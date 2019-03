Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df0a4780-ed81-4178-96b0-6bcac7db03ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén is fotósok és videósok tucatja vándorolt a Yosemite Nemzeti Parkba, hogy megörökítsék a mindössze 10 percig tartó látványosságot, a tűzzuhatagot. ","shortLead":"Idén is fotósok és videósok tucatja vándorolt a Yosemite Nemzeti Parkba, hogy megörökítsék a mindössze 10 percig tartó...","id":"20190227_yosemite_nemzeti_park_tuzzuhatag_vizeses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df0a4780-ed81-4178-96b0-6bcac7db03ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b37fb9-a18e-4098-8ae0-f1b2abc9d782","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_yosemite_nemzeti_park_tuzzuhatag_vizeses","timestamp":"2019. február. 27. 20:03","title":"Ismét tűzzuhataggá változott a Yosemite-vízesés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"_tudomany","description":"91 éves volt. ","shortLead":"91 éves volt. ","id":"20190228_Meghalt_Ullmann_Agnes_biologus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edba138-ade8-431a-a4f4-d94f9db5114e","keywords":null,"link":"/_tudomany/20190228_Meghalt_Ullmann_Agnes_biologus","timestamp":"2019. február. 28. 15:10","title":"Meghalt Ullmann Ágnes biológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden évben műanyag palackok milliói kerülnek az óceánokba és a tengerekbe, a Glastonbury Fesztivál szervezői ezért úgy döntöttek, ők is kiveszik a részüket a bolygó megmentéséből. ","shortLead":"Minden évben műanyag palackok milliói kerülnek az óceánokba és a tengerekbe, a Glastonbury Fesztivál szervezői ezért...","id":"20190227_pet_palack_egyszer_hasznalatos_muanyagok_glastonbury_fesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c8ff18-bd26-42b8-b747-90b7669a1c00","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_pet_palack_egyszer_hasznalatos_muanyagok_glastonbury_fesztival","timestamp":"2019. február. 27. 21:03","title":"Dobja a műanyag palackokat a világ legnagyobb zenei fesztiválja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a1ac0b-133a-475a-a143-27de4c7b032c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó legfrissebb sportkocsija nemcsak erősebb, hanem egyben könnyebb is az elődjénél. ","shortLead":"Az olasz gyártó legfrissebb sportkocsija nemcsak erősebb, hanem egyben könnyebb is az elődjénél. ","id":"20190228_hivatalos_itt_a_ferrari_488_gtb_utodja_az_f8_tributo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17a1ac0b-133a-475a-a143-27de4c7b032c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73732d9b-18c4-4a66-b4b2-dc7a0b5cf38b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_hivatalos_itt_a_ferrari_488_gtb_utodja_az_f8_tributo","timestamp":"2019. február. 28. 13:46","title":"Hivatalos: itt a Ferrari 488 GTB utódja, az F8 Tributo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Immáron 17,7 milliárd forint közpénzt költött a Felcsúti Utánpótlásnevelési Alapítvány focira, de hála Szabó Tünde államtitkárságának és az állandóan meghosszabbított vizsgálatoknak, 2017 ősze óta nem lehet kérdőre vonni Mészáros Lőrinc alapítványát, hogy mire költötte a közpénzt, pedig jogerős bírósági ítélet van arról, hogy kellene.","shortLead":"Immáron 17,7 milliárd forint közpénzt költött a Felcsúti Utánpótlásnevelési Alapítvány focira, de hála Szabó Tünde...","id":"20190228_A_sportallamtitkarsag_rejtegeti_a_papirokat_igy_nem_tudni_mire_koltott_177_milliardot_a_Felcsut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b793980c-6648-41c2-aba6-39ed9eea42ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_A_sportallamtitkarsag_rejtegeti_a_papirokat_igy_nem_tudni_mire_koltott_177_milliardot_a_Felcsut","timestamp":"2019. február. 28. 08:44","title":"Másfél éve rejtegeti a papírokat a sportállamtitkárság, így nem tudni, mire költött 17,7 milliárdot a Felcsút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd24a5e-4ae4-484c-a026-ce18658af611","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Muskék piacra dobták a legolcsóbb Model 3-at, ezzel párhuzamosan pedig a típus hazai árára is fény derült.","shortLead":"Elon Muskék piacra dobták a legolcsóbb Model 3-at, ezzel párhuzamosan pedig a típus hazai árára is fény derült.","id":"20190301_itthon_a_20_millio_forintos_az_usaban_a_10_millios_tesla_szamit_ujdonsagnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cd24a5e-4ae4-484c-a026-ce18658af611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a213b7c-a62a-4478-a418-1e1d34f89b09","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_itthon_a_20_millio_forintos_az_usaban_a_10_millios_tesla_szamit_ujdonsagnak","timestamp":"2019. március. 01. 08:21","title":"Itthon a 20 millió forintos, az USA-ban a 10 milliós Tesla számít újdonságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1855fe22-fb47-4cc3-87ac-19314e32fbba","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az EU közvélemény-kutatása, az Eurobarométer azt mutatja, az EU egyre népszerűbb, egyre jobban bízunk benne, miközben a nemzeti parlamentekben és pártokban egyre kevésbé. De mégis egyre nő azok száma, akik szerint nem mennek jó irányba a dolgok az unióban. Az Európai Bizottság nem tervez ellenkampányt indítani a kormányzati brüsszelezésre. \r

\r

","shortLead":"Az EU közvélemény-kutatása, az Eurobarométer azt mutatja, az EU egyre népszerűbb, egyre jobban bízunk benne, miközben...","id":"20190227_Egyre_tobbre_ertekeljuk_az_EUt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1855fe22-fb47-4cc3-87ac-19314e32fbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4916e3bd-41d7-4f18-b313-f65f7212281c","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Egyre_tobbre_ertekeljuk_az_EUt","timestamp":"2019. február. 27. 14:02","title":"Brüsszelezés ide vagy oda: egyre többre értékeljük az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A cég nem nyilatkozott a panasszal kapcsolatban. ","shortLead":"A cég nem nyilatkozott a panasszal kapcsolatban. ","id":"20190228_Koser_katalogus_IKEA_per_diszkriminacio_szervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415a1282-752c-4171-acc6-0dd9950af76b","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Koser_katalogus_IKEA_per_diszkriminacio_szervezet","timestamp":"2019. február. 28. 15:23","title":"Nőket mellőző katalógusa miatt pereli az IKEA-t egy izraeli nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]