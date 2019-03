Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc193957-0dfc-4ea6-ad7a-013ceeeea8e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felrobbant egy autó a dél-izraeli Eilatban. két ember megsérült. ","shortLead":"Felrobbant egy autó a dél-izraeli Eilatban. két ember megsérült. ","id":"20190323_Exkluziv_video_es_kepek_az_eilati_autorobbanasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc193957-0dfc-4ea6-ad7a-013ceeeea8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa62d314-8a15-42ce-b03a-072ef44009ed","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_Exkluziv_video_es_kepek_az_eilati_autorobbanasrol","timestamp":"2019. március. 23. 15:47","title":"Exkluzív videó és képek az eilati autórobbanásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google jelenleg a felhasználók egy szűk csoportoján teszteli azt az új funkciót, ami még közösségibbé teszi a térkép szolgáltatását.","shortLead":"A Google jelenleg a felhasználók egy szűk csoportoján teszteli azt az új funkciót, ami még közösségibbé teszi a térkép...","id":"20190325_google_maps_google_terkep_esemeny_letrehozasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b9ca24-0282-45fe-83c3-062ca533f0f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_google_maps_google_terkep_esemeny_letrehozasa","timestamp":"2019. március. 25. 08:33","title":"Tovább facebookosodik a Google Térkép, már eseményt is létrehozhatunk rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Schöpflin György nem foglalhatja el a helyét újra az EP Alkotmányügyi Bizottságában, igaz, betegsége miatt régóta nem jelenik meg az ülésen. Szájernek megmarad az alelnöki pozíciója, amit amúgy sem szeretne senki átvenni tőle, olvasható a Politicóban.\r

\r

","shortLead":"Schöpflin György nem foglalhatja el a helyét újra az EP Alkotmányügyi Bizottságában, igaz, betegsége miatt régóta nem...","id":"20190325_Megirta_a_Politico_melyik_fideszes_EPkepviselo_jar_rosszul_a_part_felfuggesztesevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a712d9b-05a2-434f-80fc-f3dca82bb852","keywords":null,"link":"/vilag/20190325_Megirta_a_Politico_melyik_fideszes_EPkepviselo_jar_rosszul_a_part_felfuggesztesevel","timestamp":"2019. március. 25. 08:55","title":"Megírta a Politico, melyik fideszes EP-képviselő jár rosszul a párt felfüggesztésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d7be25-da7b-46e9-b595-92e3ec9c3fc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs szó összeesküvésről, egy hiba folytán továbbított néhány európai Nokia-telefon szenzitív információkat Kínának – állítja a márka mögötti HMD Global. A történet azonban így is kérdéseket vet fel.","shortLead":"Nincs szó összeesküvésről, egy hiba folytán továbbított néhány európai Nokia-telefon szenzitív információkat Kínának –...","id":"20190325_nokia_7_plus_adatkuldes_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06d7be25-da7b-46e9-b595-92e3ec9c3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02842987-b8be-4eb6-8fa1-1770c30323e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_nokia_7_plus_adatkuldes_kina","timestamp":"2019. március. 25. 11:03","title":"Állítólag csak egy hiba miatt küldtek bizalmas adatokat a Nokia telefonok kínai szerverekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190323_159_ezer_nyertes_szelveny_lett_az_otos_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d691b68-9073-4c22-8ba3-d42600df6f2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_159_ezer_nyertes_szelveny_lett_az_otos_lotton","timestamp":"2019. március. 23. 21:40","title":"159 ezer nyertes szelvény lett az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37983253-4274-4a0b-96d3-bf104efc5b57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vétlen autóban egy 80 éves ember súlyos sérüléseket szenvedett. ","shortLead":"A vétlen autóban egy 80 éves ember súlyos sérüléseket szenvedett. ","id":"20190324_baleset_elozes_oroszlany_kornye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37983253-4274-4a0b-96d3-bf104efc5b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbfcebe-7eb4-448d-b63e-2eaf812b2f62","keywords":null,"link":"/cegauto/20190324_baleset_elozes_oroszlany_kornye","timestamp":"2019. március. 24. 10:06","title":"Súlyos ütközés és bírósági úgy lett a vége a vakmerő előzésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Út közben meghalt a Turkish Airlines egyik gépének idős utasa, a gép ezért vészleszállást hajtott végre a Liszt Ferenc repülőtéren.","shortLead":"Út közben meghalt a Turkish Airlines egyik gépének idős utasa, a gép ezért vészleszállást hajtott végre a Liszt Ferenc...","id":"20190323_Meghalt_egy_ember_egy_utasszallito_gep_veszleszallast_hajtott_vegre_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e71aae-c4e8-4b1c-803f-5400ff21aad3","keywords":null,"link":"/elet/20190323_Meghalt_egy_ember_egy_utasszallito_gep_veszleszallast_hajtott_vegre_Budapesten","timestamp":"2019. március. 23. 19:25","title":"Meghalt egy ember, egy utasszállító gép vészleszállást hajtott végre Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adace208-78cd-4ade-b07f-81738f244c5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Uniónak a jövőben minden tagállamban rendszeresen vizsgálnia kellene a jogállam működését, szükség esetén pedig kényszerítő intézkedéseket hoznia a normák tiszteletben tartására.","shortLead":"Az Európai Uniónak a jövőben minden tagállamban rendszeresen vizsgálnia kellene a jogállam működését, szükség esetén...","id":"20190325_Minden_tagallamban_vizsgalna_az_EU_a_jogallamisagot_kenyszerito_intezkedeseket_is_bevetne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adace208-78cd-4ade-b07f-81738f244c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5912f1-137b-4834-88b7-01dd64a28ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Minden_tagallamban_vizsgalna_az_EU_a_jogallamisagot_kenyszerito_intezkedeseket_is_bevetne","timestamp":"2019. március. 25. 08:23","title":"Minden tagállamban vizsgálná az EU a jogállamiságot, kényszerítő intézkedéseket is bevetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]