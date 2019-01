Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac2d9774-48a5-4113-9898-4fab64ed1aa9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatalmas közműfejlesztést a harkai platón hajtják végre. Sopron fideszes polgármetere is elismeri, ez természetvédelmi terület, de épp emiatt kellenek a fejlesztések.","shortLead":"A hatalmas közműfejlesztést a harkai platón hajtják végre. Sopron fideszes polgármetere is elismeri...","id":"20190128_Volt_Fesztival_egymilliardos_kozmufejlesztes_termeszetvedelmi_teruleten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac2d9774-48a5-4113-9898-4fab64ed1aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc0c129-849d-4614-a837-8787af735c19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Volt_Fesztival_egymilliardos_kozmufejlesztes_termeszetvedelmi_teruleten","timestamp":"2019. január. 28. 12:16","title":"Volt Fesztivál: egymilliárdos közműfejlesztés természetvédelmi területen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Arról azonban nincs szó, hogy a pozsonyiak is csatlakoztak volna a győri munkabeszüntetéshez. ","shortLead":"Arról azonban nincs szó, hogy a pozsonyiak is csatlakoztak volna a győri munkabeszüntetéshez. ","id":"20190129_A_pozsonyi_Volkswagengyar_termeleset_is_befolyasolja_a_gyori_Audisztrajk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766f1213-63dc-496c-bde8-fab7737b58d4","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_A_pozsonyi_Volkswagengyar_termeleset_is_befolyasolja_a_gyori_Audisztrajk","timestamp":"2019. január. 29. 11:07","title":"A pozsonyi Volkswagen-gyár termelését is befolyásolja a győri Audi-sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ózdon egy családi vita fajult el, a kiérkező mentők is megkapták a magukét, a rendőrség lépett közbe.","shortLead":"Ózdon egy családi vita fajult el, a kiérkező mentők is megkapták a magukét, a rendőrség lépett közbe.","id":"20190128_Megvagta_magat_aztan_ratamadt_a_mentokre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b306bc-6b36-4d6b-aac0-97a25ac5d227","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Megvagta_magat_aztan_ratamadt_a_mentokre","timestamp":"2019. január. 28. 11:16","title":"Megvágta magát, aztán rátámadt a mentőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81daf46-c6e5-437b-b1cf-f90143c43204","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A vállalkozásoknak egyre gyorsabban változó környezetben kell talpon maradniuk, de az kevésbé ismert, hogy miként. Az adaptív stratégiaformálás, a gyors reagálású működés és az automatizálás már a kis- és közepes vállalkozások szintjén is fontos eleme a fenntartható működésnek.","shortLead":"A vállalkozásoknak egyre gyorsabban változó környezetben kell talpon maradniuk, de az kevésbé ismert, hogy miként...","id":"20190129_Miben_kovetheti_egy_vallalkozas_a_legnagyobbakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a81daf46-c6e5-437b-b1cf-f90143c43204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6779d0df-1955-47ee-869c-73d412560f0c","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190129_Miben_kovetheti_egy_vallalkozas_a_legnagyobbakat","timestamp":"2019. január. 29. 13:15","title":"Miben követheti egy vállalkozás a legnagyobbakat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669ee47a-92f8-4c61-9441-3df93b2e7ef9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óriásit emelkedett egy év alatt a kaviártermelés, ám ennek eredménye épp hogy az árcsökkenés.","shortLead":"Óriásit emelkedett egy év alatt a kaviártermelés, ám ennek eredménye épp hogy az árcsökkenés.","id":"20190127_Oroszorszag_bele_fog_fulladni_a_voroskaviarba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=669ee47a-92f8-4c61-9441-3df93b2e7ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499c2748-e110-4d63-b279-bdec8f5add04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_Oroszorszag_bele_fog_fulladni_a_voroskaviarba","timestamp":"2019. január. 27. 15:42","title":"Oroszország bele fog fulladni a vöröskaviárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6742f5-58bd-4326-bc16-54bc90ba91d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":" ","shortLead":" ","id":"20190127_Felesleges_es_hazug__Vago_Gabor_felnyomta_az_MVMet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d6742f5-58bd-4326-bc16-54bc90ba91d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bdeafe-9ec4-4b41-8a2f-39a4e5f066be","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Felesleges_es_hazug__Vago_Gabor_felnyomta_az_MVMet","timestamp":"2019. január. 27. 15:04","title":"\"Felesleges és hazug\" - Vágó Gábor felnyomta az MVM-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612bc6df-3724-4a85-ae96-497e1e0ab1bf","c_author":"","category":"cegauto","description":"Csúsznak az utak, érdemes nagyon óvatosan vezetni.","shortLead":"Csúsznak az utak, érdemes nagyon óvatosan vezetni.","id":"20190127_Borulnak_az_autok_az_orszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=612bc6df-3724-4a85-ae96-497e1e0ab1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4d13bd-f618-4fb2-bd30-ddb3726d80c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_Borulnak_az_autok_az_orszagban","timestamp":"2019. január. 27. 15:10","title":"Borulnak az autók az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac41280-ecfb-48b6-872e-a6cfa7eb07c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az online autókereskedésbe is befektet a Wallis.","shortLead":"Az online autókereskedésbe is befektet a Wallis.","id":"20190129_Megvette_a_Wallis_Csoport_a_JoAutokhut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ac41280-ecfb-48b6-872e-a6cfa7eb07c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243c4f24-9f2b-4f1b-8801-7c1be6172072","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Megvette_a_Wallis_Csoport_a_JoAutokhut","timestamp":"2019. január. 29. 13:58","title":"Megvette a Wallis Csoport a JóAutók.hu-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]