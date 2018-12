Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az élet megy tovább, és nem hagyjuk, hogy életmódunk megváltoztatására kényszerítsenek bennünket – ezt mondták, akik összegyűltek a kedd esti strasbourgi merénylet helyszínén.



","shortLead":"Az élet megy tovább, és nem hagyjuk, hogy életmódunk megváltoztatására kényszerítsenek bennünket – ezt mondták, akik...","id":"20181212_A_strasbourgiak_nem_hagyjak_magukat_megfelemliteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaa67e8-e157-4925-93a5-9d49ac17ab01","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_A_strasbourgiak_nem_hagyjak_magukat_megfelemliteni","timestamp":"2018. december. 12. 17:18","title":"A strasbourgiak nem hagyják magukat megfélemlíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8e158e-6119-4ad7-a1c8-537141a2041d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hivatalosan nem váltott profilt a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI), de új utakra lépett, az szinte biztos. ","shortLead":"Hivatalosan nem váltott profilt a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI), de új utakra lépett, az szinte biztos. ","id":"20181212_Gyogynovenypiac_mint_nemzetstrategia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a8e158e-6119-4ad7-a1c8-537141a2041d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c6035c-4cf1-438b-b4f0-bf57ca60a4e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Gyogynovenypiac_mint_nemzetstrategia","timestamp":"2018. december. 12. 14:42","title":"Gyógynövénypiac mint nemzetstratégia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa03335e-4309-484c-a659-2429ef7ba7a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Képeket töltött le a netről, hogy aztán az azokon lévő tárgyakat hirdesse. ","shortLead":"Képeket töltött le a netről, hogy aztán az azokon lévő tárgyakat hirdesse. ","id":"20181212_Mindenfele_dolgokat_arult_a_neten_de_csak_a_penzt_zsebelte_be_egy_kecskemeti_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa03335e-4309-484c-a659-2429ef7ba7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e305f5cc-359f-4712-834f-fe696738860d","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Mindenfele_dolgokat_arult_a_neten_de_csak_a_penzt_zsebelte_be_egy_kecskemeti_ferfi","timestamp":"2018. december. 12. 09:47","title":"Mindenféle dolgokat \"árult\" a neten, de csak a pénzt zsebelte be egy kecskeméti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az úszó címét megvédve nyert 400 méter vegyesen a kínai Hangcsouban zajló rövidpályás úszó-világbajnokság keddi nyitónapján.","shortLead":"Az úszó címét megvédve nyert 400 méter vegyesen a kínai Hangcsouban zajló rövidpályás úszó-világbajnokság keddi...","id":"20181211_hosszu_katinka_rovidpalyas_vb_gyozelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45101556-6335-474f-ada3-149daeb27d3e","keywords":null,"link":"/sport/20181211_hosszu_katinka_rovidpalyas_vb_gyozelem","timestamp":"2018. december. 11. 13:25","title":"Fölényes győzelemmel világbajnok Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerikában építene karriert, mert szerinte ma Magyarországon a média azoknak kedvez, akik bólogatnak, és nem azoknak, akik kérdeznek.","shortLead":"Amerikában építene karriert, mert szerinte ma Magyarországon a média azoknak kedvez, akik bólogatnak, és nem azoknak...","id":"20181212_Demcsak_Zsuzsa_elhagyna_az_orszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ac6cd3-c863-4aed-ad72-1c080e6e350a","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Demcsak_Zsuzsa_elhagyna_az_orszagot","timestamp":"2018. december. 12. 11:42","title":"Demcsák Zsuzsa elhagyná az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A túl sok alvás is káros az egészségre; a napi több mint nyolc óra alvás is megnöveli a szív és az érrendszer betegségei, sőt a halál kockázatát is – állapította meg egy kínai tanulmány. A tudósok azt mondják, rosszabb, mintha keveset aludnánk.","shortLead":"A túl sok alvás is káros az egészségre; a napi több mint nyolc óra alvás is megnöveli a szív és az érrendszer...","id":"20181213_sok_alvas_hatasai_tulalvas_egeszsegugyi_kockazatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184f732d-a6b8-45db-8ce2-82436aeae3d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_sok_alvas_hatasai_tulalvas_egeszsegugyi_kockazatok","timestamp":"2018. december. 13. 08:03","title":"Azt hiszi, abból lesz baj, ha túl keveset alszik? Akkor most mutatunk valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"787a38f1-dc48-4788-b046-722ca6fa7bd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késik Sneider Tamás bejegyzése, jogerősen még nem ő a Jobbik pártelnöke.","shortLead":"Késik Sneider Tamás bejegyzése, jogerősen még nem ő a Jobbik pártelnöke.","id":"20181212_Papiron_meg_Vona_a_Jobbik_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=787a38f1-dc48-4788-b046-722ca6fa7bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23850ea9-47c5-4720-bb4a-68259ad4ed67","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Papiron_meg_Vona_a_Jobbik_elnoke","timestamp":"2018. december. 12. 10:30","title":"Papíron még Vona a Jobbik elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33a1038-36b3-4e01-b34f-8b05f47bd428","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Real Madrid otthon, az AS Roma idegenben kapott ki a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó játéknapján. A Romát legyőző cseh Viktoria Plzen a sikerrel bejutott az Európa-liga egyenes kieséses szakaszába. ","shortLead":"A címvédő Real Madrid otthon, az AS Roma idegenben kapott ki a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó...","id":"20181212_real_madrid_cszka_moszkva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d33a1038-36b3-4e01-b34f-8b05f47bd428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e188b0fc-2ede-4efd-a3cc-17bf4bab446d","keywords":null,"link":"/sport/20181212_real_madrid_cszka_moszkva","timestamp":"2018. december. 12. 22:21","title":"Megruházta a tartalékos Realt a CSZKA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]