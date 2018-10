Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"657150d9-539a-479c-af60-69f4b1031d45","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A kortárs francia irodalom egyik legismertebb és legellentmondásosabb alakja egyelőre csak annyit árult el, hogy regényről van szó.","shortLead":"A kortárs francia irodalom egyik legismertebb és legellentmondásosabb alakja egyelőre csak annyit árult el...","id":"20181011_Ujabb_konyvet_ir_a_Goncourtdijas_Michel_Houellebecq","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=657150d9-539a-479c-af60-69f4b1031d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9333edf6-96c5-4a9f-a439-dff9bf214a04","keywords":null,"link":"/kultura/20181011_Ujabb_konyvet_ir_a_Goncourtdijas_Michel_Houellebecq","timestamp":"2018. október. 11. 18:23","title":"Újabb könyvet ír a Goncourt-díjas Michel Houellebecq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fed0863-adfe-4178-b131-c18b88466bd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"14 történelmi régió, 50 kiállító, több mint 150 tétel és mesterkurzusok október 27-én a Magyar Nemzeti Múzeumban, avagy BORmedence a magyar–magyar borbarátság jegyében.\r

\r

","shortLead":"14 történelmi régió, 50 kiállító, több mint 150 tétel és mesterkurzusok október 27-én a Magyar Nemzeti Múzeumban, avagy...","id":"20181011_A_Karpatmedence_kincsei__a_bor_ami_kozos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fed0863-adfe-4178-b131-c18b88466bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1cd015-df4c-46c2-8e24-8be9149e3db5","keywords":null,"link":"/elet/20181011_A_Karpatmedence_kincsei__a_bor_ami_kozos","timestamp":"2018. október. 11. 17:18","title":"Kárpát-medence – a bor, ami közös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojáték- és az okostelefon-függőség után újabb digitális veszélyről kaptunk hírt: a Netflix is magába szippanthatja a felhasználót.","shortLead":"A videojáték- és az okostelefon-függőség után újabb digitális veszélyről kaptunk hírt: a Netflix is magába...","id":"20181011_indiai_ferfi_netflix_fuggoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1753f353-40e3-415d-b8da-ef18d449bffa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_indiai_ferfi_netflix_fuggoseg","timestamp":"2018. október. 11. 17:03","title":"Már ilyen is van: Netflix-függőséggel fordult orvoshoz egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"D.B.G.","category":"itthon","description":"Ugyanolyan szavazati jogot és ugyanolyan parlamenti képviseletet adna az MSZP a határon túli magyaroknak, mint az „anyaországiaknak” – talán ez az egyik legfontosabb pontja a szocialisták legújabb nemzetstratégiai programjának.","shortLead":"Ugyanolyan szavazati jogot és ugyanolyan parlamenti képviseletet adna az MSZP a határon túli magyaroknak, mint...","id":"20181011_Atleptek_a_hatart_a_szocialistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b83d2f1d-e017-4189-baff-329b30ffa4c7","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Atleptek_a_hatart_a_szocialistak","timestamp":"2018. október. 11. 18:30","title":"Külön parlamenti képviselőt javasol a határon túliaknak az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi, aki már hetek óta vár a műtétre, Székely László menesztése óta semmilyen információt nem kapott a kórháztól.","shortLead":"A férfi, aki már hetek óta vár a műtétre, Székely László menesztése óta semmilyen információt nem kapott a kórháztól.","id":"20181013_Azt_sem_tudom_megmuteneke_egyaltalan__megszolalt_a_kirugott_szivsebesz_egyik_volt_betege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7a33b4-4d5c-4024-b59e-1d338fa007e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Azt_sem_tudom_megmuteneke_egyaltalan__megszolalt_a_kirugott_szivsebesz_egyik_volt_betege","timestamp":"2018. október. 13. 11:26","title":"„Azt sem tudom, megműtenek-e egyáltalán” – megszólalt a kirúgott szívsebész egyik volt betege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744810a7-25f8-400d-972c-e4603dae9b82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az F-150-es mostanság abszolút nem mondható politikailag korrektnek, de minden bizonnyal lesz rá kereslet.","shortLead":"Ez az F-150-es mostanság abszolút nem mondható politikailag korrektnek, de minden bizonnyal lesz rá kereslet.","id":"20181012_a_villanyautok_kepebe_rohog_ez_a_758_loeros_ford_pickup_hennessey_kompresszor_tuning","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=744810a7-25f8-400d-972c-e4603dae9b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ffcc80-2423-4879-9b52-cd786083b1f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181012_a_villanyautok_kepebe_rohog_ez_a_758_loeros_ford_pickup_hennessey_kompresszor_tuning","timestamp":"2018. október. 12. 08:21","title":"A trendi villanyautók képébe röhög ez a 758 lóerős új Ford pickup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb45cfcd-952a-434a-8cbe-595efb31f850","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre senki nem tudja, hová tűnhetett Dzsamál Hasogdzsi.","shortLead":"Egyelőre senki nem tudja, hová tűnhetett Dzsamál Hasogdzsi.","id":"20181011_Kozosen_nyomoznak_az_eltunt_ujsagiro_utan_a_torok_es_szaudi_hatosagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb45cfcd-952a-434a-8cbe-595efb31f850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44bc86fa-10df-4629-9dbd-08f4ebb171d4","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Kozosen_nyomoznak_az_eltunt_ujsagiro_utan_a_torok_es_szaudi_hatosagok","timestamp":"2018. október. 11. 21:32","title":"Közösen nyomoznak az eltűnt újságíró után a török és szaúdi hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1b4ce29-eccb-40d7-be9b-9e58579ab6a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK tüntetését nem engedte a rendőrség Erdogan budapesti látogatásakor az MTA-nál, a török elnök rajongóit viszont odaengedték. Most megmagyarázták: azért tettek így, mert nem volt előre bejelentett szimpátiatüntetés.","shortLead":"A DK tüntetését nem engedte a rendőrség Erdogan budapesti látogatásakor az MTA-nál, a török elnök rajongóit viszont...","id":"20181011_ORFK_a_torokok_nem_jeleztek_a_szimpatiatuntetest_ezert_megtarthattak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1b4ce29-eccb-40d7-be9b-9e58579ab6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c1c5e0-60a2-433e-ae80-dd1996f09258","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_ORFK_a_torokok_nem_jeleztek_a_szimpatiatuntetest_ezert_megtarthattak","timestamp":"2018. október. 11. 19:29","title":"ORFK: A törökök nem jelezték a szimpátiatüntetést, ezért megtarthatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]