volt.","shortLead":"A Met művészeti vezetője 77 éves volt.","id":"20210317_Meghalt_James_Levine","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=982be704-b399-48b0-a924-37dfaa6ef961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df917c91-d0f2-451d-9d05-0167d6fc8f7b","keywords":null,"link":"/kultura/20210317_Meghalt_James_Levine","timestamp":"2021. március. 17. 17:39","title":"Meghalt James Levine amerikai sztárkarmester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kutatók már korábbi tanulmányokban részletes bizonyítékokat mutattak be arról, miként károsítja a szívet a Covid–19.","shortLead":"Kutatók már korábbi tanulmányokban részletes bizonyítékokat mutattak be arról, miként károsítja a szívet a Covid–19.","id":"20210317_kutatas_covid_19_koronavirus_halal_sziv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372b3af3-3de2-4a4a-bb33-4087d9007e6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_kutatas_covid_19_koronavirus_halal_sziv","timestamp":"2021. március. 17. 15:03","title":"A Covid–19 miatt meghalt emberek háromnegyedének a szívében is jelen van a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e665d48-d763-458f-b17c-f2b25702e65e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi szerint a kiskereskedelmi lánc terjeszti a koronavírust.","shortLead":"A férfi szerint a kiskereskedelmi lánc terjeszti a koronavírust.","id":"20210317_Fegyhazbuntetes_ugyeszseg_Molotovkoktel_Lidl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e665d48-d763-458f-b17c-f2b25702e65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a11d2a6-db8c-4549-aada-16d17125bde6","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Fegyhazbuntetes_ugyeszseg_Molotovkoktel_Lidl","timestamp":"2021. március. 17. 10:21","title":"Fegyházat kérnek a férfira, aki Molotov-koktéllal akarta bezárni a Lidlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a31eaa-1a8e-4599-adb2-653851ddecf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 510 lóerős puttonyos bajor hivatalos leleplezésére várhatóan még az idén sor fog kerülni.","shortLead":"Az 510 lóerős puttonyos bajor hivatalos leleplezésére várhatóan még az idén sor fog kerülni.","id":"20210316_kemfotok_javaban_hoban_csapatjak_a_bmw_m3_kombival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94a31eaa-1a8e-4599-adb2-653851ddecf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ae06b1-5006-4525-a522-6a2bc82921b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_kemfotok_javaban_hoban_csapatjak_a_bmw_m3_kombival","timestamp":"2021. március. 16. 06:41","title":"Kémfotók: javában hóban csapatják a BMW M3 sportkombival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]