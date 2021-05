Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"","category":"itthon","description":"Erős kételyei vannak, hogy jó ötlet-e megtartani a gyereknapot vagy bármilyen más rendezvényt a faluban.","shortLead":"Erős kételyei vannak, hogy jó ötlet-e megtartani a gyereknapot vagy bármilyen más rendezvényt a faluban.","id":"20210530_Kevesen_oltakoztak_ezert_Furged_polgarmestere_nem_akarta_megtartani_a_gyereknapot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd1aac0-6b51-4d19-910c-1764fc595669","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Kevesen_oltakoztak_ezert_Furged_polgarmestere_nem_akarta_megtartani_a_gyereknapot","timestamp":"2021. május. 30. 20:14","title":"Kevesen oltakoztak, ezért Fürged polgármestere nem akarta megtartani a gyereknapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58d28cb-4507-4188-8dfd-08496b7e2d76","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izrael bizánci korszakában, a judaizmus szemszögéből pedig a talmudi korban készült az a háromszögalakú amulett, amelyet valójában már negyven éve megtaláltak, de csak most adtak át az Izraeli Régészeti Hatóságnak (IAA) – jelentette a The Jerusalem Post.","shortLead":"Izrael bizánci korszakában, a judaizmus szemszögéből pedig a talmudi korban készült az a háromszögalakú amulett...","id":"20210529_szemmel_verestol_vedo_1500_eves_amulett_izrael","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a58d28cb-4507-4188-8dfd-08496b7e2d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842779fa-63c7-48b5-b66a-7bdafd3ae484","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_szemmel_verestol_vedo_1500_eves_amulett_izrael","timestamp":"2021. május. 29. 18:03","title":"Szemmel veréstől \"védő\" 1500 éves amulettet találtak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2383c7d-14a0-4a4b-96d2-9138b4fc58b5","c_author":"","category":"kkv","description":"Május 31-vel véget ér a nehéz helyzetbe került ágazatok számára kínált adómentesség és bértámogatás.","shortLead":"Május 31-vel véget ér a nehéz helyzetbe került ágazatok számára kínált adómentesség és bértámogatás.","id":"20210530_Nem_lett_tul_kapos_az_Orban_altal_hirdetett_ingyenhitel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2383c7d-14a0-4a4b-96d2-9138b4fc58b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7bc89d-7f66-4785-b71e-20885fe5629c","keywords":null,"link":"/kkv/20210530_Nem_lett_tul_kapos_az_Orban_altal_hirdetett_ingyenhitel","timestamp":"2021. május. 30. 08:41","title":"Nem lett túl kapós az Orbán által hirdetett ingyenhitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" Telitalálatos szelvény nem volt, jövő héten 1,4 milliárd forint lesz a főnyeremény.","shortLead":" Telitalálatos szelvény nem volt, jövő héten 1,4 milliárd forint lesz a főnyeremény.","id":"20210529_Itt_vannak_a_lottoszamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5917f2db-73ac-4b67-be98-4ea2d25a2c5d","keywords":null,"link":"/elet/20210529_Itt_vannak_a_lottoszamok","timestamp":"2021. május. 29. 20:14","title":"Itt vannak a lottószámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221c43bd-cea2-41ae-a6aa-e8a5a0c5120c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valaki nem ért egyet a kormány intézkedéseivel.","shortLead":"Valaki nem ért egyet a kormány intézkedéseivel.","id":"20210530_Nincs_meg_a_rongalo_de_letakaritottak_az_allatkerti_elefantot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=221c43bd-cea2-41ae-a6aa-e8a5a0c5120c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3698fe5d-4a95-428d-ba71-fbaab52060b7","keywords":null,"link":"/elet/20210530_Nincs_meg_a_rongalo_de_letakaritottak_az_allatkerti_elefantot","timestamp":"2021. május. 30. 10:48","title":"Nincs meg a rongáló, de letakarították az állatkerti elefántot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f521c948-a016-44d2-8928-2f97b9760e5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Naomi Oszaka a mentális egészsége érdekében tartja távol magát az újságíróktól.","shortLead":"Naomi Oszaka a mentális egészsége érdekében tartja távol magát az újságíróktól.","id":"20210531_Nem_hajlando_szoba_allni_a_mediaval_kitehetik_a_Roland_Garrosrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f521c948-a016-44d2-8928-2f97b9760e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b5c75c-706f-43fc-add3-2458c4f47e6a","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Nem_hajlando_szoba_allni_a_mediaval_kitehetik_a_Roland_Garrosrol","timestamp":"2021. május. 31. 10:00","title":"Nem hajlandó szóba állni a médiával, kitehetik a Roland Garrosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3418554-f9f1-4ef9-8189-a56f97fdb9ef","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hazai közönség előtt szereplő Damiano Caruso nyerte az olasz országúti kerékpáros körverseny szombati etapját.\r

","shortLead":"A hazai közönség előtt szereplő Damiano Caruso nyerte az olasz országúti kerékpáros körverseny szombati etapját.\r

","id":"20210529_giro_ditalia_valter_attila_egan_bernal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3418554-f9f1-4ef9-8189-a56f97fdb9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9803a544-e65f-466b-85f1-9f4e0812cbbb","keywords":null,"link":"/sport/20210529_giro_ditalia_valter_attila_egan_bernal","timestamp":"2021. május. 29. 20:37","title":"Valter Attila egy helyet visszacsúszott a Giro zárószakasza előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783926a7-d16a-4c29-bc91-941678ed2a5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat, akik most kapták volna meg a koronavírus-fertőzés elleni vakcina második adagját, későbbre hívják vissza.","shortLead":"Azokat, akik most kapták volna meg a koronavírus-fertőzés elleni vakcina második adagját, későbbre hívják vissza.","id":"20210531_kutvolgyi_korhaz_astrazeneca_vedooltas_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=783926a7-d16a-4c29-bc91-941678ed2a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14846ff4-7c35-41d8-abbf-47fa2ca54940","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_kutvolgyi_korhaz_astrazeneca_vedooltas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 31. 11:53","title":"Index: Nem adnak be második oltásokat a Kútvölgyi úti oltóponton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]