[{"available":true,"c_guid":"d32581a5-233e-4695-a0a7-5211f56ad7d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legfeljebb egy évet kaphat, ha bűnösnek találják.","shortLead":"Legfeljebb egy évet kaphat, ha bűnösnek találják.","id":"20190128_Verona_bortonbe_mehet_az_orvos_aki_nem_vizsgalta_meg_a_buszsofort_pedig_tudott_rola_hogy_alvaszavaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d32581a5-233e-4695-a0a7-5211f56ad7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf40c8e-f269-4bf3-bfa4-c48cf5abd950","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_Verona_bortonbe_mehet_az_orvos_aki_nem_vizsgalta_meg_a_buszsofort_pedig_tudott_rola_hogy_alvaszavaros","timestamp":"2019. január. 28. 14:18","title":"Verona: börtönbe mehet az orvos, aki nem vizsgálta meg a buszsofőrt, pedig tudott róla, hogy alvászavaros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce368b1-3ce4-4aa5-a5f2-4df235ec16d2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem lehet úgy kilépnie Nagy-Britanniának az EU-ból, hogy ne oldják meg az ír-északír határ fizikai ellenőrzésének elkerülésének kérdését, véli Simon Coveney.","shortLead":"Nem lehet úgy kilépnie Nagy-Britanniának az EU-ból, hogy ne oldják meg az ír-északír határ fizikai ellenőrzésének...","id":"20190127_Az_ir_miniszterelnokhelyettes_is_tamogatan_a_Brexithatarido_kitolasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dce368b1-3ce4-4aa5-a5f2-4df235ec16d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f37791-3b05-4295-b8b7-7e067c3f2dbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_Az_ir_miniszterelnokhelyettes_is_tamogatan_a_Brexithatarido_kitolasat","timestamp":"2019. január. 27. 17:06","title":"Az ír miniszterelnök-helyettes is támogatná a Brexit-határidő kitolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy másik bánya gátja is átszakadhat a magas vízállás miatt. Az embereket felküldték a városuk legmagasabban található pontjára.","shortLead":"Egy másik bánya gátja is átszakadhat a magas vízállás miatt. Az embereket felküldték a városuk legmagasabban található...","id":"20190127_Menjenek_a_varos_legmagasabb_pontjara__ujabb_gat_szakadhat_at_Braziliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4fee88-3e9b-4875-9e33-883fa597a616","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Menjenek_a_varos_legmagasabb_pontjara__ujabb_gat_szakadhat_at_Braziliaban","timestamp":"2019. január. 27. 16:59","title":"\"Menjenek a város legmagasabb pontjára\" - újabb gát szakadhat át Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3cf8dc-9c71-4ac7-942b-f000106d2c27","c_author":"","category":"cegauto","description":"A tiszacsegei komp jégzajlás miatt nem közlekedik.","shortLead":"A tiszacsegei komp jégzajlás miatt nem közlekedik.","id":"20190127_tisza_komp_jegzajlas_kozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da3cf8dc-9c71-4ac7-942b-f000106d2c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff0515e-d3e7-4e78-b4dd-8eb2e87e949c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_tisza_komp_jegzajlas_kozlekedes","timestamp":"2019. január. 27. 11:25","title":"Leállt az egyik tiszai komp, 40-70 kilométert kell miatta autókázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f297f10d-55ea-4748-a2a0-3c4161ce479d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette a DK, milyen állítások miatt kellett helyreigazítást közölnie a kormánymédiának.","shortLead":"Közzétette a DK, milyen állítások miatt kellett helyreigazítást közölnie a kormánymédiának.","id":"20190128_A_DK_sorra_nyeri_a_helyreigazitasi_pereket_a_kormanymedia_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f297f10d-55ea-4748-a2a0-3c4161ce479d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d23c56f-4c1c-4757-ac29-425345863466","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_A_DK_sorra_nyeri_a_helyreigazitasi_pereket_a_kormanymedia_ellen","timestamp":"2019. január. 28. 14:03","title":"A DK sorra nyeri a helyreigazítási pereket a kormánymédia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19587ef-9a40-4d39-961a-14dfde3c632d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valódi időutazásra hív ez a gyári állapotú, több évtizedes múlttal rendelkező szovjet négykerekű.","shortLead":"Valódi időutazásra hív ez a gyári állapotú, több évtizedes múlttal rendelkező szovjet négykerekű.","id":"20190127_vezetett_szervizkonyves_idogep_a_legdragabb_elado_hazai_moszkvics","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e19587ef-9a40-4d39-961a-14dfde3c632d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbcd978-43c2-41e3-b376-46e2fc4afc13","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_vezetett_szervizkonyves_idogep_a_legdragabb_elado_hazai_moszkvics","timestamp":"2019. január. 27. 06:41","title":"Vezetett szervizkönyves időgép a legdrágább eladó hazai Moszkvics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c272d5f-33f9-4550-ab80-566d4fb7f2e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma minden párt megemlékezett a holokausztról, de a roma közösségek és önkormányzatok alig tettek valamit a roma holokauszt emlékezetéért - Setét Jenő roma polgárjogi aktivista a Facebookon gondolkodott el.","shortLead":"Ma minden párt megemlékezett a holokausztról, de a roma közösségek és önkormányzatok alig tettek valamit a roma...","id":"20190127_A_roma_holokauszt_emlekezetenek_mindmaig_nincs_onallo_intezmenye_Budapesten_es_kiallito_tere_sem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c272d5f-33f9-4550-ab80-566d4fb7f2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d397573e-5a18-40b3-8908-589633c4107b","keywords":null,"link":"/itthon/20190127_A_roma_holokauszt_emlekezetenek_mindmaig_nincs_onallo_intezmenye_Budapesten_es_kiallito_tere_sem","timestamp":"2019. január. 27. 21:56","title":"\"A roma holokauszt emlékezetének mindmáig nincs önálló intézménye Budapesten, és kiállító tere sem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Fatal Error nyerte A Dal 2019 második válogatóműsorát szombaton. A zsűri döntésével még az Acoustic Planet, a The Middletonz, Vavra Bence és a The Sign, a tévénézők szavazataival a yesyes jutott tovább az elődöntőbe.","shortLead":"A Fatal Error nyerte A Dal 2019 második válogatóműsorát szombaton. A zsűri döntésével még az Acoustic Planet, a The...","id":"20190126_A_Dal_2019_masodik_valogato_Fatal_Error","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94adba67-24c0-47c8-b93d-b3d1873f684a","keywords":null,"link":"/kultura/20190126_A_Dal_2019_masodik_valogato_Fatal_Error","timestamp":"2019. január. 26. 21:54","title":"A Dal 2019: Rockzenekar nyerte a második válogatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]