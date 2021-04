Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d7be5dd-e1c1-494a-ad83-230edeaf7438","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feljelentésben kifogásolt hamburger ügyére maga az Országos Mentőszolgálat főigazgatója reagált. Válaszában megértést kért a frontvonalban küzdő mentődolgozók felé.","shortLead":"A feljelentésben kifogásolt hamburger ügyére maga az Országos Mentőszolgálat főigazgatója reagált. Válaszában megértést...","id":"20210406_mentos_feljelentes_hamburger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d7be5dd-e1c1-494a-ad83-230edeaf7438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bce2dee-8d57-4a44-b3cd-aa3307bb0da9","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_mentos_feljelentes_hamburger","timestamp":"2021. április. 06. 14:55","title":"Feljelentettek egy mentőst, amiért ebédet vett magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf2107f-8b06-4205-89bf-38565549cefd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook legutóbbi adatszivárgása Mark Zuckerberg életébe is betekintést enged. Igaz, csupán egy apró részlet erejéig.","shortLead":"A Facebook legutóbbi adatszivárgása Mark Zuckerberg életébe is betekintést enged. Igaz, csupán egy apró részlet erejéig.","id":"20210407_mark_zuckerberg_signal_facebook_messenger_titkositott_uzenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abf2107f-8b06-4205-89bf-38565549cefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba967b6-07ee-424b-855a-ebc3e0e12779","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_mark_zuckerberg_signal_facebook_messenger_titkositott_uzenet","timestamp":"2021. április. 07. 09:53","title":"Mark Zuckerberg nem a Messengeren küldi a titkosított üzeneteit, más alkalmazást használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40431bd4-3579-430e-870b-aa0bec1bfb73","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A szelet nem tudjuk irányítani, de a vitorlánkat igen. A magyar kormány azonban nem a vitorlával volt elfoglalva, hanem Fekete Pákót bömböltette a fedélzeti kantinban. Vélemény. ","shortLead":"A szelet nem tudjuk irányítani, de a vitorlánkat igen. A magyar kormány azonban nem a vitorlával volt elfoglalva, hanem...","id":"20210407_Tota_W_Kanyarban_elozunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40431bd4-3579-430e-870b-aa0bec1bfb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5224ee-9eea-4ecc-bebc-12ed5c850eb3","keywords":null,"link":"/360/20210407_Tota_W_Kanyarban_elozunk","timestamp":"2021. április. 07. 14:00","title":"Tóta W.: Kanyarban előzünk, Szent Mihály lován","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fdef34-efdd-46e4-9e48-1a2ac7b61b19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harmincnál is több új játékkal bővítette kínálatát az Apple Arcade, az Apple már több mint 180 játékot kínál a felhasználóknak.","shortLead":"Harmincnál is több új játékkal bővítette kínálatát az Apple Arcade, az Apple már több mint 180 játékot kínál...","id":"20210406_apple_arcade_uj_jatekok_nba_2k_star_trek_legends_monument_valley","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28fdef34-efdd-46e4-9e48-1a2ac7b61b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c34a7b0-0e08-43b1-bb85-235306a0f0c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_apple_arcade_uj_jatekok_nba_2k_star_trek_legends_monument_valley","timestamp":"2021. április. 06. 09:33","title":"Felpörgeti filléres játékszolgáltatását az Apple, rengeteg új játék jött bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbc1920-11fb-4699-9f56-d55cdcc40e8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két törzsőrmester ért elsőként a helyszínre.","shortLead":"A két törzsőrmester ért elsőként a helyszínre.","id":"20210406_rendorok_eletmentes_szent_margit_korhaz_tuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbc1920-11fb-4699-9f56-d55cdcc40e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b52616-0203-4aeb-8c8f-d0d850e175c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_rendorok_eletmentes_szent_margit_korhaz_tuz","timestamp":"2021. április. 06. 09:33","title":"Rendőrök mentettek ki egy beteget a Szent Margit Kórház lángoló kórterméből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd24bf0d-c27c-411f-ac5b-526f4688b599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ha tavaly úgy gondoltuk, egy év múlva már csak rossz emlékként gondolunk a világjárványra, a sors másképp hozta. Az idei rendezvények nagy része megmarad a virtuális térben. A neves tajvani Computex kiállítás esetében sem lesz ez másképp.","shortLead":"Még ha tavaly úgy gondoltuk, egy év múlva már csak rossz emlékként gondolunk a világjárványra, a sors másképp hozta...","id":"20210407_online_computex_szakkiallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd24bf0d-c27c-411f-ac5b-526f4688b599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c58d245-4b3c-48ca-ad7d-38202f275006","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_online_computex_szakkiallitas","timestamp":"2021. április. 07. 10:03","title":"Bár Tajvanon nincs nagy koronabaj, de idén is virtuális lesz a Computex","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfb8298-bed8-4048-96e0-6dd2a383509c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az élelmiszer-termelők és -forgalmazók az utóbbi években egyre többet tesznek az iparág fenntarthatóvá tételéért, ám még sok a tennivaló: a megtermelt élelmiszer egyharmada kárba vész.","shortLead":"Az élelmiszer-termelők és -forgalmazók az utóbbi években egyre többet tesznek az iparág fenntarthatóvá tételéért, ám...","id":"202113__fenntarthato_elelmiszer__pazarlas__rovidebb_ellatasi_lancok__felig_teli_pohar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bfb8298-bed8-4048-96e0-6dd2a383509c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b286b109-a734-480a-b748-06c9f867bb9c","keywords":null,"link":"/360/202113__fenntarthato_elelmiszer__pazarlas__rovidebb_ellatasi_lancok__felig_teli_pohar","timestamp":"2021. április. 06. 15:00","title":"A vásárlók kezében van a megoldás az ipari méretű élelmiszer-pazarlásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a06e37-4f69-4041-97a4-eb7fe3740a5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeméremsértés miatt indítottak eljárást ellene.\r

\r

","shortLead":"Szeméremsértés miatt indítottak eljárást ellene.\r

\r

","id":"20210406_A_nemi_szervet_mutogatta_repules_kozben_a_Southwest_Airlines_egyik_volt_pilotaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2a06e37-4f69-4041-97a4-eb7fe3740a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72ea9a9-e042-4da4-b1e6-8b46de3b60e9","keywords":null,"link":"/elet/20210406_A_nemi_szervet_mutogatta_repules_kozben_a_Southwest_Airlines_egyik_volt_pilotaja","timestamp":"2021. április. 06. 09:47","title":"A nemi szervét mutogatta repülés közben a Southwest Airlines egyik volt pilótája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]