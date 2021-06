Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2132b005-175a-42e4-a21a-cb455cdf24f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság kettővel kevesebb hengerrel bír, mint az F8 Tributo, de a hibrid technika miatt jelentősen erősebb annál.","shortLead":"Az újdonság kettővel kevesebb hengerrel bír, mint az F8 Tributo, de a hibrid technika miatt jelentősen erősebb annál.","id":"20210625_kevesebb_henger_tobb_villany_itt_az_uj_ferrari_296_gtb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2132b005-175a-42e4-a21a-cb455cdf24f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18458f75-b099-47f0-b57d-4d0d4ff6ef88","keywords":null,"link":"/cegauto/20210625_kevesebb_henger_tobb_villany_itt_az_uj_ferrari_296_gtb","timestamp":"2021. június. 25. 06:41","title":"Kevesebb henger, több villany: itt az új Ferrari 296 GTB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c0efe1-30f6-4d12-bcd5-c42d350e09af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világhírű kutatóbiológus, biokémikus is megkapta az Asztúria hercegnője-díjat tudomány és technológia kategóriában. Az elismerést a spanyol Nobel-díjként emlegetik.","shortLead":"A világhírű kutatóbiológus, biokémikus is megkapta az Asztúria hercegnője-díjat tudomány és technológia kategóriában...","id":"20210624_kariko_katalin_aszturia_hercegnoje_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6c0efe1-30f6-4d12-bcd5-c42d350e09af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea7d994-3941-4443-8d24-e29f4bbdfa53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_kariko_katalin_aszturia_hercegnoje_dij","timestamp":"2021. június. 24. 07:28","title":"A spanyoloknál már Nobel-díjasként ünneplik Karikó Katalint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) égisze alatt működő Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) bűnrészességgel és manipulációval vádolta meg Aján Tamást, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) tavaly áprilisban lemondott elnökét.","shortLead":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) égisze alatt működő Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) bűnrészességgel és...","id":"20210624_Kijott_egy_uj_jelentes_sulyos_vadakat_fogalmaztak_meg_Ajan_Tamassal_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9821fb9-a821-4c75-bff5-c0692f1e18e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_Kijott_egy_uj_jelentes_sulyos_vadakat_fogalmaztak_meg_Ajan_Tamassal_szemben","timestamp":"2021. június. 24. 14:19","title":"Kijött egy új jelentés, súlyos vádakat fogalmaztak meg Aján Tamással szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott szövetségi kapitánya a német-magyar mérkőzés után tartott sajtótájékoztatót.","shortLead":"A magyar válogatott szövetségi kapitánya a német-magyar mérkőzés után tartott sajtótájékoztatót.","id":"20210624_Marco_Rossi_sajtotajekoztato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382aeb6c-3b38-4606-bc7e-d26b218cda5b","keywords":null,"link":"/sport/20210624_Marco_Rossi_sajtotajekoztato","timestamp":"2021. június. 24. 06:58","title":"Marco Rossi: „Sajnos a legszebb tündérmesékben sincs mindig happy end”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6dd6ec1-8907-43dd-91ae-1369175221d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzat a hvg.hu-nak azt mondta, hogy azért nem adnak több helyet a teraszok számára, mert így aránytalanul csökkenne a parkolóhelyek száma.","shortLead":"Az önkormányzat a hvg.hu-nak azt mondta, hogy azért nem adnak több helyet a teraszok számára, mert így aránytalanul...","id":"20210624_Ketmillio_forintos_birsagot_is_kaphatnak_a_teherautora_rakott_bisztroterasz_tulajdonosai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6dd6ec1-8907-43dd-91ae-1369175221d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2283660e-d4dd-4b68-8467-27bb7c9ca437","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_Ketmillio_forintos_birsagot_is_kaphatnak_a_teherautora_rakott_bisztroterasz_tulajdonosai","timestamp":"2021. június. 24. 20:59","title":"Kétmillió forintos bírságot is kaphatnak a teherautóra rakott bisztróterasz tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0064725c-3733-407f-82f7-7ecad96ffdbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkérdeztük Gulyás Gergely minisztert Orbánék hatvanpusztai birtokáról, amelynek milliárdos részleteiről a HVG hetilap és a hvg360 számolt be. A miniszter a sport és politika összefonódásáról, a vagyonnyilatkozatokról és a Velencei-tóról is beszélt a kormányinfón a hvg.hu kérdéseire válaszolva.\r

\r

","shortLead":"Megkérdeztük Gulyás Gergely minisztert Orbánék hatvanpusztai birtokáról, amelynek milliárdos részleteiről a HVG hetilap...","id":"20210624_hatvanpuszta_korrpucios_kockazatok_orban_gyozo_orban_viktor_gulyas_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0064725c-3733-407f-82f7-7ecad96ffdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dcf472-05ae-4098-adfb-190e8c37ebde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_hatvanpuszta_korrpucios_kockazatok_orban_gyozo_orban_viktor_gulyas_gergely","timestamp":"2021. június. 24. 14:35","title":"Megkérdeztük Gulyás Gergelyt a milliárdos hatvanpusztai Orbán-birtokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79001712-36c1-47fc-9c33-3e0c97323d34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden idők egyik legismertebb filmes versenyautója a Gulf-festésű kék-narancs Porsche.","shortLead":"Minden idők egyik legismertebb filmes versenyautója a Gulf-festésű kék-narancs Porsche.","id":"20210624_Arveresre_var_Steve_McQueen_Le_Mansi_Porscheja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79001712-36c1-47fc-9c33-3e0c97323d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68c0d15-4575-4a23-9732-e5e03f9e82ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20210624_Arveresre_var_Steve_McQueen_Le_Mansi_Porscheja","timestamp":"2021. június. 24. 11:28","title":"Árverésre vár Steve McQueen Le Mans-i Porschéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4f8ad8-067b-4b53-b27e-05e488a078e2","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Nincs sok esélye a magyar kormánynak a jogvitában, miután a Bizottság rámutatott: a melegellenes törvény nemcsak az alapvető jogokat, hanem az EU lényegét, a belső piac szabad működését sérti.","shortLead":"Nincs sok esélye a magyar kormánynak a jogvitában, miután a Bizottság rámutatott: a melegellenes törvény nemcsak...","id":"20210623_belso_piac_veszelyezteti_melegellenes_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc4f8ad8-067b-4b53-b27e-05e488a078e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec9d254-dafa-4410-a700-0dff58ec66fd","keywords":null,"link":"/eurologus/20210623_belso_piac_veszelyezteti_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 23. 18:28","title":"Itt a levél, amit az Európai Bizottság küldött a magyar kormánynak – nem sok esélyt hagynak Orbánéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]