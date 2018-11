Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha valaki a populista jobboldalon összeesküvés-elméletet gyárt ma, akkor ott feltűnik Soros György, írja a brit gazdasági lap.","shortLead":"Ha valaki a populista jobboldalon összeesküvés-elméletet gyárt ma, akkor ott feltűnik Soros György, írja a brit...","id":"20181105_Amerika_masolja_Orbant_Soros_a_globalis_gyulolet_celpontja_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e74bff5-b7f1-4dbc-987b-174420f64bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Amerika_masolja_Orbant_Soros_a_globalis_gyulolet_celpontja_lett","timestamp":"2018. november. 05. 14:38","title":"A Financial Times szerint Amerika másolja Orbánt, Soros a globális gyűlölet célpontja lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116b8492-5c35-44f3-aa5d-d40dba7849b0","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Számos ponton tartalmaz Európában furcsának tűnő vagy ismeretlen szabályozásokat az amerikai választási rendszer. Ezeket szedtük sorba.","shortLead":"Számos ponton tartalmaz Európában furcsának tűnő vagy ismeretlen szabályozásokat az amerikai választási rendszer...","id":"20181105_Az_amerikai_valasztasi_szabalyok_amin_Europaban_csak_neznenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=116b8492-5c35-44f3-aa5d-d40dba7849b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ec54f4-dcc0-4f46-9976-d2f9a8fab82b","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_Az_amerikai_valasztasi_szabalyok_amin_Europaban_csak_neznenek","timestamp":"2018. november. 05. 17:10","title":"Az amerikai választási szabályok, amiken nálunk nagyot néznének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a918baa3-ce41-44ba-a521-b1df0023f6cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cápaszakértők értetlenül állnak az eset előtt.","shortLead":"A cápaszakértők értetlenül állnak az eset előtt.","id":"20181106_Harmadszor_tamadtak_capak_ugyanazon_az_ausztral_strandon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a918baa3-ce41-44ba-a521-b1df0023f6cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68487c4b-74c7-41e4-b031-2c1ad9c6ff17","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Harmadszor_tamadtak_capak_ugyanazon_az_ausztral_strandon","timestamp":"2018. november. 06. 11:14","title":"Harmadszor támadtak cápák ugyanazon az ausztrál strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289773e5-5096-49b5-9d74-2ac86fb769ce","c_author":"MTI","category":"elet","description":"India nemzeti állatának elpusztítása védett területen bűncselekménynek számít, ezért a hatóságok feljelentést tettek az ügyben.","shortLead":"India nemzeti állatának elpusztítása védett területen bűncselekménynek számít, ezért a hatóságok feljelentést tettek...","id":"20181105_Tigris_traktor_India","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=289773e5-5096-49b5-9d74-2ac86fb769ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eeb42e4-9c35-4696-9588-d25b1a1d1962","keywords":null,"link":"/elet/20181105_Tigris_traktor_India","timestamp":"2018. november. 05. 10:57","title":"Traktorral tapostak agyon egy tigrist, mert megölt egy férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00e488f-9d3f-425b-8fc3-0fef0a76421b","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Évtizedes lemaradást behozva a XXI. századba emelné a választások lebonyolítását Kalifornia magyarországnyi méretű megyéje.","shortLead":"Évtizedes lemaradást behozva a XXI. századba emelné a választások lebonyolítását Kalifornia magyarországnyi méretű...","id":"20181105_Kalifornia_az_elektronikus_voksolasra_szavazna__de_vegul_megsem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d00e488f-9d3f-425b-8fc3-0fef0a76421b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c20a50d-4e84-4f20-8992-be9059eee93e","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_Kalifornia_az_elektronikus_voksolasra_szavazna__de_vegul_megsem","timestamp":"2018. november. 05. 12:00","title":"Kalifornia az elektronikus voksolásra szavazna, de az orosz hackerek ebbe is beleszóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Rossi öt focistát is visszahív. ","shortLead":"Rossi öt focistát is visszahív. ","id":"20181105_Oten_ternek_vissza_a_valogatottba_koztuk_Dzsudzsak_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99100341-3616-48ba-b453-16b8dd7a63c8","keywords":null,"link":"/sport/20181105_Oten_ternek_vissza_a_valogatottba_koztuk_Dzsudzsak_is","timestamp":"2018. november. 05. 14:37","title":"Öten térnek vissza a válogatottba, köztük Dzsudzsák is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kormánypárti módosító javaslat lehetővé tenné a jövőben, hogy a bajba jutott, devizahitelesek Nemzeti Eszközkezelő által megvásárolt ingatlanjai után, az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban élők részére is ingyenessé váljon a kéményseprés, amennyiben azt elfogadja az Országgyűlés.","shortLead":"Egy kormánypárti módosító javaslat lehetővé tenné a jövőben, hogy a bajba jutott, devizahitelesek Nemzeti Eszközkezelő...","id":"20181106_Ezreknek_lehet_ingyenes_a_kemenysepres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa7df19-8831-450d-97fe-4d7f0a7d66c4","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Ezreknek_lehet_ingyenes_a_kemenysepres","timestamp":"2018. november. 06. 16:30","title":"Ezreknek lehet ingyenes a kéményseprés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"Farkas Edina Lina","category":"elet","description":"A kényszeres telefonozás már egy ideje szakmai vita tárgyát képezi, de míg egyes kutatók úgy vélik, hogy a közösségi média túlzott használata komoly függés kialakulásához vezethet, addig mások szerint ez csak felesleges ijesztgetés. A digitális rácsavarodás mindenesetre egyre jobban megviseli az emberi kapcsolatokat. El tudja képzelni az életét lájkok és kommentek nélkül?","shortLead":"A kényszeres telefonozás már egy ideje szakmai vita tárgyát képezi, de míg egyes kutatók úgy vélik, hogy a közösségi...","id":"20181106_Meddig_birna_ki_Facebook_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac51a5c-88f3-4cb5-aa4d-3a727199bbc5","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Meddig_birna_ki_Facebook_nelkul","timestamp":"2018. november. 06. 20:00","title":"Meddig bírná ki Facebook nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]