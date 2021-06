Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8814a58c-41d2-479d-9af6-28e8f65fa070","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szegedi Napfényfürdőben alaposan átrendezték az árrendszert, a helyieknek járó kedvezményeket is a felére csökkentették, a nyugdíjas bérletet megszüntették. A nyugdíjasok már tüntetnének is.","shortLead":"A szegedi Napfényfürdőben alaposan átrendezték az árrendszert, a helyieknek járó kedvezményeket is a felére...","id":"20210617_hunguest_szeged_napfenyfurdo_nyugdijasok_meszaros_lorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8814a58c-41d2-479d-9af6-28e8f65fa070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e228ca1c-49e0-4a7d-8d2d-5d79c193f8be","keywords":null,"link":"/kkv/20210617_hunguest_szeged_napfenyfurdo_nyugdijasok_meszaros_lorinc","timestamp":"2021. június. 17. 14:55","title":"Nekimentek Mészáros Lőrinc szegedi fürdőjének a nyugdíjasok, mert tízszeresét fizethetik az éves belépésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levelek alapján Johnson reménytelennek nevezte az egészségügyi miniszterét.","shortLead":"A levelek alapján Johnson reménytelennek nevezte az egészségügyi miniszterét.","id":"20210617_boris_johnson_dominic_cummings_kiszivargott_levelezes_matt_hancock","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4877b5cd-c01f-498b-bac2-753b0f3d1104","keywords":null,"link":"/vilag/20210617_boris_johnson_dominic_cummings_kiszivargott_levelezes_matt_hancock","timestamp":"2021. június. 17. 08:52","title":"Boris Johnson WhatsApp üzeneteit szivárogtatta ki a brit miniszterelnök volt főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a509a857-b40a-4343-bb79-44fa1273ac7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karbantartás ideje alatt pótlóbuszok szállítják az utasokat.","shortLead":"A karbantartás ideje alatt pótlóbuszok szállítják az utasokat.","id":"20210618_zarva_lesz_a_Nyugati","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a509a857-b40a-4343-bb79-44fa1273ac7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cc9766-0168-45d6-8cb8-08e027f77f84","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_zarva_lesz_a_Nyugati","timestamp":"2021. június. 18. 13:53","title":"Szombattól egy hónapig zárva lesz a Nyugati pályaudvar, szünetel a forgalom is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e27935-012b-419a-9f0d-a88f8c76cf42","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ian McEwan műve egyebek közt arra keresi a választ, mi történjen, mielőtt az emberek túl messzire mennének.","shortLead":"Ian McEwan műve egyebek közt arra keresi a választ, mi történjen, mielőtt az emberek túl messzire mennének.","id":"202124_konyv__uj_haziur_ian_mcewan_mi_gepek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15e27935-012b-419a-9f0d-a88f8c76cf42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50625d9-30eb-4f56-ad13-8ccbf304f359","keywords":null,"link":"/360/202124_konyv__uj_haziur_ian_mcewan_mi_gepek","timestamp":"2021. június. 17. 16:00","title":"Nőt elcsábító robot és nem feloszlott Beatles is van ebben a különleges regényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy közel 300 millió forintos tendert zsírozhattak le előzetesen, 60 rendőr és ügyész lépett akcióba.","shortLead":"Egy közel 300 millió forintos tendert zsírozhattak le előzetesen, 60 rendőr és ügyész lépett akcióba.","id":"20210618_orizet_rendori_vezetok_korrupcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d8b7a2-4dec-4ff7-9ce7-312b27ba5644","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_orizet_rendori_vezetok_korrupcio","timestamp":"2021. június. 18. 10:43","title":"Őrizetbe vettek két rendőri vezetőt korrupció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbdae72-e53a-4b56-92f3-1ef377090159","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai ügyekért felelős államminiszter szerint a törvény újabb súlyos állami diszkriminációt jelent az LMBTQ emberekkel szemben Magyarországon, és nem egyeztethető össze az Európai Unió alapvető értékeivel.\r

","shortLead":"Az európai ügyekért felelős államminiszter szerint a törvény újabb súlyos állami diszkriminációt jelent az LMBTQ...","id":"20210617_nemet_kormany_pedofilellenes_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fbdae72-e53a-4b56-92f3-1ef377090159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470ec60b-dc59-4b89-b7f0-c6595d95865d","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_nemet_kormany_pedofilellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 17. 14:57","title":"A német szövetségi kormány is elítéli a magyar melegellenes törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e0eed6-0f15-44bf-98fa-52b42ff724be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor néhány év kihagyás után ismét olyan telefont dob piacra, amin már ott lehetnek a Google alkalmazásai. A vállalat Kínán kívül is árulni fogja a Honor 50-et és a Honor 50 Prót.","shortLead":"A Honor néhány év kihagyás után ismét olyan telefont dob piacra, amin már ott lehetnek a Google alkalmazásai...","id":"20210616_huawei_honor_google_alkalmazasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1e0eed6-0f15-44bf-98fa-52b42ff724be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e6eea5-e82c-4813-9a80-b627528f4502","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_huawei_honor_google_alkalmazasok","timestamp":"2021. június. 16. 18:03","title":"Bemutatta a Honor az új mobiljait, visszakerül rájuk a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b1e471-3f2b-4160-a74b-66d97d4f3619","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MKKE szerint akár Thomas Mann, William Shakespeare, Babits Mihály, Weöres Sándor vagy Faludy György művei is a tilalom alá eshetnek.","shortLead":"Az MKKE szerint akár Thomas Mann, William Shakespeare, Babits Mihály, Weöres Sándor vagy Faludy György művei is...","id":"20210616_melegellenes_torveny_felulvizsgalat_magyar_konyvkiadok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2b1e471-3f2b-4160-a74b-66d97d4f3619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ffbc19-baa5-4925-9d5c-735be3a3afa9","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_melegellenes_torveny_felulvizsgalat_magyar_konyvkiadok","timestamp":"2021. június. 16. 21:21","title":"A melegellenes törvény felülvizsgálatát kérik a magyar könyvkiadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]