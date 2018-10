Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Villányból Pécsre tartó éjszakai vonaton nem volt elég hely. ","shortLead":"A Villányból Pécsre tartó éjszakai vonaton nem volt elég hely. ","id":"20181007_Nem_fertek_fel_a_vonatra_kutyas_rendorok_szedtek_le_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05401bc9-b339-4d4a-9cf8-20fbdff52722","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Nem_fertek_fel_a_vonatra_kutyas_rendorok_szedtek_le_oket","timestamp":"2018. október. 07. 09:59","title":"Nem fértek fel a vonatra, kutyás rendőrök szedték le őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef8ad0c-6db6-4946-a01a-d8ea5cf4ad4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tíz napig fogdában kell maradnia a korrupcióval gyanúsított Sahbáz Saríf pakisztáni ellenzéki vezetőnek, a volt miniszterelnök, Navaz Saríf öccsének, ezért nem tud részt venni a fontosnak tartott jövő vasárnapi időközi választáson.","shortLead":"Tíz napig fogdában kell maradnia a korrupcióval gyanúsított Sahbáz Saríf pakisztáni ellenzéki vezetőnek, a volt...","id":"20181006_A_pakisztani_ellenzek_vezetojet_fogdaban_tartjak_a_valasztasi_kampany_idejere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eef8ad0c-6db6-4946-a01a-d8ea5cf4ad4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccad9ff-ce03-464a-9085-f23c4f62b8b8","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_A_pakisztani_ellenzek_vezetojet_fogdaban_tartjak_a_valasztasi_kampany_idejere","timestamp":"2018. október. 06. 14:47","title":"A pakisztáni ellenzék vezetőjét fogdában tartják a választási kampány idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb5e105-c193-490b-8225-c221245731c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felfüggesztették állásából azt az indiai autóbuszvezetőt, aki megengedte, hogy egy majom forgassa a jármű kormánykerekét. ","shortLead":"Felfüggesztették állásából azt az indiai autóbuszvezetőt, aki megengedte, hogy egy majom forgassa a jármű...","id":"20181006_Majom_vezette_a_buszt_Indaban__felfuggesztettek_a_sofort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfb5e105-c193-490b-8225-c221245731c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9e083a-1dbc-435d-9c8a-87f69a4bf7fe","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Majom_vezette_a_buszt_Indaban__felfuggesztettek_a_sofort","timestamp":"2018. október. 06. 18:51","title":"Majom vezette a buszt Indiában – felfüggesztették a sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123af762-c843-4b43-9d82-81f6859a32ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Válaszolva az amerikai űrhivatal Hold- és Mars-kutatási terveire, a Lockheed Martin bemutatta a Holdon leszállni képes űrhajójának modelljét.","shortLead":"Válaszolva az amerikai űrhivatal Hold- és Mars-kutatási terveire, a Lockheed Martin bemutatta a Holdon leszállni képes...","id":"20181006_lockheed_martin_holdra_szallo_urhajo_lunar_gateway_nasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=123af762-c843-4b43-9d82-81f6859a32ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c5a808-d280-40e9-b5f7-dae301a7ff93","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_lockheed_martin_holdra_szallo_urhajo_lunar_gateway_nasa","timestamp":"2018. október. 06. 17:03","title":"Ez az űrhajó ingázhat majd négy emberrel a Hold és az űrállomás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f272312-16e2-484f-83d9-1a8a8812aded","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre csökken a fogyasztás, és vele együtt a termelés is. ","shortLead":"Egyre csökken a fogyasztás, és vele együtt a termelés is. ","id":"20181008_Egyre_kevesebb_kaposztat_esznek_a_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f272312-16e2-484f-83d9-1a8a8812aded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea5ac96-6f75-48a3-96ec-a765644ab23b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Egyre_kevesebb_kaposztat_esznek_a_magyarok","timestamp":"2018. október. 08. 05:55","title":"Egyre kevesebb káposztát esznek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kinevezését heves vita előzte meg.","shortLead":"Kinevezését heves vita előzte meg.","id":"20181007_USA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18bd66d-04cc-4701-b077-1863b45f716a","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_USA","timestamp":"2018. október. 07. 08:34","title":"Már esküt is tett Brett Kavanaugh, ő lett az USA 114. alkotmánybírája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fejpénnzel toboroz a BKV, mert 300 busz- és villamosvezető hiányzik a budapesti közlekedéséből, és munkaköreik kétharmada hiányszakmának tekinthető. A metróvonalak lezárása miatt dologtalan vezetőket nagyon nehéz és költséges a cégnél tartani.","shortLead":"Fejpénnzel toboroz a BKV, mert 300 busz- és villamosvezető hiányzik a budapesti közlekedéséből, és munkaköreik...","id":"20181008_Beismerte_a_BKV_hogy_300_sofor_hianyzik_a_pesti_jarataikrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d81f637-472a-4cd6-aec5-1ab602ab10cb","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Beismerte_a_BKV_hogy_300_sofor_hianyzik_a_pesti_jarataikrol","timestamp":"2018. október. 08. 10:43","title":"Beismerte a BKV, hogy 300 sofőr hiányzik a pesti járatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde519d1-c02a-4fde-ae2f-d10336c5f9d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181006_Jegtomb_szakitotta_be_az_idos_par_hazanak_tetejet__egy_repulo_lehet_a_ludas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bde519d1-c02a-4fde-ae2f-d10336c5f9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e1b7d7-4186-4bad-a905-cdfb394937ca","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Jegtomb_szakitotta_be_az_idos_par_hazanak_tetejet__egy_repulo_lehet_a_ludas","timestamp":"2018. október. 06. 15:32","title":"Jégtömb szakította be az idős pár házának tetejét - egy repülő lehet a ludas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]