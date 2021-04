A parlament Nemzetbiztonsági bizottsága meghallgatja Palkovics Lászlót a Fudan egyetemmel kapcsolatos titkosszolgálati kérdések miatt – írták közös közleményükben a bizottság ellenzéki tagjai, Stummer János, Molnár Zsolt és Ungár Péter.

"Palkovics László egy tegnapi interjúban a kínai Fudan Egyetem budapesti kampuszával kapcsolatban felmerült nemzetbiztonsági kockázatokat annyival rendezte le, hogy "nem ért a titkosszolgálati ügyekhez". Miniszter úrnak ebben az egy dologban bizonyosan igaza van, mert ha nem így lenne, akkor tudná, hogy ha egy egyetem a Kínai Kommunista pártközpont irányítása alatt áll, diplomata képzést indít Budapesten, nemzetbiztonsági szempontból ellenőrizhetetlen kapcsolati hálókat alakít ki, akkor az bizony nagyon komoly hírszerzési tevékenységre utal. A Fudan Egyetem pont ilyen.

Palkovics Lászlót ezért várjuk a Nemzetbiztonsági bizottságba: az általa is elismert szakértelem hiányában abban talán nem is bízhatunk, hogy a kérdéseinkre választ kapunk, de legalább a nemzetbiztonsági szempontból nagyon is valós aggályainkat megoszthatjuk vele, és talán benne is aggodalmat kelthetünk"

– írták.

A képviselők Palkovics Hír TV-ben elmondott mondataira utaltak, az innovációs miniszter akkor azt is mondta, hogy nem lesz semmiféle ideológiai oktatás az egyetemen, annak ellenére, hogy a Fudan egyetem módosított alapító okiratába beleírták, hogy az egyetem a kommunista pártot szolgálja, és Hszi-Csing Pin kínai elnök is azt mondta, hogy a Kommunista Párthoz hű diákokat kell nevelni az intézményben. Szijjártó Péter külügyminiszter is azt közölte, hogy "nem kell félni tőle", ha a Kínai Népköztársaság egyeteme folytat diplomáciai képzést Budapesten.

Az egyetem miatt a kormány és Karácsony Gergely között is vita van, a főpolgármester szerint félő, hogy a Fudan Egyetem ideköltöztetése veszélyeztetni fogja a Diákvárossal kapcsolatos terveket. A Miniszterelnökség azt közölte, hogy továbbra is tervezik megépíteni a Diákvárost, benne a Fudannal, és Fürjes Balázs szerint is hamis hír, hogy az egyetem budapesti campusa a Diákváros helyett épülne meg.

A nyilatkozatot követő napon viszont egy késő esti kormányhatározat elvette a kínai egyetem ügyét Fürjestől, az új felelősnek pedig Palkovics László minisztert nevezte meg. A Fudan Egyetem miatt még a korábban a CEU-t elüldöző törvényt is megváltoztatnák az innovációs tárca vezetőjének javaslatára.

A magyar kormány a kampusz építésére mintegy 500 milliárd forint hitelt vett fel a kínai államtól, amit azonban a helyszínen kínai kivitelezőknek és kínai munkások bérére biztosít majd a kínai hitelező.