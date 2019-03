Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A poloskák nagyszámú jelenléte igen zavaró tud lenni, főleg akkor, ha a házba is bejutnak. Ahogy közeledik a jó idő, közelednek a poloskás napok is. Épp ezért mutatjuk be amerikai kutatók tanulmányát, melyben kikísérletezték, mekkora az a hézag, amin már nem tudja átpréselni magát az állat.","shortLead":"A poloskák nagyszámú jelenléte igen zavaró tud lenni, főleg akkor, ha a házba is bejutnak. Ahogy közeledik a jó idő...","id":"20190307_poloska_budos_bogar_invazio_vedekezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23971843-36af-43d6-933a-d407bcf09ec8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_poloska_budos_bogar_invazio_vedekezes","timestamp":"2019. március. 07. 09:03","title":"A tudósok rájöttek, hogyan lehet távol tartani a poloskákat a lakástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6de0779-e7b2-44b9-b022-5b2995749240","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy döntést újratárgyaltat a szombathelyi ellenzéki többségű közgyűléssel Puskás Tivadar, köztük a városi tévé vezetőjének leváltását is, mert azok sértik szerinte az önkormányzat érdekeit.\r

","shortLead":"Négy döntést újratárgyaltat a szombathelyi ellenzéki többségű közgyűléssel Puskás Tivadar, köztük a városi tévé...","id":"20190306_Nem_nyugszik_bele_a_varosi_teve_vezetojenek_levaltasaba_a_szombathelyi_fideszes_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6de0779-e7b2-44b9-b022-5b2995749240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d946a3-b3d2-46d1-82bc-7c8b143c3917","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Nem_nyugszik_bele_a_varosi_teve_vezetojenek_levaltasaba_a_szombathelyi_fideszes_polgarmester","timestamp":"2019. március. 06. 18:09","title":"Nem nyugszik bele a városi tévé vezetőjének leváltásába a szombathelyi fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Joachim Löw, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem számít az Európa-bajnoki selejtezősorozatban a világbajnok Mats Hummelsre, Thomas Müllerre és Jerome Boatengre.","shortLead":"Joachim Löw, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem számít az Európa-bajnoki selejtezősorozatban...","id":"20190305_joachim_low_nemet_valogatott_mats_hummels_thomas_muller_jerome_boateng","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1ac61b-4744-4e6c-a3ce-87cdb3c036fb","keywords":null,"link":"/sport/20190305_joachim_low_nemet_valogatott_mats_hummels_thomas_muller_jerome_boateng","timestamp":"2019. március. 05. 20:47","title":"Kitett néhány sztárt a válogatottból Löw","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A diszkont légitársaságnak 15 millió forintot kell fizetnie tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt.","shortLead":"A diszkont légitársaságnak 15 millió forintot kell fizetnie tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt.","id":"20190306_birsag_wizz_air_dubaj_poggyasz_fovarosi_kormanyhivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ad55cf-bd52-47f8-baec-a794b0a1faec","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_birsag_wizz_air_dubaj_poggyasz_fovarosi_kormanyhivatal","timestamp":"2019. március. 06. 14:30","title":"Megbírságolta a Wizz Airt a fővárosi kormányhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f105aab-7e0a-4b43-bfc3-ff647b62dbbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég bemutatott hajlítható kijelzős okostelefonokkal egy probléma van: nem üveg a kijelzőjük. 