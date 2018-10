Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"056ce71b-b2e5-4373-bec9-ed73893060b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez a születésnapi ajándékuk a rajongóknak. ","shortLead":"Ez a születésnapi ajándékuk a rajongóknak. ","id":"20181003_Tankcsapda_whiskey_eletmu_kiadvany_pendrive","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=056ce71b-b2e5-4373-bec9-ed73893060b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f31ffa-1ea0-47a7-8ba3-3e8af68a3fd8","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_Tankcsapda_whiskey_eletmu_kiadvany_pendrive","timestamp":"2018. október. 03. 19:34","title":"Hamarosan saját whiskey-vel és exkluzív kiadvánnyal jelentkezik a Tankcsapda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9598ce09-1b9d-4f6f-b095-61dd48d4063e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter állítólag már kereste Nagy Anikó utódját.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter állítólag már kereste Nagy Anikó utódját.","id":"20181002_nagy_aniko_egeszsegugyi_allamtitkar_kasler_miklos_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9598ce09-1b9d-4f6f-b095-61dd48d4063e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8696bad0-5a6c-465f-bb32-a8624e00a23c","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_nagy_aniko_egeszsegugyi_allamtitkar_kasler_miklos_lemondas","timestamp":"2018. október. 02. 15:44","title":"Népszava: Kész lemondani az egészségügyi államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e23d38a-2f29-49af-9427-ccc1640b371c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy mellékhelyiségben keletkezett a tűz.","shortLead":"Egy mellékhelyiségben keletkezett a tűz.","id":"20181003_Tuz_volt_az_ELTE_jogi_karan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e23d38a-2f29-49af-9427-ccc1640b371c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670376d3-bc86-47d0-9c28-558c837e1210","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Tuz_volt_az_ELTE_jogi_karan","timestamp":"2018. október. 03. 16:08","title":"Tűz volt az ELTE jogi karán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9d70fd-2138-4d24-a375-177a3e222bc8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Javítani szeretnének a költséghatékonyságon.","shortLead":"Javítani szeretnének a költséghatékonyságon.","id":"20181002_Itt_a_lista_15_fiokjat_bezarja_az_MKB_Bank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed9d70fd-2138-4d24-a375-177a3e222bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd177a6-908a-41e4-9f62-48464fcd5be4","keywords":null,"link":"/kkv/20181002_Itt_a_lista_15_fiokjat_bezarja_az_MKB_Bank","timestamp":"2018. október. 02. 11:21","title":"Itt a lista: 15 fiókját bezárja az MKB Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már a sorozat legelső epizódjában megszerettük, de jó ideje nem kaptunk hírt felőle.","shortLead":"Már a sorozat legelső epizódjában megszerettük, de jó ideje nem kaptunk hírt felőle.","id":"20181003_Visszaterhet_egy_nagy_kedvenc_a_Tronok_harca_utolso_evadaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be25a83b-554f-4893-94b6-8cedacdfa7e4","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_Visszaterhet_egy_nagy_kedvenc_a_Tronok_harca_utolso_evadaban","timestamp":"2018. október. 03. 12:17","title":"Visszatérhet egy nagy kedvenc a Trónok harca utolsó évadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hogyan lehet a legkisebb közteher mellett vagy köztehermentesen támogatni súlyosan beteg, drága gyógykezelést igénylő betegeket? Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Hogyan lehet a legkisebb közteher mellett vagy köztehermentesen támogatni súlyosan beteg, drága gyógykezelést igénylő...","id":"20181003_Az_adozasnal_is_jol_jarhat_aki_betegek_gyogyitasat_tamogatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34cbb650-28c4-4a08-93c5-7476ce6a400f","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Az_adozasnal_is_jol_jarhat_aki_betegek_gyogyitasat_tamogatja","timestamp":"2018. október. 03. 09:27","title":"Az adózásnál is jól járhat, aki betegek gyógyítását támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a83c8af-2fc8-4017-94e9-9c9b83500011","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elképesztő erők mozdultak meg egy közönségtalálkozó érdekében.","shortLead":"Elképesztő erők mozdultak meg egy közönségtalálkozó érdekében.","id":"20181003_A_magyar_lelek_titkait_kutatja_a_Guardian_mi_ez_a_felhajtas_a_Csengetett_Mylord_korul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a83c8af-2fc8-4017-94e9-9c9b83500011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c8431e-f8cf-475f-8031-fd3a1a6e61d8","keywords":null,"link":"/elet/20181003_A_magyar_lelek_titkait_kutatja_a_Guardian_mi_ez_a_felhajtas_a_Csengetett_Mylord_korul","timestamp":"2018. október. 03. 15:19","title":"A magyar lélek titkait kutatja a Guardian: mi ez a felhajtás a Csengetett, Mylord? körül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Finoman szólva is a megrendezettség jeleit fedezhetők fel a radikális feminista vírusvideóban.\r

","shortLead":"Finoman szólva is a megrendezettség jeleit fedezhetők fel a radikális feminista vírusvideóban.\r

","id":"20181003_Tobb_mint_gyanus_a_terpeszkedo_ferfiakat_savval_leonto_no_videoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904360c3-ad15-44bf-927f-3e5715c18c02","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Tobb_mint_gyanus_a_terpeszkedo_ferfiakat_savval_leonto_no_videoja","timestamp":"2018. október. 03. 10:52","title":"Több mint gyanús a terpeszkedő férfiakat savval leöntő nő videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]