[{"available":true,"c_guid":"6c58cb15-f5e1-4b5c-a29e-5092b82f5c90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly 15 millió palackkal több sört ittunk, mint 2017-ben, és egyre jobbféle söröket választunk, derül ki a sörgyártók szövetségének felméréséből.","shortLead":"Tavaly 15 millió palackkal több sört ittunk, mint 2017-ben, és egyre jobbféle söröket választunk, derül ki a sörgyártók...","id":"20190218_Tobb_es_jobb_sort_iszunk_mint_korabban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c58cb15-f5e1-4b5c-a29e-5092b82f5c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a971b11-e642-4fab-94d6-28950da9c870","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Tobb_es_jobb_sort_iszunk_mint_korabban","timestamp":"2019. február. 18. 08:51","title":"Több és jobb sört iszunk, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc3175a-0fe3-4f15-8df8-136eda3a2c27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Örök téma az autós társadalomban a sebességmérés, persze sokszor érzi úgy az ember, hogy egyre több helyen és többféle módszerrel mérnek. ","shortLead":"Örök téma az autós társadalomban a sebességmérés, persze sokszor érzi úgy az ember, hogy egyre több helyen és többféle...","id":"20190217_traffipax_sebessegmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cc3175a-0fe3-4f15-8df8-136eda3a2c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c3cb77-b664-4946-ad2e-fcad96a513ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190217_traffipax_sebessegmeres","timestamp":"2019. február. 17. 19:41","title":"Ha úgy érzi a traffipaxok országában él, akkor meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce368b1-3ce4-4aa5-a5f2-4df235ec16d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha már megegyezés nincs, legalább jó tanácsok vannak.","shortLead":"Ha már megegyezés nincs, legalább jó tanácsok vannak.","id":"20190218_Mi_varhato_ha_beut_a_Brexit_Itt_a_tajekoztato_a_vallalkozasok_szamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dce368b1-3ce4-4aa5-a5f2-4df235ec16d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e38db6-8cce-4cdd-a0dc-f7726d79263a","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_Mi_varhato_ha_beut_a_Brexit_Itt_a_tajekoztato_a_vallalkozasok_szamara","timestamp":"2019. február. 18. 15:53","title":"Mi várható, ha beüt a Brexit? Itt a tájékoztató a vállalkozások számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alaposan megdrágult az UTE jégcsarnokának megépítése a pályázat kiírása óta.","shortLead":"Alaposan megdrágult az UTE jégcsarnokának megépítése a pályázat kiírása óta.","id":"20190218_Az_eredeti_ar_215_szazalekaert_epit_Meszaros_Lorinc_cege_jegcsarnokot_Ujpesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bbb21a-ba66-4894-b756-c7d373388459","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_Az_eredeti_ar_215_szazalekaert_epit_Meszaros_Lorinc_cege_jegcsarnokot_Ujpesten","timestamp":"2019. február. 18. 11:09","title":"Az eredeti ár 215 százalékáért épít Mészáros Lőrinc cége jégcsarnokot Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046c5af4-4c65-4eab-b824-d082f3f80857","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fenyegetésként tekintenek a muszlim vallásúakra.","shortLead":"Fenyegetésként tekintenek a muszlim vallásúakra.","id":"20190217_Az_iszlamtol_felti_eletmodjat_a_britek_harmada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=046c5af4-4c65-4eab-b824-d082f3f80857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95165eef-b18c-4ffa-b311-6cd43c9db968","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Az_iszlamtol_felti_eletmodjat_a_britek_harmada","timestamp":"2019. február. 17. 13:11","title":"Az iszlámtól félti életmódját a britek harmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper Majkával is szeretné újra felvenni a kapcsolatot. ","shortLead":"A rapper Majkával is szeretné újra felvenni a kapcsolatot. ","id":"20190218_Het_uj_dalt_irt_Curtis_az_elvonon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3b19ff-f06f-498c-a665-fa3aba665233","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Het_uj_dalt_irt_Curtis_az_elvonon","timestamp":"2019. február. 18. 07:12","title":"Hét új dalt írt Curtis az elvonón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub Híradójában több hasonló esetről számol be Pécsről.","shortLead":"Az RTL Klub Híradójában több hasonló esetről számol be Pécsről.","id":"20190216_Kessel_fenyegettek_diakokat_egy_pecsi_iskola_udvaran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8706cf60-566e-4a40-bc83-317717f882d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Kessel_fenyegettek_diakokat_egy_pecsi_iskola_udvaran","timestamp":"2019. február. 16. 17:58","title":"Késsel fenyegettek diákokat egy pécsi iskola udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c3fc7d-2822-470e-a3fc-e7ea95ae4328","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Duplán különleges fosszíliára bukkantak a Kansasi Egyetem kutatói Dél-Koreában. A pók nemcsak, hogy fosszíliává változott, de ugyanúgy \"világít\" a szeme, mint 110 millió évvel ezelőtt.","shortLead":"Duplán különleges fosszíliára bukkantak a Kansasi Egyetem kutatói Dél-Koreában. A pók nemcsak, hogy fosszíliává...","id":"20190218_pok_fosszilia_maradvany_del_korea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3c3fc7d-2822-470e-a3fc-e7ea95ae4328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1165a11e-4d60-42ee-93bc-619614180d71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_pok_fosszilia_maradvany_del_korea","timestamp":"2019. február. 18. 10:33","title":"Találtak egy 110 millió éve halott pókot, még mindig \"világít\" a szeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]