Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9a48145-6134-4031-90e6-a1e1584dbe3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Sándor szerint a 444 évek óta hazug és lejárató cikkeket közöl róla és az egyházáról. ","shortLead":"Németh Sándor szerint a 444 évek óta hazug és lejárató cikkeket közöl róla és az egyházáról. ","id":"20190501_nemeth_sandor_hit_gyulekezete_444_lapszemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9a48145-6134-4031-90e6-a1e1584dbe3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09043548-6711-4d89-9d23-170277c22259","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_nemeth_sandor_hit_gyulekezete_444_lapszemle","timestamp":"2019. május. 01. 16:06","title":"Beperli a 444-et a Hit Gyülekezete vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Összetartozás Emlékhelye 5 milliárd forintba kerül majd, és jövő májusra kell elkészülnie. ","shortLead":"A Nemzeti Összetartozás Emlékhelye 5 milliárd forintba kerül majd, és jövő májusra kell elkészülnie. ","id":"20190430_Megkapta_az_epitesi_engedelyt_a_Trianonemlekmu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7fab24-1e4e-4b6f-8a41-7daaa7de028e","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Megkapta_az_epitesi_engedelyt_a_Trianonemlekmu","timestamp":"2019. április. 30. 19:22","title":"Megkapta az építési engedélyt a Trianon-emlékmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46330db-5b42-4d3b-a3e5-02adf2374ca4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Red Bull holland versenyzője megint Budapestre látogatott egy kis városi autózásra. A Nagy Futam előtt beszélgettünk vele.","shortLead":"A Red Bull holland versenyzője megint Budapestre látogatott egy kis városi autózásra. A Nagy Futam előtt beszélgettünk...","id":"20190501_Max_Verstappen_Karomkodas_nelkul_nincs_Forma1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f46330db-5b42-4d3b-a3e5-02adf2374ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d0c3c6-7560-4d47-a5b5-76dc3b57dcda","keywords":null,"link":"/elet/20190501_Max_Verstappen_Karomkodas_nelkul_nincs_Forma1","timestamp":"2019. május. 01. 15:30","title":"Max Verstappen: Káromkodás nélkül nincs Forma–1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a85b664-12be-4a3b-875f-19314630ad1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a bajor divatterepjárónak nemcsak a mérete, hanem a teljesítménye és nyomatéka is hegyomlásnyi. ","shortLead":"Ennek a bajor divatterepjárónak nemcsak a mérete, hanem a teljesítménye és nyomatéka is hegyomlásnyi. ","id":"20190502_475_loerore_huztak_a_bmw_4turbos_csucsdizelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a85b664-12be-4a3b-875f-19314630ad1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e692a104-b0c3-4828-9fa5-1f51a1b752bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_475_loerore_huztak_a_bmw_4turbos_csucsdizelet","timestamp":"2019. május. 02. 11:21","title":"475 lóerőre húzták a BMW 4-turbós csúcsdízelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 20 éve merült fel először, hogy az intézményben a gyógyszerezésükbe halnak bele a betegek, de eddig senkit nem ítéltek el az ügyben. ","shortLead":"Több mint 20 éve merült fel először, hogy az intézményben a gyógyszerezésükbe halnak bele a betegek, de eddig senkit...","id":"20190430_456_idos_beteget_olhettek_meg_egy_angol_korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a6e24c-1fd0-402a-8e3f-ba7492c4720a","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_456_idos_beteget_olhettek_meg_egy_angol_korhazban","timestamp":"2019. április. 30. 19:16","title":"456 idős beteget ölhettek meg egy angol kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97da6e5f-c113-4c44-a9b4-559782812247","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jay Kay a jazz funk zenekar Jamiroquai énekese, az egyik legnagyobb petrolhead a zeneiparban, és nem csak pózolásból. Komoly, drága és ritka autói vannak.","shortLead":"Jay Kay a jazz funk zenekar Jamiroquai énekese, az egyik legnagyobb petrolhead a zeneiparban, és nem csak pózolásból...","id":"20190430_jay_kay_laferrari_jamiroquai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97da6e5f-c113-4c44-a9b4-559782812247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91064d55-1a00-4727-a449-ee1685213077","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_jay_kay_laferrari_jamiroquai","timestamp":"2019. április. 30. 17:40","title":"1,6 milliárdért meg lehet most csípni Jay Kay levelibéka színű LaFerrariját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai államban szerdán törvényt fogadtak el arról, hogy a tanárok fegyvert viselhetnek a tanintézményekben.","shortLead":"Az amerikai államban szerdán törvényt fogadtak el arról, hogy a tanárok fegyvert viselhetnek a tanintézményekben.","id":"20190502_fegyverviseles_tanarok_florida_parkland_iskolai_lovoldozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feef8920-e3aa-4638-bedd-6c557851a179","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_fegyverviseles_tanarok_florida_parkland_iskolai_lovoldozes","timestamp":"2019. május. 02. 05:40","title":"Felfegyverkezhetnek a tanárok Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7383472-bd29-40c9-b3ea-1cd4b9e32954","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb piaci adatok alapján a Huawei hatalmas erősödést mutatott 2018 első negyedévéhez képest 2019 első három hónapjában, és most már csak az a kérdés, mikor előzik be a Samsungot.","shortLead":"A legfrissebb piaci adatok alapján a Huawei hatalmas erősödést mutatott 2018 első negyedévéhez képest 2019 első három...","id":"20190502_huawei_samsung_apple_piaci_reszesedes_okostelefon_counterpoint_research","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7383472-bd29-40c9-b3ea-1cd4b9e32954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263e3c25-52bd-4431-91ca-50dc098705f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_huawei_samsung_apple_piaci_reszesedes_okostelefon_counterpoint_research","timestamp":"2019. május. 02. 12:03","title":"Óriásit nőtt a Huawei piaci részesedése, nem sok választja el őket a Samsungtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]