[{"available":true,"c_guid":"5c56cf97-93ec-41b7-9f9f-a4b3a1776623","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Milliókra perelte korábbi munkahelyét egy ausztrál férfi, mert felettese az elmúlt években többször is odaszellentett, ahol ő dolgozott. A bíróság most újra döntött az ügyben.","shortLead":"Milliókra perelte korábbi munkahelyét egy ausztrál férfi, mert felettese az elmúlt években többször is odaszellentett...","id":"20190329_Zaklatas_birosag_fellebbezes_Ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c56cf97-93ec-41b7-9f9f-a4b3a1776623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48de21f-7b22-406e-b985-a45832cc77b6","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Zaklatas_birosag_fellebbezes_Ausztralia","timestamp":"2019. március. 29. 14:21","title":"Döntött a bíróság: nem minősül zaklatásnak rászellenteni a kollégára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3d86c0-86fc-46dc-97bc-186cf5e35d0f","c_author":"Keresztes Imre","category":"enesacegem","description":"A sztármenedzser elérte, hogy ismét divat legyen a farmer, és úgy tűnik, a cég visszatérése a tőzsdére is jól sült el.","shortLead":"A sztármenedzser elérte, hogy ismét divat legyen a farmer, és úgy tűnik, a cég visszatérése a tőzsdére is jól sült el.","id":"201913__tozsden_alevis__nosztalgia__legendas_ruhadarab__gatyaba_razva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d3d86c0-86fc-46dc-97bc-186cf5e35d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5999c232-8828-4c42-91ac-ed3be9583fb7","keywords":null,"link":"/enesacegem/201913__tozsden_alevis__nosztalgia__legendas_ruhadarab__gatyaba_razva","timestamp":"2019. március. 30. 11:00","title":"Megőrjítette a pénzügyeseket, Beyoncé is segített, és újjáélesztette a Levi'st","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha már visszafizette a CSOK-ot, kérhet egy másikat is.","shortLead":"Ha már visszafizette a CSOK-ot, kérhet egy másikat is.","id":"20190330_Nem_csak_egyszer_jar_a_CSOK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b3363b-88a5-469f-a4a9-65d3352076cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190330_Nem_csak_egyszer_jar_a_CSOK","timestamp":"2019. március. 30. 09:26","title":"Nem csak egyszer jár a CSOK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da123683-9e0a-4752-b92f-cb0c4e94d63b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állami tulajdonban lévő Aurus a Senat limuzin után legalább két újabb modell bejelentésére készül. Ezek közül az egyik igen erősnek és gyorsnak ígérkezik.","shortLead":"Az állami tulajdonban lévő Aurus a Senat limuzin után legalább két újabb modell bejelentésére készül. Ezek közül...","id":"20190329_elkepeszto_uj_autokkal_tamadnak_az_oroszok_video_putyin_aurus_senat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da123683-9e0a-4752-b92f-cb0c4e94d63b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba25978-97a2-4248-b9d1-d7e335133c0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_elkepeszto_uj_autokkal_tamadnak_az_oroszok_video_putyin_aurus_senat","timestamp":"2019. március. 29. 11:21","title":"Elképesztő új autókkal támadnak az oroszok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3a334b-d35b-4e4a-b65d-c113768d35cd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub anyagai problémáiról szóló sajtóhíreket a Haladás ügyvezető igazgatója megerősítette. ","shortLead":"A klub anyagai problémáiról szóló sajtóhíreket a Haladás ügyvezető igazgatója megerősítette. ","id":"20190329_haladas_anyagi_gondok_hiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc3a334b-d35b-4e4a-b65d-c113768d35cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bb29b1-c537-4602-b370-ef4049df1f85","keywords":null,"link":"/sport/20190329_haladas_anyagi_gondok_hiany","timestamp":"2019. március. 29. 11:48","title":"Súlyos anyagi gondokkal küzd a Haladás, több százmilliós lehet a hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4a9152-e783-4c9c-ba6a-c26e2065c844","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nagyon hosszúak a sorok a Gare du Nord pályaudvaron, naponta több vonatot kell törölni.","shortLead":"Nagyon hosszúak a sorok a Gare du Nord pályaudvaron, naponta több vonatot kell törölni.","id":"20190328_Nagy_a_kaosz_senki_ne_utazzon_Parizsbol_Londonba_vonaton__keri_az_Eurostar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b4a9152-e783-4c9c-ba6a-c26e2065c844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b999d1f-075f-4364-9940-3ddc847ff517","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Nagy_a_kaosz_senki_ne_utazzon_Parizsbol_Londonba_vonaton__keri_az_Eurostar","timestamp":"2019. március. 28. 18:57","title":"Nagy a káosz, senki ne utazzon Párizsból Londonba vonaton – kéri az Eurostar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"566fbcb9-484b-4323-8fa3-29c7690a2cb7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Torontóban játszó spanyol, Alejandro Pozuelo alighanem a hétvége gólját szerezte. A meccset egyébként 4-0-ra nyerték a kanadaiak a New York ellen.","shortLead":"A Torontóban játszó spanyol, Alejandro Pozuelo alighanem a hétvége gólját szerezte. A meccset egyébként 4-0-ra nyerték...","id":"20190330_Valahogy_igy_kell_csodagolt_loni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=566fbcb9-484b-4323-8fa3-29c7690a2cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63a3415-c7b1-4efb-be66-54f078e083c9","keywords":null,"link":"/sport/20190330_Valahogy_igy_kell_csodagolt_loni","timestamp":"2019. március. 30. 13:32","title":"Valahogy így kell csodagólt lőni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes negyedórával korábban kelni, ha leáll a déli szakasz.","shortLead":"Érdemes negyedórával korábban kelni, ha leáll a déli szakasz.","id":"20190329_Ujraindul_a_kek_metro_eszakon_delen_kezdodik_a_felfordulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9da986-0488-4a80-88da-2675a3d2292c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_Ujraindul_a_kek_metro_eszakon_delen_kezdodik_a_felfordulas","timestamp":"2019. március. 29. 10:27","title":"Újraindul a kék metró északon, délen kezdődik a felfordulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]