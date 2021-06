Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c4a9ad06-f33f-4382-b395-64e662d9a63b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Európa-bajnokságok történetének legtávolabbról lőtt góljáról és az első, kapus által szerzett öngólról maradhat emlékezetes az Európa-bajnokság hétfői játéknapja. Aztán amilyen jó volt a nap első két meccse, olyan szenvedős lett a harmadik, ahogy a spanyolok óriási mezőnyfölény ellenére sem tudtak begyötörni egy gólt a svédeknek.","shortLead":"Az Európa-bajnokságok történetének legtávolabbról lőtt góljáról és az első, kapus által szerzett öngólról maradhat...","id":"20210614_Eb_negyedik_nap_osszefoglalo_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4a9ad06-f33f-4382-b395-64e662d9a63b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6d716a-08b7-449e-bc2b-5c4b069ad9e6","keywords":null,"link":"/sport/20210614_Eb_negyedik_nap_osszefoglalo_foci","timestamp":"2021. június. 14. 23:18","title":"A csehek csodagóllal indították az Eb-t, Szlovákia Spanyolország előtt áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint magát is meg akarta ölni a férfi, akinek csak pár napja jött haza a felesége Németországból.","shortLead":"A gyanú szerint magát is meg akarta ölni a férfi, akinek csak pár napja jött haza a felesége Németországból.","id":"20210614_piliscsaba_pferencne_gyilkossagi_kiserlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07197aa-3adc-49cb-aa9d-e85f023d5f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_piliscsaba_pferencne_gyilkossagi_kiserlet","timestamp":"2021. június. 14. 07:39","title":"Disznósokkolóval és késsel támadt a feleségére egy piliscsabai vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c47584-3b9a-4aca-9252-91d2d7d18718","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Győzelmével tokiói kvótát is szerzett Marosi.","shortLead":"Győzelmével tokiói kvótát is szerzett Marosi.","id":"20210613_marosi_adam_ottusa_csapat_kairo_vilagbajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50c47584-3b9a-4aca-9252-91d2d7d18718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba70413-63dd-498d-88f3-24d3b568a913","keywords":null,"link":"/sport/20210613_marosi_adam_ottusa_csapat_kairo_vilagbajnoksag","timestamp":"2021. június. 13. 21:38","title":"Világbajnok Marosi Ádám és a férfi öttusa csapat is Kairóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8def1f-b1ee-4c02-956f-01353f070990","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik az M135i-t nem tartják elég erősnek, sportosnak. ","shortLead":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik az M135i-t nem tartják elég erősnek, sportosnak. ","id":"20210614_kemfotokon_az_izgalmasnak_igerkezo_bmw_m140i","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d8def1f-b1ee-4c02-956f-01353f070990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a470068-9b82-46da-94dd-817279def7e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_kemfotokon_az_izgalmasnak_igerkezo_bmw_m140i","timestamp":"2021. június. 14. 12:11","title":"Kémfotókon az izgalmasnak ígérkező BMW M140i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hegyi Barbara, Márkus Luca, Antóci Dorottya, Kern András és Vörös Róbert mellett az igazgató, Rudolf Péter munkáját is díjjal ismerték el. Az új évadban Kovács Patrícia, Nagy-Kálózy Eszter, Bölkény Balázs, Orosz Ákos és Stohl András szerződik a Vígszínházhoz.\r

\r

","shortLead":"Hegyi Barbara, Márkus Luca, Antóci Dorottya, Kern András és Vörös Róbert mellett az igazgató, Rudolf Péter munkáját is...","id":"20210614_Dijat_kapott_Rudolf_Peter_is_a_Vigszinhaz_evadzarojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a07376-3a31-47a7-8ebd-fa22da0112f5","keywords":null,"link":"/kultura/20210614_Dijat_kapott_Rudolf_Peter_is_a_Vigszinhaz_evadzarojan","timestamp":"2021. június. 14. 10:03","title":"Stohl András újra a Vígszínházhoz szerződik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC újságírója tiltakozása jeléül kivonult a sajtótájékoztatóról.","shortLead":"A BBC újságírója tiltakozása jeléül kivonult a sajtótájékoztatóról.","id":"20210614_Ryanair_Raman_Prataszevics_Feheroroszorszg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70860dde-d3c1-4f63-b93f-fa019e0f234f","keywords":null,"link":"/vilag/20210614_Ryanair_Raman_Prataszevics_Feheroroszorszg","timestamp":"2021. június. 14. 20:11","title":"Trófeaként mutogatták a Ryanair-gépről lerángatott Prataszevicset a fehérorosz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c62ef71-8aa0-4fa3-a17d-dc80468d4313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki folyamatosan használja a Xiaomi HyperCharge technológiáját, a mobil akkumulátora több mint két év múlva veszíti el a kapacitása 20 százalékát. A kínai vállalat szerint ez jó eredmény.","shortLead":"Ha valaki folyamatosan használja a Xiaomi HyperCharge technológiáját, a mobil akkumulátora több mint két év múlva...","id":"20210614_xiaomi_hypercharge_200w_toltes_gyorstoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c62ef71-8aa0-4fa3-a17d-dc80468d4313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097ba548-8719-40e6-af14-3f6f4494a5f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_xiaomi_hypercharge_200w_toltes_gyorstoltes","timestamp":"2021. június. 14. 15:03","title":"Elárulta a legfontosabb részletet a Xiaomi a 200W-os gyorstöltőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d47727-8b32-43c8-b567-91cf4906c293","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kérelem mindössze egyoldalas, de egyes feltételek teljesíthetetlenek tűnnek.","shortLead":"A kérelem mindössze egyoldalas, de egyes feltételek teljesíthetetlenek tűnnek.","id":"20210615_219_ezer_forint_tamogatas_onfoglalkoztatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88d47727-8b32-43c8-b567-91cf4906c293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7e55fc-09b8-4ea0-8e07-3c5a5b5e2589","keywords":null,"link":"/kkv/20210615_219_ezer_forint_tamogatas_onfoglalkoztatott","timestamp":"2021. június. 15. 11:13","title":"Több buktatója is van a 219 ezer forintos támogatásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]