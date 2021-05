Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miért nem tiltja a Facebook a félretájékoztatást a klímaváltozással kapcsolatban? Ezt kérdezi egy alapos vizsgálat után a Stop Funding Heat. Azt dokumentálták, hogy a klímaváltozással kapcsolatos tájékoztatás hitelessége nem is része annak a politikának, amelyet a világ legnagyobb közösségi oldala folytat Mark Zuckerberg irányításával.","shortLead":"Miért nem tiltja a Facebook a félretájékoztatást a klímaváltozással kapcsolatban? Ezt kérdezi egy alapos vizsgálat után...","id":"20210512_A_Facebook_nem_lep_fel_a_kilmatagadokkal_szemben__allitja_egy_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b7ff16-561d-4f7e-a411-5da1bc6ef44f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210512_A_Facebook_nem_lep_fel_a_kilmatagadokkal_szemben__allitja_egy_kutatas","timestamp":"2021. május. 12. 15:32","title":"A Facebook nem lép fel a klímatagadókkal szemben – állítja egy kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ec22f3-b4db-472b-85a2-57d8649a655e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ENSZ Biztonsági Tanácsa sürgősséggel újabb ülést hívott össze szerdára.","shortLead":"Az ENSZ Biztonsági Tanácsa sürgősséggel újabb ülést hívott össze szerdára.","id":"20210512_hamasz_izrael_konfliktus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2ec22f3-b4db-472b-85a2-57d8649a655e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b765fb-8104-4d05-a500-8e4dbc6f8f0a","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_hamasz_izrael_konfliktus","timestamp":"2021. május. 12. 05:32","title":"A Hamász és Izrael is kész folytatni a harcot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f99966-42d0-4e31-9b6a-7e83342c2a72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú szabadidőautónak már javában zajlanak a közúti tesztjei. ","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú szabadidőautónak már javában zajlanak a közúti tesztjei. ","id":"20210512_a_porsche_most_eloszor_megmutatta_az_elektromos_macant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44f99966-42d0-4e31-9b6a-7e83342c2a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ae1a20-474d-483f-9f22-433275559301","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_a_porsche_most_eloszor_megmutatta_az_elektromos_macant","timestamp":"2021. május. 12. 06:41","title":"A Porsche most először megmutatta az elektromos Macant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1b8ede-b490-452d-bcba-68c499b7ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő három hónapban nem gyűjthet a német WhatsApp-felhasználókról adatot a Facebook. A cég azt mondja, ezzel együtt május 15-én életbe lép új adatvédelmi gyakorlatuk.","shortLead":"A következő három hónapban nem gyűjthet a német WhatsApp-felhasználókról adatot a Facebook. A cég azt mondja, ezzel...","id":"20210511_facebook_whatsapp_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c1b8ede-b490-452d-bcba-68c499b7ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b76b39-ff92-491c-8141-281f9ec93413","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_facebook_whatsapp_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok_nemetorszag","timestamp":"2021. május. 11. 19:03","title":"A németek rácsaptak a Facebook kezére, egységes EU-s lépést javasolnak WhatsApp-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valami hibádzik az MS Edge 90 stabil verziónál: sokszor előfordul, hogy egy YouTube-videó betöltésekor váratlanul bezáródik a böngésző. A Microsoft is vizsgálja az ügyet.","shortLead":"Valami hibádzik az MS Edge 90 stabil verziónál: sokszor előfordul, hogy egy YouTube-videó betöltésekor váratlanul...","id":"20210513_microsoft_edge_bongeszo_youtube_videok_teljes_kepernyos_lejatszasa_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f67487-d858-4584-8a1f-b9c3a92ce95b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_microsoft_edge_bongeszo_youtube_videok_teljes_kepernyos_lejatszasa_hiba","timestamp":"2021. május. 13. 11:03","title":"Bezáródik a böngésző, amikor teljes képernyőre vált YouTube-on? Nincs egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy április 20-án vett mintából mutatták ki a kórokozót.","shortLead":"Egy április 20-án vett mintából mutatták ki a kórokozót.","id":"20210512_Szlovenia_koronavirus_indiai_valtozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543619c3-fad4-455e-9015-fe08e3df4e78","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_Szlovenia_koronavirus_indiai_valtozat","timestamp":"2021. május. 12. 18:37","title":"Szlovéniában is megjelent a koronavírus indiai változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A repeszek egy hatéves gyermeket életveszélyesen megsebesítettek.","shortLead":"A repeszek egy hatéves gyermeket életveszélyesen megsebesítettek.","id":"20210512_hamasz_izrael_raketa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1542f4fe-2e1d-4c00-bf4d-5e39830b146f","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_hamasz_izrael_raketa","timestamp":"2021. május. 12. 21:04","title":"A Hamász szerda este újabb 130 rakétát lőtt ki Izraelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862ecfac-d92b-468b-b05b-0341a33fd3fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő korábban már mindent bevetett, hogy beinduljon nála a szülés. ","shortLead":"Az énekesnő korábban már mindent bevetett, hogy beinduljon nála a szülés. ","id":"20210513_Rendori_felvezetessel_ment_korhazba_egy_vajudo_enekesno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=862ecfac-d92b-468b-b05b-0341a33fd3fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c748b8-3ffd-4d68-892e-016ddbce0903","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Rendori_felvezetessel_ment_korhazba_egy_vajudo_enekesno","timestamp":"2021. május. 13. 13:40","title":"Rendőri felvezetéssel ment kórházba egy vajúdó énekesnő, valószínűleg Dér Heni volt az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]