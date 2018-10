Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa078f76-85e8-48e6-a73e-937a5e812ab1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki egy az alapmodellnél egyedibb megjelenés és kicsit sportosabb T6-osra vágyik, az vessen néhány pillantást erre az új változatra.","shortLead":"Ha valaki egy az alapmodellnél egyedibb megjelenés és kicsit sportosabb T6-osra vágyik, az vessen néhány pillantást...","id":"20181020_politikusok_is_megirigyelnek_ilyen_egy_agresszivabba_tett_vw_transporter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa078f76-85e8-48e6-a73e-937a5e812ab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dab4516-b5c4-4d31-95ca-a4a983d99720","keywords":null,"link":"/cegauto/20181020_politikusok_is_megirigyelnek_ilyen_egy_agresszivabba_tett_vw_transporter","timestamp":"2018. október. 20. 14:21","title":"Politikusok is megirigyelnék: ilyen egy agresszívabbá tett VW Transporter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0bdc32-ce35-4abd-979f-1a125e057ce5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A katonák munkája sehol nem csak játék és mese, az viszont tény, hogy a videojátékok készítőinek van honnan ihletet nyerniük, amikor háborús körülmények közé helyezik a játékosokat.","shortLead":"A katonák munkája sehol nem csak játék és mese, az viszont tény, hogy a videojátékok készítőinek van honnan ihletet...","id":"20181020_amerikai_legiero_fotok_usaf_amerikai_katonak_munkaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f0bdc32-ce35-4abd-979f-1a125e057ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d015a9-7541-4281-b509-62e42ff6009a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_amerikai_legiero_fotok_usaf_amerikai_katonak_munkaja","timestamp":"2018. október. 20. 15:03","title":"Fotók: mint egy durva sci-fi játékban, úgy dolgoznak az amerikai katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia, Németország és Franciaország is közös nyilatkozatot adott ki, a tényeket kérik számon a szaúdi államon Dzsamál Hasogdzsi halála ügyében.\r

","shortLead":"A francia boroshordók ugyanolyan keresettek a világpiacon, mint a parfümök vagy csúcsdivat termékei. Mégis gondban van...","id":"20181022_A_szakma_duborog_a_termek_vilaghiru_a_fizetes_remek_megis_baj_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee8b22b0-578a-4f4a-a85f-3e263e4929a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a0f03e-afa0-4664-9a1e-90a7cdce0298","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_A_szakma_duborog_a_termek_vilaghiru_a_fizetes_remek_megis_baj_van","timestamp":"2018. október. 22. 10:47","title":"A szakma dübörög, a termék világhírű, a fizetés remek, mégis baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0583b86e-7828-4985-a6fe-372c4dfe444c","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Ha nem nyitott a közönség, a világ legjobb előadása is hidegen hagyja – véli a magát számos műfajban kipróbáló alkotó, a Nézőművészeti Kft. alapító tagja.","shortLead":"Ha nem nyitott a közönség, a világ legjobb előadása is hidegen hagyja – véli a magát számos műfajban kipróbáló...","id":"201837__scherer_peter_szinesz__diszletpakolasrol_skatulyarol__tarsasjatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0583b86e-7828-4985-a6fe-372c4dfe444c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43ed29e-8bcb-4ccb-b634-bb9863b19daa","keywords":null,"link":"/kultura/201837__scherer_peter_szinesz__diszletpakolasrol_skatulyarol__tarsasjatek","timestamp":"2018. október. 21. 16:00","title":"Scherer Péter: Számomra a politika túl fájdalmas terep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]