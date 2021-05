Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"72812ed7-c37e-4c44-905b-7e38a7d41561","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple megszokott vonzó dizájnját hozza magával az elveszett tárgyak keresésére használható AirTag, azonban hiányzik egy olyan lyuk róla, ami egyszerűsíthetné a használatát. Mint kiderült, nem lehetetlen ilyet fúrni bele, de nem igazán érdemes ezzel kísérletezni.","shortLead":"Az Apple megszokott vonzó dizájnját hozza magával az elveszett tárgyak keresésére használható AirTag, azonban hiányzik...","id":"20210506_ifixit_airtag_teardown_lyukfuras_az_eszkozbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72812ed7-c37e-4c44-905b-7e38a7d41561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42bfaea-fa7a-47f0-8bd8-fd4074fc0d45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_ifixit_airtag_teardown_lyukfuras_az_eszkozbe","timestamp":"2021. május. 06. 09:40","title":"Darabjaira szedték az Apple AirTaget – kényelmesebb, ha lyukat fúr bele, de inkább ne tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4439e4ca-da0e-4904-ad43-f4267330f140","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hat hónapon át kedvezményes tarifákkal segíti új üzleti ügyfelei újraindulását a Telenor Magyarország – azzal a feltétellel, hogy a cég utána másfél évig még a szolgáltatónál marad.","shortLead":"Hat hónapon át kedvezményes tarifákkal segíti új üzleti ügyfelei újraindulását a Telenor Magyarország – azzal...","id":"20210506_telenor_mybusiness_mobilnet_drivey4_hipernet_ujrainditas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4439e4ca-da0e-4904-ad43-f4267330f140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e4d910-4ff5-4dae-ad2c-93e2a1a43e86","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_telenor_mybusiness_mobilnet_drivey4_hipernet_ujrainditas","timestamp":"2021. május. 06. 12:33","title":"Árfelezés, netduplázás: újraindítási tarfiakedvezményeket hirdetett ki a Telenor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1213f3ad-724b-4834-8fc5-b7d39ced4830","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendőrség érdeklődésünk után kiadott egy közleményt, ami szerint sikkasztás és más bűncselekmények miatt vettek őrizetbe \"egy ismert győri férfit\".","shortLead":"A rendőrség érdeklődésünk után kiadott egy közleményt, ami szerint sikkasztás és más bűncselekmények miatt vettek...","id":"20210505_orizetbe_vetel_fekete_david_megasztar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1213f3ad-724b-4834-8fc5-b7d39ced4830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee7b1e90-c7ee-4d1f-b72f-94c5b06d2f87","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_orizetbe_vetel_fekete_david_megasztar","timestamp":"2021. május. 05. 15:47","title":"Őrizetbe vették Fekete Dávid volt megasztáros énekest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapest főpolgármestere felidézte a kormány korábbi ígéretét, ami szerint a főváros beleegyezése nélkül semmi nem épül Budapesten.","shortLead":"Budapest főpolgármestere felidézte a kormány korábbi ígéretét, ami szerint a főváros beleegyezése nélkül semmi nem épül...","id":"20210504_Karacsony_rozsdabizottsag_sajto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7234c727-ef3a-4b37-88e3-c94750218291","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210504_Karacsony_rozsdabizottsag_sajto","timestamp":"2021. május. 04. 21:48","title":"Karácsony: A sajtóból értesültünk róla, hogy rozsdabizottságot alakított a kormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK politikusa szerint ahogy bejelentette, hogy miniszterelnök-jelölt lesz, nyomozást indított vele szemben az ügyészség. ","shortLead":"A DK politikusa szerint ahogy bejelentette, hogy miniszterelnök-jelölt lesz, nyomozást indított vele szemben...","id":"20210505_Legfobb_Ugyeszseg_Dobrev_Klara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8aa3cb1-d61f-4cad-a38f-3cd7c45bf947","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_Legfobb_Ugyeszseg_Dobrev_Klara","timestamp":"2021. május. 05. 14:43","title":"A Legfőbb Ügyészség szerint nem Dobrev ellen nyomoznak, hanem \"ismeretlen tettes ellen\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f561979c-253f-4e71-bcb5-683997b4f1cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csaknem ezerszer kevesebben moziztak a nyitás első hétvégéjén, mint két éve ilyenkor.","shortLead":"Csaknem ezerszer kevesebben moziztak a nyitás első hétvégéjén, mint két éve ilyenkor.","id":"20210506_Otszaznal_is_kevesebben_moziztak_a_hetvegen_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f561979c-253f-4e71-bcb5-683997b4f1cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ae70d2-6e51-4c35-9205-657f83daa84d","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_Otszaznal_is_kevesebben_moziztak_a_hetvegen_Magyarorszagon","timestamp":"2021. május. 06. 14:05","title":"Ötszáznál is kevesebben moziztak a hétvégén Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f60eb2-c27e-4ab7-8ff9-c7c441e35272","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Május 3-ig már több mint 4,2 millió ilyen igazolványt gyártottak le.","shortLead":"Május 3-ig már több mint 4,2 millió ilyen igazolványt gyártottak le.","id":"20210504_vedettsegi_igazolvany_koncert_fesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87f60eb2-c27e-4ab7-8ff9-c7c441e35272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e7808f-fb31-4fe5-abdd-d6017d4c0544","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_vedettsegi_igazolvany_koncert_fesztival","timestamp":"2021. május. 04. 15:40","title":"Augusztusig fesztiválokhoz és koncertekhez is szükség lehet a védettségi igazolványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0966271-9060-46f3-9455-95f3019934b1","c_author":"Serdült Viktória","category":"kultura","description":"Még csak egy hete indult el a Deutsche Welle magyar nyelvű YouTube csatornája, de Kovács Zoltán kormányszóvivő már februárban bohócos mémmel köszöntötte a német közszolgálati adó érkezését. Adelheid Feilcke, a DW európai programigazgatója szerint nem újdonság számukra, hogy különböző címkézéssel próbálják lejáratni a sajtót, és azzal is találkoztak már, hogy a magyar hatóságok nem válaszolnak a kérdéseikre. A hvg.hu-nak adott interjúban azt is elmondta, miért tartják fontosnak a magyar jelenlétet és partnerségre lépnének-e kormányközeli sajtótermékkel.","shortLead":"Még csak egy hete indult el a Deutsche Welle magyar nyelvű YouTube csatornája, de Kovács Zoltán kormányszóvivő már...","id":"20210505_Deutsche_Welle_magyar_adas_interju_adelheid_feilcke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0966271-9060-46f3-9455-95f3019934b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f223ed6c-95f4-4532-b75f-6335d2e1a913","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_Deutsche_Welle_magyar_adas_interju_adelheid_feilcke","timestamp":"2021. május. 05. 17:30","title":"Deutsche Welle: Ha egy kormány ennyit foglalkozik azzal, amit csinálunk, odafigyelnek a műsorunkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]