[{"available":true,"c_guid":"38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bíró különösen visszataszítónak értékelte, hogy olyan dolgozókat is kirúgtak az elégtelen teljesítményükre hivatkozva, akik néhány hónapja még ragyogó értékeléseket kaptak.","shortLead":"A bíró különösen visszataszítónak értékelte, hogy olyan dolgozókat is kirúgtak az elégtelen teljesítményükre...","id":"20250313_trump-kirugasok-dolgozok-visszavetel-szovetsegi-biro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e.jpg","index":0,"item":"d26008f2-9686-4ec4-a6ec-4c1f5e6dbaf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_trump-kirugasok-dolgozok-visszavetel-szovetsegi-biro","timestamp":"2025. március. 13. 19:59","title":"Egy szövetségi bíró elrendelte, hogy a Trump-kormánynak vissza kell vennie a korábban elbocsátott dolgozók ezreit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a04f8d1-03dd-4ae3-be5c-e4d4cd7d91bc","c_author":"Bihari Ágnes","category":"360","description":"Martin Henrik kiállítása nem adja magát könnyen. A művészt a kurátori kísérőszöveg szerint a nyugati és keleti metafizikai gondolkodás inspirálja. Alkotásai az érzékeken túli megismerés tárgyai, központi témája a létezés transzcendenciája, valamint az individualitás meghaladása, ami a valóság mélyebb megértésének alapfeltétele. Megpróbáltunk közelebb kerülni hozzá.","shortLead":"Martin Henrik kiállítása nem adja magát könnyen. A művészt a kurátori kísérőszöveg szerint a nyugati és keleti...","id":"20250312_A-mu-Martin-Henrik-INDA-Galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a04f8d1-03dd-4ae3-be5c-e4d4cd7d91bc.jpg","index":0,"item":"74f456b1-1b95-473d-a558-af24972808c1","keywords":null,"link":"/360/20250312_A-mu-Martin-Henrik-INDA-Galeria","timestamp":"2025. március. 12. 14:50","title":"A szentély szürke téglatestei – Martin Henrik művei az INDA Galériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46160685-154a-454d-89ae-648608546f67","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Navracsics Tibor kapta a feladatot, hogy kidolgozza az új jogszabályt, amivel megakadályoznák a kifejezetten befektetési célú felvásárlásokat. ","shortLead":"Navracsics Tibor kapta a feladatot, hogy kidolgozza az új jogszabályt, amivel megakadályoznák a kifejezetten...","id":"20250313_Sarkalatos-torvenyben-tiltana-be-a-kormany-hogy-jottmentek-is-vehessenek-hazat-a-faluban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46160685-154a-454d-89ae-648608546f67.jpg","index":0,"item":"8ae54131-ae08-4cf2-abcb-044d9970aa87","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Sarkalatos-torvenyben-tiltana-be-a-kormany-hogy-jottmentek-is-vehessenek-hazat-a-faluban","timestamp":"2025. március. 13. 10:57","title":"Sarkalatos törvényben tiltaná be a kormány, hogy jöttmentek is vehessenek házat a faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Elképesztő eladási visszaesés és drámai árfolyamcsökkenés: három hónap alatt 800 milliárd dollárral a felére esett a Tesla piaci értéke, csak márciusban 20 százalékos a bukás. A vagyonának nagy részét Tesla-részvényekben tartó Elon Musk tényleg kezdhet aggódni? Hiszen hiteleinek fedezetét is ezek a részvények adják.","shortLead":"Elképesztő eladási visszaesés és drámai árfolyamcsökkenés: három hónap alatt 800 milliárd dollárral a felére esett...","id":"20250312_Tesla-zosde-zuhanas-musk-nepharag-bojkott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89.jpg","index":0,"item":"f3061f6c-4363-4ce9-88f6-fe83d46b952c","keywords":null,"link":"/360/20250312_Tesla-zosde-zuhanas-musk-nepharag-bojkott","timestamp":"2025. március. 12. 