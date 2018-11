Nem tudták kielégíteni a kanadai keresletet az ország termesztői, a „zöld agyelszívás” viszont olyan jól sikerült, hogy a holland kutatók aggódni kezdtek a hazai marihuánapiac miatt. A fűszakértők ugyanis nemcsak a szaktudásukat, hanem a munkaerőt is exportálni kezdték az észak-amerikai kontinensre.

Hollandiában 40 éves fennállásukat ünneplik a kannabiszt is áruló coffesshopok; köztük az egyik leghíresebb a Green House, ahol Rihanna, Snoop Dogg és Eminem is megfordult. A Green House tulajdonosa, Arjan Roskam 43-szoros kannapis kupagyőztes, és nemes egyszerűséggel csak a kannabisz királyának nevezi magát. Roskam világszerte kutatja az új ültetvényeket, és most épp Kanadára koncentrál – több más hollanddal együtt a füvet októberben legalizáló országban kamatoztatja szaktudását.

Az ottani kereslet érezhetően lökést adott a holland mezőgazdaságnak; üvegházakat, lámpákat és öntözőrendszereket is szép számmal, eurómilliókért exportálnak Kanadába. A „zöld agyelszívás” már a kutatók figyelmét is felkeltette; Nicole Maalsté, aki az utrechti egyetemen tanulmányozza a kannabiszipart, azt állítja, Hollandia „komoly hibát követett el, mikor engedte, hogy a marihuánapiacot kivegyék a kezei közül”.

Roskam arra fogxelmeztet: míg a hollandoknál a teljes legalizáláson ment a huzavona (bár a kannabiszvásárlás legális, csak öt cseréppel lehet termeszteni fejenként, azaz nincs szabályozva, honnan juthatnak hozzá a coffeshopok a termékhez), Kanada és Amerika átvették a vezetést a piacon.

Míg Hollandiában csak egyetlen, orvosi célú marihuánatermesztési engedélyt adtak ki, Kanadában 133-at osztottak ki eddig, és egyre másra épülnek a 400 négyzetlábas, azaz hat futballpályányi méretű üvegházak.Brabant tartományban például évi 2,5 millliárd euró értékű kannabisz terem, de a farmereket bandák zsarolják; az ehhez kacsolódó erőszakos bűncselekményekkel és pénzmosással 2011 óta küzd a kormány és a rendőrség.

Ontarióban korábban is rengeteg holland élt, elődeik a negyvenes, ötvenes években érkeztek Kanadába - a sors fintora, hogy sokukat most épp a holland Green House oktatja a kannabisztermelés szabályaira. A kanadai kannabiszszövetség szerint emellett rengeteg holland termesztő érkezik az országba illegálisan, akik le is telepednek, és termesztésbe fognak - írta a Vice.

Közben a hollandok tyúklépésben haladnak a teljes legalizáció felé; a tervek szerint 2020-tól indulhat a négyéves próbaidőszak. Maalsté szerint veszélyes vizekre evezett a kormány; ha 2025-ben, a próbaidőszak végén úgy döntenének, mégsem vállalják be a teljes legalizálóit, „elszabadul a pokol”.