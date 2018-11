Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"257fbce3-c6ba-4aa1-9120-f071a243a457","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szóba kerültek a gyertyák is a tortán.","shortLead":"Szóba kerültek a gyertyák is a tortán.","id":"20181115_Meghato_koszontot_mondott_Erzsebet_kiralyno_a_fia_70_szuletesnapjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=257fbce3-c6ba-4aa1-9120-f071a243a457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f0b22b-91c3-42d1-9866-55c5a2c03fe0","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Meghato_koszontot_mondott_Erzsebet_kiralyno_a_fia_70_szuletesnapjan","timestamp":"2018. november. 15. 11:36","title":"Megható köszöntőt mondott Erzsébet királynő a fia 70. születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bécs januártól több tízezer magyar gyerek támogatását csökkenti.","shortLead":"Bécs januártól több tízezer magyar gyerek támogatását csökkenti.","id":"20181115_Brusszeltol_var_segitseget_a_kormany_az_osztrak_csaladi_potlek_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3baa479-5c84-4f03-80ab-a8c0f0bc2a38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Brusszeltol_var_segitseget_a_kormany_az_osztrak_csaladi_potlek_ugyeben","timestamp":"2018. november. 15. 20:53","title":"Brüsszeltől vár segítséget a kormány az osztrák családi pótlék ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a91f7f-1026-4d26-8e74-09aa3eaef715","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Menesztették a Fehér Házból Mira Ricardelt, a nemzetbiztonsági tanácsadó helyettesét, egy nappal azután, hogy Melania Trump a nyilvánosság előtt szorgalmazta elbocsátását.","shortLead":"Menesztették a Fehér Házból Mira Ricardelt, a nemzetbiztonsági tanácsadó helyettesét, egy nappal azután, hogy Melania...","id":"20181115_donald_trump_amerikai_elnok_feher_haz_melania_trump_first_lady_kirugas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5a91f7f-1026-4d26-8e74-09aa3eaef715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2330ac3a-796e-4cfe-ab23-20f6080cf03f","keywords":null,"link":"/vilag/20181115_donald_trump_amerikai_elnok_feher_haz_melania_trump_first_lady_kirugas","timestamp":"2018. november. 15. 05:38","title":"Kirúgatta Trump egyik tanácsadóját a first lady","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy elektromos cipőpucoló tetszett meg a polgármesternek a korrupcióellenes továbbképzésre érkezve a szállodában.","shortLead":"Egy elektromos cipőpucoló tetszett meg a polgármesternek a korrupcióellenes továbbképzésre érkezve a szállodában.","id":"20181115_Lebukott_a_korrupcioellenes_kepzesre_erkezo_polgarmester_ahogy_lopott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dc8721-5d08-4589-869a-9d37b632b83a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Lebukott_a_korrupcioellenes_kepzesre_erkezo_polgarmester_ahogy_lopott","timestamp":"2018. november. 15. 18:15","title":"Lebukott a korrupcióellenes képzésre érkező polgármester, ahogy lopott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab953b7-50ba-4f14-987b-0b7f92dcdb7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már két hete tervezgette, mit fog tenni, és be is vásárolt hozzá.","shortLead":"Már két hete tervezgette, mit fog tenni, és be is vásárolt hozzá.","id":"20181115_14_evet_kapott_a_ferfi_aki_baltaval_vagta_le_a_felesege_kezeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ab953b7-50ba-4f14-987b-0b7f92dcdb7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c443504d-0a87-457f-a650-f9c909442545","keywords":null,"link":"/elet/20181115_14_evet_kapott_a_ferfi_aki_baltaval_vagta_le_a_felesege_kezeit","timestamp":"2018. november. 15. 16:32","title":"14 évet kapott a férfi, aki baltával vágta le a felesége kezeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16178396-2184-4294-95b5-74e5e04cab92","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A fiú nem viselt védőfelszerelést.","shortLead":"A fiú nem viselt védőfelszerelést.","id":"20181114_Betilthatjak_Thaifoldon_a_gyerek_thaiboxviadalokat_miutan_nemreg_meghalt_az_egyik_versenyzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16178396-2184-4294-95b5-74e5e04cab92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d562e1-d357-40fa-bc74-b5f2bc3a756c","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_Betilthatjak_Thaifoldon_a_gyerek_thaiboxviadalokat_miutan_nemreg_meghalt_az_egyik_versenyzo","timestamp":"2018. november. 14. 14:59","title":"Betilthatják Thaiföldön a gyerek thaibox-viadalokat, miután nemrég meghalt az egyik versenyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5553b9-8f64-494a-ac48-e7cd5bd47f22","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A keretbe visszatért korábbi csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs nélkül kezd a magyar labdarúgó-válogatott Észtország ellen a csütörtök esti Nemzetek Ligája-mérkőzésen a Groupama Arénában.\r

","shortLead":"A keretbe visszatért korábbi csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs nélkül kezd a magyar labdarúgó-válogatott Észtország...","id":"20181115_dzsudzsak_balazs_marco_rossi_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab5553b9-8f64-494a-ac48-e7cd5bd47f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24877318-912a-44b2-b727-ea4c2b3a3ebb","keywords":null,"link":"/sport/20181115_dzsudzsak_balazs_marco_rossi_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. november. 15. 20:12","title":"Nem Dzsudzsáknak szavazott bizalmat Rossi - itt az észtek elleni kezdőcsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427b9695-f2f8-41ba-88c4-1a25f10ca052","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A nő békésen sétált, amikor eltűnt alóla a járda.","shortLead":"A nő békésen sétált, amikor eltűnt alóla a járda.","id":"20181114_Varatlanul_beszakadt_az_egesz_jarda_egy_no_alatt_Kinaban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=427b9695-f2f8-41ba-88c4-1a25f10ca052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a181e2-79c6-4ff6-ba2d-0ea5c9ef69d7","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181114_Varatlanul_beszakadt_az_egesz_jarda_egy_no_alatt_Kinaban__video","timestamp":"2018. november. 14. 20:18","title":"Váratlanul beszakadt az egész járda egy nő alatt Kínában - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]