Jogászok is csak a fejüket csóválják arra a kétértelműnek mondható döntésre, amellyel a rendőrség engedélyezte is meg nem is a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) által Magyarországon évek óta néhány száz fő részvételével megtartott 420 Million Marijuana March-ot, a marihuána legalizálását követelő felvonulást.

„Amikor ezt a rendezvényünket vagy más tüntetésünket szerveztük, mindig nagyon korrekt volt a rendőrség, most pedig egy olyan határozatot kaptunk az április 20-i rendezvény-bejelentésünkre, amely értelmezhetetlen, így biztosan a Kúriánál fogjuk megtámadni” – mondta a HVG-nek Nagy Dávid, az MKKP pártigazgatója.

A rendőrségi határozat ugyanis tudomásul veszi, vagyis engedélyezi az április 20-i eseményt, de csak azzal az „apróbetűs” kiegészítéssel, hogy ha addigra életbe lépne az Alaptörvény drogtilalmi passzusa – amelyet még el sem fogadott az Országgyűlés –, akkor úgy veszik, hogy az egy tilalmazott felvonulás, és fel is fognak lépni ellene.

A kétértelmű rendőrségi határozat MKKP

A rendőrségi határozat pontosan úgy fogalmaz: „a gyülekezési hatóság a bejelentést azzal a feltétellel veszi tudomásul, hogy amennyiben a gyűlés megtartásának időpontjában az Alaptörvény XX. cikk (3) bekezdése az alábbiak szerint hatályos:

Magyarországon a kábítószer előállítása, használata, terjesztése és népszerűsítése tilos”,

akkor a gyűlést a gyülekezési hatóság megtiltott gyűlésnek kezeli, így azt a bejelentő nem jogosult megtartani. Magyarán, a rendőrség már készül arra, hogy a Fidesz menetrendje szerint az április 7-i héten az Országgyűlés elfogadja a fenti Alaptörvény-módosítást. Így ha az április 20-ig életbe is lép, akkor a rendezvényt tiltottként kezeli.

A Kutyapárt szerint a könnyű drogok liberalizációja segíthetné a kábítószerek elleni harcot A kétfarkúak szerint például a fű legalizált kereskedelmének adóbevételeiből lehetne javítani a szociális ellátórendszert, aminek a válsága ma a drogproblémát súlyosbítja.

Vagyis még hatályba sem lépett a meg sem szavazott friss Alaptörvény-módosító javaslat, amely keményen fellép a kormány új törekvése jegyében a drogterjesztés és -népszerűsítés ellen – márpedig a drogliberalizációt célzó kutyapárti rendezvény a hatóság értékelése szerint a népszerűsítés kategóriájába esne –, de már ennek jegyében tiltanak be jövőbeni eseményeket. A módosító javaslatcsomag része amúgy, hogy

az ember férfi vagy nő;

mindenkinek joga van ahhoz, hogy készpénzzel fizessen;

minden gyereknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz;

felfüggeszthető a magyar állampolgársága annak a többes állampolgárnak, aki Magyarország közrendjére, köz- vagy nemzetbiztonságára veszélyt jelent;

tilos a kábítószer előállítása, használata, terjesztése és népszerűsítése.

A rendőrségi közlést az MKKP Facebook-bejegyzésében úgy értékelte, hogy „Még körbe se ért az új Alaptörvény-módosítás, máris stoppolja a 420-at a kormány”. Posztolt Kovács Gergely pártelnök-polgármester is (nyitóképünkön), ő azt írta: „Hát akkor majd legfeljebb tartunk egy marihuánaellenes Békemenetet”.

Magyarázatért, indoklásért kerestük a rendőrséget is, ha válaszolnak, cikkünket frissítjük.