[{"available":true,"c_guid":"68fcf7e9-668b-46da-9fc1-168d6f4b3b7f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A World Players Association (WPA) nem örül, szerintük ezt a pontot ki kéne venni a nyilatkozatból.","shortLead":"A World Players Association (WPA) nem örül, szerintük ezt a pontot ki kéne venni a nyilatkozatból.","id":"20210530_Az_olimpikonoknak_nyilatkozniuk_kell_elfogadjak_hogy_belehalhatnak_a_Covidba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68fcf7e9-668b-46da-9fc1-168d6f4b3b7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32548036-70cd-4a23-b542-bdb7e6424818","keywords":null,"link":"/sport/20210530_Az_olimpikonoknak_nyilatkozniuk_kell_elfogadjak_hogy_belehalhatnak_a_Covidba","timestamp":"2021. május. 30. 15:45","title":"Az olimpikonoknak nyilatkozniuk kell, elfogadják, hogy belehalhatnak a Covidba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7640d6-bf99-4dd6-b5f2-e0e2be4ee6bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az immár Google-tulajdonban lévő Fitbit eszközeivel korábban is lehetett bizonyos alvásjellemzőket figyelni. Hamarosan újabb fontos paraméterrel bővül a kínálat.","shortLead":"Az immár Google-tulajdonban lévő Fitbit eszközeivel korábban is lehetett bizonyos alvásjellemzőket figyelni. Hamarosan...","id":"20210601_horkolaserzekeles_es_zajerzekeles_fitbit_karkotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d7640d6-bf99-4dd6-b5f2-e0e2be4ee6bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0342d9e-46f2-42ae-a9b0-8b5dbbcf8a8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_horkolaserzekeles_es_zajerzekeles_fitbit_karkotok","timestamp":"2021. június. 01. 10:03","title":"Szintet lép a Fitbit: a horkolást is figyelni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c1717c-a2e2-4db9-baa0-18102a30ceaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa a Fudan Egyetem és a Diákváros ügyében kérdezte a miniszterelnököt, majd miután elvették tőle a szót, odavitte Orbánnak Magyarország hét törvényét. ","shortLead":"A Párbeszéd politikusa a Fudan Egyetem és a Diákváros ügyében kérdezte a miniszterelnököt, majd miután elvették tőle...","id":"20210531_Szabo_Orban_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90c1717c-a2e2-4db9-baa0-18102a30ceaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b8b379-e47b-4de0-a426-8cb8b4b8d090","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_Szabo_Orban_parlament","timestamp":"2021. május. 31. 18:49","title":"Szabó Tímea Orbánnak: Mennyit kap ön a hazaárulásért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e4d791-c64b-4b53-b3eb-9869a076a033","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple legendás formatervezője, Jony Ive munkája van az áprilisban bemutatott új, 24 colos iMac-ben.","shortLead":"Az Apple legendás formatervezője, Jony Ive munkája van az áprilisban bemutatott új, 24 colos iMac-ben.","id":"20210601_jony_ive_apple_imac_formaterv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10e4d791-c64b-4b53-b3eb-9869a076a033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0183dbf0-f285-4669-bdb8-29ca29985461","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_jony_ive_apple_imac_formaterv","timestamp":"2021. június. 01. 13:10","title":"Hiába hagyta el az Apple-t Jony Ive, ő tervezte az új iMac-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cba2c73-f952-4a38-a7b6-7e27e1ce88ee","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A rágcsálók ellepték Új-Dél-Wales állam vidékeit, hatalmas károkat okozva a házakban és a termésben.\r

","shortLead":"A rágcsálók ellepték Új-Dél-Wales állam vidékeit, hatalmas károkat okozva a házakban és a termésben.\r

","id":"20210601_egerinvazio_ausztralia_uj_del_wales_karok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cba2c73-f952-4a38-a7b6-7e27e1ce88ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb4d1a8-ce1d-47b2-9b39-dff07e420065","keywords":null,"link":"/zhvg/20210601_egerinvazio_ausztralia_uj_del_wales_karok","timestamp":"2021. június. 01. 05:59","title":"Egerek milliói ellen küzdenek Ausztráliában – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4ebcb0-7591-483e-a3dc-26bd054cb552","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az első alkalom, hogy a Ford Mondeo utódjának prototípusát tesztelés közben lehet látni.\r

\r

","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy a Ford Mondeo utódjának prototípusát tesztelés közben lehet látni.\r

\r

","id":"20210601_Uj_Ford_Mondeo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed4ebcb0-7591-483e-a3dc-26bd054cb552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8247fbe7-56f5-4c47-b979-7ed2b37373ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_Uj_Ford_Mondeo","timestamp":"2021. június. 01. 10:51","title":"Mégse crossover lesz az új Ford Mondeo?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783926a7-d16a-4c29-bc91-941678ed2a5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat, akik most kapták volna meg a koronavírus-fertőzés elleni vakcina második adagját, későbbre hívják vissza.","shortLead":"Azokat, akik most kapták volna meg a koronavírus-fertőzés elleni vakcina második adagját, későbbre hívják vissza.","id":"20210531_kutvolgyi_korhaz_astrazeneca_vedooltas_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=783926a7-d16a-4c29-bc91-941678ed2a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14846ff4-7c35-41d8-abbf-47fa2ca54940","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_kutvolgyi_korhaz_astrazeneca_vedooltas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 31. 11:53","title":"Index: Nem adnak be második oltásokat a Kútvölgyi úti oltóponton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e272d28c-456a-42ba-9b1d-e86b6b77f7df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2010-ben az országgyűlés és a kormányzat működtetése 640 milliárd forintba került az adófizetőknek, ugyanez 2022-ben már 1116 milliárd forint lehet.","shortLead":"2010-ben az országgyűlés és a kormányzat működtetése 640 milliárd forintba került az adófizetőknek, ugyanez 2022-ben...","id":"20210531_miniszteriumok_miniszterelnokseg_kormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e272d28c-456a-42ba-9b1d-e86b6b77f7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06822dd9-f1a8-4f5f-a5a3-6814e939b1f8","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_miniszteriumok_miniszterelnokseg_kormanyzat","timestamp":"2021. május. 31. 07:27","title":"Közel 12 ezren dolgozhatnak a minisztériumoknál jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]