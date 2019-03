Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a143ad7-5951-4ead-85f9-672dfc13bd19","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két hónapra kidőlt a klub fiatal sztárja, Vinícius Junior. A brazil labdarúgó az Ajax elleni, súlyos vereségbe torkolló Bajnokok Ligája-mérkőzésen sérült meg.","shortLead":"Két hónapra kidőlt a klub fiatal sztárja, Vinícius Junior. A brazil labdarúgó az Ajax elleni, súlyos vereségbe torkolló...","id":"20190306_real_madrid_vinicius_junior_serules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a143ad7-5951-4ead-85f9-672dfc13bd19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbef8c3-a088-4132-81a4-6e78d7325cc9","keywords":null,"link":"/sport/20190306_real_madrid_vinicius_junior_serules","timestamp":"2019. március. 06. 18:10","title":"Újabb csapás érte a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b318e12-7bf2-43cd-b675-067d26bce1ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a magyar kormány súlyos migrációs helyzettel riogat, az Európai Bizottság arról beszél: az elmúlt öt évben sikerült a válsághelyzetet megoldani. Kinek van igaza?","shortLead":"Miközben a magyar kormány súlyos migrációs helyzettel riogat, az Európai Bizottság arról beszél: az elmúlt öt évben...","id":"20190306_menekultvalsag_europai_bizottsag_weber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b318e12-7bf2-43cd-b675-067d26bce1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dabfb7c-b5d8-4718-8d23-dd383d9f2660","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_menekultvalsag_europai_bizottsag_weber","timestamp":"2019. március. 06. 17:55","title":"Valóban vége a migrációs válságnak, vagy csak Orbánnak üzent ismét Brüsszel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6190b61e-0b21-477b-b1ba-3fc329f7cb9c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A japán gyártó Genfben körbejárt újdonsága valahol fél úton helyezkedik el a korábban kijött CX-3 és CX-5 között. És akár lágyhibrid változatban is elérhető.","shortLead":"A japán gyártó Genfben körbejárt újdonsága valahol fél úton helyezkedik el a korábban kijött CX-3 és CX-5 között. És...","id":"20190307_voroslo_de_arany_kozeput_megneztuk_a_vadonatuj_mazda_cx30_hibrid_divatterepjarot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6190b61e-0b21-477b-b1ba-3fc329f7cb9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed5222c-52b3-4902-8043-924f1b4d3c41","keywords":null,"link":"/cegauto/20190307_voroslo_de_arany_kozeput_megneztuk_a_vadonatuj_mazda_cx30_hibrid_divatterepjarot","timestamp":"2019. március. 07. 08:21","title":"Vöröslő, de arany középút: megnéztük a vadonatúj Mazda CX-30 hibrid divatterepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Leépítésekből kell finanszírozni a béremelést, és minél több szolgáltatás digitalizálni – erre a megállapításra jut a Pénzügyminisztérium versenyképességi javaslatcsomagja. A dokumentum „hatékony, szolgáltató államot” ígér – átnéztük, hogyan valósítanák meg ezt.","shortLead":"Leépítésekből kell finanszírozni a béremelést, és minél több szolgáltatás digitalizálni – erre a megállapításra jut...","id":"20190305_A_kirugott_allami_dolgozok_fizetesebol_emelne_a_tobbiek_beret_a_Penzugyminiszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436016c0-d941-49ea-8c68-e830e2126a25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_A_kirugott_allami_dolgozok_fizetesebol_emelne_a_tobbiek_beret_a_Penzugyminiszterium","timestamp":"2019. március. 05. 12:05","title":"A kirúgott állami dolgozók fizetéséből emelné a többiek bérét a Pénzügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d889425f-67f9-4bf1-a99c-4543d8907a46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újra nagy ígéreteket kaptunk a magyarországi buszgyártásról, de a munkaerőhiány még komoly problémákat okozhat.","shortLead":"Újra nagy ígéreteket kaptunk a magyarországi buszgyártásról, de a munkaerőhiány még komoly problémákat okozhat.","id":"20190306_A_magyar_buszgyartas_felporgeteset_igerik_mar_ha_lesz_aki_hajlando_dolgozni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d889425f-67f9-4bf1-a99c-4543d8907a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff0c41b-ed99-4487-9df0-8bc456cd0a81","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_A_magyar_buszgyartas_felporgeteset_igerik_mar_ha_lesz_aki_hajlando_dolgozni","timestamp":"2019. március. 06. 05:55","title":"A magyar buszgyártás felpörgetését ígérik, már ha lesz, aki hajlandó dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d27aef-3cff-43bc-8758-d32587463ae8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190307_Kessel_hadonaszik_a_fej_nelkuli_Juncker__DrMarias_ujabb_keppel_jelentkezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4d27aef-3cff-43bc-8758-d32587463ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f175c428-9faf-4db0-890b-24de9fd0719c","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Kessel_hadonaszik_a_fej_nelkuli_Juncker__DrMarias_ujabb_keppel_jelentkezett","timestamp":"2019. március. 07. 09:07","title":"Késsel hadonászik a fej nélküli Juncker - DrMáriás újabb képpel jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ezúttal Ed Sheeran dalait ketten is megelőzték. ","shortLead":"Ezúttal Ed Sheeran dalait ketten is megelőzték. ","id":"20190306_Ezt_a_dalt_toltottek_le_tavaly_a_legtobbet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c910066c-e7bb-4883-a4b8-c077befe646c","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Ezt_a_dalt_toltottek_le_tavaly_a_legtobbet","timestamp":"2019. március. 06. 21:22","title":"Ezt a dalt töltötték le tavaly a legtöbbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa9ecf6-a798-41f6-aa74-3cd0e7fc4a6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalkozások kétharmada azzal együtt is megtartotta a dolgozóknak nyújtott béren kívüli juttatásokat, hogy ezek többségének adókedvezményét ez év elejétől jelentősen megnyirbálták. Akadnak azonban olyan megoldások (pl. az ún. csekély értékű ajándék), amelyek 2019-ben is megőrizték adóelőnyüket, de csak kevesen ismerik őket.","shortLead":"A vállalkozások kétharmada azzal együtt is megtartotta a dolgozóknak nyújtott béren kívüli juttatásokat, hogy ezek...","id":"20190307_Csekely_erteku_ajandekokkal_elegedhetnek_meg_iden_a_munkavallalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fa9ecf6-a798-41f6-aa74-3cd0e7fc4a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d776cd1-0d89-41d0-968f-b9820ab1ec0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Csekely_erteku_ajandekokkal_elegedhetnek_meg_iden_a_munkavallalok","timestamp":"2019. március. 07. 10:26","title":"Csekély értékű ajándékokkal elégedhetnek meg idén a munkavállalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]