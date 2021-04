Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16fa7ac9-be45-4af4-b33a-b9b2f1bf776a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ALTEO kutatása arra is választ keresett, hogy melyek ma Magyarországon a legismertebb környezeti problémák.","shortLead":"Az ALTEO kutatása arra is választ keresett, hogy melyek ma Magyarországon a legismertebb környezeti problémák.","id":"20210412_klimavaltozas_klimavedelem_globalis_felmelegedes_kornyezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16fa7ac9-be45-4af4-b33a-b9b2f1bf776a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b213aae-12ba-44b1-b44f-bb0d028d14ac","keywords":null,"link":"/zhvg/20210412_klimavaltozas_klimavedelem_globalis_felmelegedes_kornyezet","timestamp":"2021. április. 12. 17:55","title":"A magyarok 87 százaléka klímaszorongó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46a5bf0-cad5-46a8-91e1-a65406457a71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vilmos herceg a személyes fotóalbumból választott képet.","shortLead":"Vilmos herceg a személyes fotóalbumból választott képet.","id":"20210412_Fulop_hercegre_egy_eddig_nem_latott_fotoval_emlekezik_az_unokaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a46a5bf0-cad5-46a8-91e1-a65406457a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622a1b77-2216-4a55-88d6-dac8ac754269","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Fulop_hercegre_egy_eddig_nem_latott_fotoval_emlekezik_az_unokaja","timestamp":"2021. április. 12. 16:33","title":"Fülöp hercegre egy eddig nem látott fotóval emlékezik az unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187a885c-68a9-4e1e-b051-5c1aa1d6c67c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akár június közepéig is eltarthat a koronavírus miatti következő járványügyi zárlat Németországban, ahol a fertőzésgyakoriságtól teszik függővé a szabályokat.","shortLead":"Akár június közepéig is eltarthat a koronavírus miatti következő járványügyi zárlat Németországban, ahol...","id":"20210412_nemetorszag_atoltottsag_korlatozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=187a885c-68a9-4e1e-b051-5c1aa1d6c67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39689bb1-685f-4f80-b4b1-e0494a4dcdad","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_nemetorszag_atoltottsag_korlatozasok","timestamp":"2021. április. 12. 20:59","title":"Az átoltottságtól függetlenül alakulhatnak a német korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32cf83f-d124-41fd-839c-5527359d3c37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két évvel az emberölés után, N. T. kiadatása folyamatban van.","shortLead":"Két évvel az emberölés után, N. T. kiadatása folyamatban van.","id":"20210413_emberoles_kiadatas_kaposvar_izrael","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c32cf83f-d124-41fd-839c-5527359d3c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc99d081-00bb-4a2a-9985-2dd86bc92329","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_emberoles_kiadatas_kaposvar_izrael","timestamp":"2021. április. 13. 07:58","title":"Ketten haltak meg egy felgyújtott kaposvári lakásban, Izraelben fogták el a gyanúsítottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4067ec-e758-46c3-b959-ad73c1555928","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Évekig tartó tanakodás és eredetvizsgálat után visszaadott az Egyesült Államoknak a németországi Karl May Múzeum egy sokat vitatott skalpot, amelyet egy amerikai indián törzs követelt vissza még 2014-ben.","shortLead":"Évekig tartó tanakodás és eredetvizsgálat után visszaadott az Egyesült Államoknak a németországi Karl May Múzeum...","id":"20210413_Visszaadott_egy_indian_skalpot_a_nemetorszagi_Karl_May_Muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd4067ec-e758-46c3-b959-ad73c1555928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f78adba-74e5-4549-8e4a-69cacff73e2c","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Visszaadott_egy_indian_skalpot_a_nemetorszagi_Karl_May_Muzeum","timestamp":"2021. április. 13. 08:55","title":"Visszaadott egy indián skalpot a németországi Karl May Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e755b731-501e-4c20-848b-2c4e36748329","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy globális kezdeményezés szerint nem csak a hulladékon és a kibocsátáson, de a költségeken is sokat spórolhatnak a kórházak a fenntarthatóbb gyakorlatokkal. A kórházakban és a klinikákon keletkezik ugyanis a legtöbb egyszer használatos műanyaghulladék. ","shortLead":"Egy globális kezdeményezés szerint nem csak a hulladékon és a kibocsátáson, de a költségeken is sokat spórolhatnak...","id":"20210412_A_vilagjarvany_okozta_kihivasok_ellenere_is_probal_az_egeszsegugy_csokkenteni_a_kibocsatasan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e755b731-501e-4c20-848b-2c4e36748329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90c965d-94f0-4599-9935-3eb1c161bdd0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210412_A_vilagjarvany_okozta_kihivasok_ellenere_is_probal_az_egeszsegugy_csokkenteni_a_kibocsatasan","timestamp":"2021. április. 12. 18:20","title":"Azzal is csökkenne a károsanyag-kibocsátás, ha megkérdeznék a kórházakban, mit kér enni a beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1facb88-923b-4013-9c32-2c2a1e85ebe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu olvasói megbuktatták a kormányt a kisérettségin. ","shortLead":"A hvg.hu olvasói megbuktatták a kormányt a kisérettségin. ","id":"20210413_Demokraciabol_es_jogallamisagbol_kapta_a_legnagyobb_karot_a_kormany_olvasoinktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1facb88-923b-4013-9c32-2c2a1e85ebe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3feda9-e213-47bc-8326-d18ee8f89ad6","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_Demokraciabol_es_jogallamisagbol_kapta_a_legnagyobb_karot_a_kormany_olvasoinktol","timestamp":"2021. április. 13. 07:30","title":"Érettségizett a kormány: demokráciából és jogállamiságból kapta a legnagyobb egyest az olvasóinktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368a3a32-6a9c-4079-88e2-47adadf4c3ac","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Nemzetbiztonsági kockázatnak számítanak-e az oltásellenes, vírustagadó csoportok hangadói, vagy ártalmatlanok? Ki vagy kik döntik el az, hogy valaki nemzetbiztonsági kockázat-e? Különösen fontos kérdések ezek Magyarországon, ahol úgy tűnik, hogy a járvány elleni védekezésben a kormányzat mindent egy lapra, az oltásokra tett fel, miközben európai viszonylatban viszonylag sokan oltásellenesek.","shortLead":"Nemzetbiztonsági kockázatnak számítanak-e az oltásellenes, vírustagadó csoportok hangadói, vagy ártalmatlanok? Ki vagy...","id":"20210412_oltasellenesseg_nemzetbiztonsagi_kockazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=368a3a32-6a9c-4079-88e2-47adadf4c3ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3352e7b3-274b-476f-969a-d22cccd0f21f","keywords":null,"link":"/360/20210412_oltasellenesseg_nemzetbiztonsagi_kockazat","timestamp":"2021. április. 12. 06:30","title":"Veszélyeztetik-e a magyar oltásellenesek a járvány legyőzését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]