15:45","title":"Bejött a bojkott, de megállítja-e Elon Muskot a Tesla szédítő zuhanása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"349d74dc-cb35-4b07-a8b1-f596d20dd5ad","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"kkv","description":"Csődbe ment a Tesla-vezetők által alapított svéd Northvolt, Európa egyik legértékesebb technológiai vállalata, az európai elektromos autóipar egyik kulcsszereplője. Az energiaátmenet területén erősödő kínai dominancia határozhatja meg a globális gazdaság jövőjét.","shortLead":"Csődbe ment a Tesla-vezetők által alapított svéd Northvolt, Európa egyik legértékesebb technológiai vállalata...","id":"20250313_northvolt-csod-Europa-akkumulator-remenyseg-kinai-domping-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/349d74dc-cb35-4b07-a8b1-f596d20dd5ad.jpg","index":0,"item":"db989c62-7d8e-48b6-8efd-48905d88402f","keywords":null,"link":"/kkv/20250313_northvolt-csod-Europa-akkumulator-remenyseg-kinai-domping-ebx","timestamp":"2025. március. 13. 05:28","title":"Elvérzett Európa óriási akkugyártó reménysége, semmi sem állíthatja meg a kínai előretörést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962cf297-97a7-403a-834b-f6a5e69ed874","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint igazságtalan, ha a kormány ugyanakkora százalékos mértékben emeli a magas jövedelmeket, mint az alacsony jövedelmeket. Igazságosabb, ha a kormány egyenlően segít mindenkit.","shortLead":"A miniszter szerint igazságtalan, ha a kormány ugyanakkora százalékos mértékben emeli a magas jövedelmeket, mint...","id":"20250313_Gulyas-Gergely-nyugdij-afa-visszaterites-szja-mentesseg-igazsagossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/962cf297-97a7-403a-834b-f6a5e69ed874.jpg","index":0,"item":"0bdcafa7-2449-4628-a93c-c0ce56a9cdc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_Gulyas-Gergely-nyugdij-afa-visszaterites-szja-mentesseg-igazsagossag","timestamp":"2025. március. 13. 12:52","title":"Gulyás Gergely páros lábbal szállt bele a kormány adócsökkentési terveibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"192dbbdb-bf83-4ac6-ac81-104b869edc3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elismerés a kapitánynak, bunkóság, bűnös élvezet – megoszlanak a vélemények arról, hogy van-e létjogosultsága ennek a különös szokásnak. Melyik ország utasai tapsolnak leginkább landolás után, és mit szólnak hozzá a pilóták?","shortLead":"Elismerés a kapitánynak, bunkóság, bűnös élvezet – megoszlanak a vélemények arról, hogy van-e létjogosultsága ennek...","id":"20250313_taps-a-repulon-leszallaskor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/192dbbdb-bf83-4ac6-ac81-104b869edc3a.jpg","index":0,"item":"e51df57b-2a9c-4524-bfc4-a85489a08352","keywords":null,"link":"/elet/20250313_taps-a-repulon-leszallaskor","timestamp":"2025. március. 13. 05:01","title":"Ön szerint kínos tapsolni, miután leszállt a repülő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár adatokat is ellophatnak a hackerek a Windowsokban lévő sebezhetőségeket kihasználva, de már befutott a javítás.","shortLead":"Akár adatokat is ellophatnak a hackerek a Windowsokban lévő sebezhetőségeket kihasználva, de már befutott a javítás.","id":"20250312_microsoft-windows-10-11-frissitesek-hibajavitas-nulladik-napi-sebezhetoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"b988f06f-052f-4a95-a24e-33b4aacd949f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_microsoft-windows-10-11-frissitesek-hibajavitas-nulladik-napi-sebezhetoseg","timestamp":"2025. március. 12. 19:03","title":"Vészfrissítés jött a Windowshoz, több tucat veszélyes hibát javított a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]