A DK képviselője szerint még mindig fertőzött az ivóvíz a székesfehérvári kórházban

Továbbra is fertőzött a víz a székesfehérvári kórházban – írta Földi Judit, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője kedd délelőtt a közösségi oldalán.

Az intézmény hétfőn az RTL Híradóval azt közölte: a fertőtlenítés véget ért, de csak akkor engedik használni a vizet, ha a hatóság egyértelműen ezt javasolja. A DK-s politikus szerint azonban a gyorstesztek még aznap este is fertőzést mutattak.

„Hogyan magyarázza Takács államtitkár, hogy még mindig nem iható a víz a székesfehérvári kórházban?” – tette fel a kérdést bejegyzésében Földi Judit, hozzátéve: „Lehet terelni, hogy ez csak egy politikai hiszti. A valóság azonban az, hogy hetek, hónapok óta nem sikerül kiirtani a baktériumot a vízből”.

Mindezzel arra utalt, hogy a Fejér Vármegyei Szent György Kórházról szóló hírekre válaszul Takács Péter egészségügyi államtitkár egy saját posztjához írt kommentben Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét és Földit is azzal vádolta, hogy „politikai tőkét próbál kovácsolni abból, hogy összehangolt támadást indítottak a kórház ellen”. Földi szerint azonban éppen Takács „semmittevése rombolja a kórház presztízsét”.

Az intézmény vízvezetékrendszerében elszaporodott Pseudomonas aeruginosa baktérium miatt hetek óta van érvényben vízhasználati korlátozás a szülészeti osztályon, illetve az egyelőre eredménytelen fertőtlenítési munkálatok miatt is több páciens is kellemetlen helyzetbe került az utóbbi időben, sőt a helyzetről rendszeresen beszámoló Magyar szerint egy kisbaba is megbetegedett, miután a kórházban kezelték.

Székesfehérvár önkormányzata hétfőn arról számolt be, hogy ugyanezt a baktériumot már az Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is kimutatták, de a Fejérvíz tájékoztatása szerint a városi hálózat nem fertőzött, hanem két egyedi esetről van szó.